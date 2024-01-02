"Mensur Kerîmeyan'ın kamerasını asla yerde bırakmayacağız"

Mezopotamya Sinema Kolektifi, Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik hava saldırılarında hayatını kaybeden dokuz kişiden biri olan görüntü yönetmeni Mensur Kerîmeyan’la ilgili yazılı bir açıklama bir yayımladı.

Kerimeyan, 26 Aralık'ta Qamişlo’daki diyaliz merkezine yönelik bombardımanda hayatını kaybetti.

Kolektifin, Kerîmeyan’la ilgili açıklaması şöyle:

“26 Aralık'ta, Qamişlo'daki diyaliz merkezine dönük bombardımanda hayatını kaybeden Kerimeyan, Rojhilat'ın (İran-Doğu Kurdistan) Sine kentinde dünyaya gelmiştir.

“İran'da iktidarın baskıları üzerine göç etmek zorunda kalan Kerîmeyan, sinema ve kültür çalışmalarını Rojava'da sürdürmeye devam etmiştir. Yaşamı, mücadele ve sinema ile geçen Kerimeyan, bugüne kadar birçok film çalışmasında yer almıştır.

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“Büyük bedeller”

“Dema Dirîkeşkan, Şengal, Kobanê ve Evîna Kurd; Kerîmeyan'ın çalışmalarında yer aldığı filmlerden bazılarıdır. Ayrıca Kerîmeyan'ın kamera, montaj, ses ve ışık gibi birçok teknik konuda başarılı çalışmaları olmuştur. Kürdistan'da film çekmenin; sanatla uğraşmanın başlı başına büyük bir direniş gerektirdiğini Kerîmeyan'ın yaşamına bakarak söyleyebilmekteyiz ve görmekteyiz ki, dünyanın çok az yerinde sanat faaliyeti yürütmek bu kadar büyük bedellere mâl olmaktadır...

“Kerîmeyan'ın Kürt sinemacı arkadaşları olarak tüm kamuoyunu, yaşanan katliamlara karşı sessiz kalmamaya çağırıyoruz. Kerîmeyan'a, kamerasını asla yerde bırakmayacağımıza ve mücadelesine sonuna kadar sahip çıkacağımıza, söz veriyoruz!” (TY)