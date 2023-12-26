ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 13:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 13:51
2 dk Okuma

DEM Parti: Sivil yerleşim yerlerinin bombalanması savaş suçudur

DEM Parti, TSK’nin dört gündür Rojava’da sürdürdüğü saldırılarla ilgili yazılı açıklama yayımlayarak savaş karşıtlarına çağrıda bulundu.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
DEM Parti: Sivil yerleşim yerlerinin bombalanması savaş suçudur
Fotoğraf: ANF

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Rojava'da sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının insanlık suçu olduğunu belirterek, saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dört gündür sürdürdüğü saldırılarda Rojava’daki altyapı tesislerinin hedef alındığını söyleyen DEM Parti’nin açıklaması özetle şöyle:

“23 Aralık gece saatlerinde Dêrik, Qamişlo ve Tirbespiyê kentlerindeki petrol rafineleri ve buğday ambarları başta olmak üzere bölgenin yaşamsal altyapısına yönelik ağır bir bombardıman gerçekleştirildi. Saldırılarda bölge halkına hizmet sağlayan Hesekê’deki elektrik, petrol ve gaz tesisleri de hedef alındı. 25 Aralık’ta ise Efrîn kırsalı, Qamişlo ve Kobanî kentlerinde yakıt deposu ve basım merkezi bombalandı. 

“Çimento fabrikası, petrol kuyusu, buğday ambarı ve işyerleri de hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, aralarında inşaat işçilerinin de olduğu çok sayıda sivilin yaralandığı biliniyor. Saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
25 Aralık 2023

Savaş karşıtlarına çağrı

“Kuzey ve Doğru Suriye’ye yönelik sadece bu yıl içerisinde Türk savaş uçakları tarafından 117 hava saldırısı düzenlendi, 86 kişi katledildi. Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir, sivil yerleşim yerlerinin ve masum insanların hedef alınması bunun göstergesidir. AKP-MHP iktidarı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'nci Maddesi'ni çarpıtarak Kürtlere yönelik bu sınır tanımayan saldırıları uluslararası topluma meşru gibi gösteriyor. Bu saldırıların sonucunda Efrîn'de yaptığı gibi Kürtlerin yaşadığı bölgelerde savaş suçu niteliğinde bir demografik değişim politikası uyguluyor. Bütün bu saldırılar da Suriye'de siyasi çözüm ve istikrar zeminini tahrip ediyor, savaşın kalıcılaşmasını ve bölgesel düzeyde sürmesine sebep oluyor.

“İktidarını savaşla sürdürmeye çalışan AKP-MHP iktidarı da çözümsüzlükte ısrarcı olan kendisinden önceki iktidarların akıbetinden kurtulamayacaktır. Her alanda yürütülen bu savaş çılgınlığına dur diyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen bu pervasız saldırılar bir an önce durdurulmalıdır. Bunun için ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyunu, tüm savaş karşıtlarını harekete geçmeye çağırıyoruz. 

“Bu savaşı, acıları ve ölümleri birlikte durdurabiliriz.” (TY)

PKK’nin saldırısında 6 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye
PKK’nin saldırısında 6 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı
24 Aralık 2023
dem parti Rojava TSK Rojava özerk yönetimi
ilgili haberler
ROJAVA'DA SİVİL HEDEFLERE SALDIRILAR
Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"
25 Aralık 2023
/haber/mazlum-abdi-ankara-haksiz-saldirilarla-ic-sorunlarini-ihrac-ediyor-289767
Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı
27 Kasım 2023
/haber/rojavada-2-milyon-150-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-288480
HRW: Türkiye'nin Rojava'ya saldırılarının bedelini siviller ödüyor
6 Kasım 2023
/haber/hrw-turkiye-nin-rojava-ya-saldirilarinin-bedelini-siviller-oduyor-287490
HRW: Türkiye'nin Rojava'ya saldırıları insani krizi derinleştiriyor
26 Ekim 2023
/haber/hrw-turkiye-nin-rojava-ya-saldirilari-insani-krizi-derinlestiriyor-287006
Özerk Yönetim’den BM’ye Rojava raporu
24 Ekim 2023
/haber/ozerk-yonetimden-bmye-rojava-raporu-286869
Rojava’da 1 milyar dolarlık hasar meydana geldi
22 Ekim 2023
/haber/rojavada-1-milyar-dolarlik-hasar-meydana-geldi-286736
“Türkiye'nin kapsamlı bir kara operasyonu yapması çok muhtemel değil”
19 Ekim 2023
/haber/turkiye-nin-kapsamli-bir-kara-operasyonu-yapmasi-cok-muhtemel-degil-286613
bu haberin uzantıları
Özerk Yönetim: TSK saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti
Bugün 16:09
/haber/ozerk-yonetim-tsk-saldirilarinda-sekiz-kisi-hayatini-kaybetti-289807
ilgili haberler
ROJAVA'DA SİVİL HEDEFLERE SALDIRILAR
Mazlum Abdi: "Ankara haksız saldırılarla iç sorunlarını ihraç ediyor"
25 Aralık 2023
/haber/mazlum-abdi-ankara-haksiz-saldirilarla-ic-sorunlarini-ihrac-ediyor-289767
Rojava’da 2 milyon 150 bin kişi elektriksiz kaldı
27 Kasım 2023
/haber/rojavada-2-milyon-150-bin-kisi-elektriksiz-kaldi-288480
HRW: Türkiye'nin Rojava'ya saldırılarının bedelini siviller ödüyor
6 Kasım 2023
/haber/hrw-turkiye-nin-rojava-ya-saldirilarinin-bedelini-siviller-oduyor-287490
HRW: Türkiye'nin Rojava'ya saldırıları insani krizi derinleştiriyor
26 Ekim 2023
/haber/hrw-turkiye-nin-rojava-ya-saldirilari-insani-krizi-derinlestiriyor-287006
Özerk Yönetim’den BM’ye Rojava raporu
24 Ekim 2023
/haber/ozerk-yonetimden-bmye-rojava-raporu-286869
Rojava’da 1 milyar dolarlık hasar meydana geldi
22 Ekim 2023
/haber/rojavada-1-milyar-dolarlik-hasar-meydana-geldi-286736
“Türkiye'nin kapsamlı bir kara operasyonu yapması çok muhtemel değil”
19 Ekim 2023
/haber/turkiye-nin-kapsamli-bir-kara-operasyonu-yapmasi-cok-muhtemel-degil-286613
Sayfa Başına Git