DEM Parti: Sivil yerleşim yerlerinin bombalanması savaş suçudur

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Rojava'da sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasının insanlık suçu olduğunu belirterek, saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dört gündür sürdürdüğü saldırılarda Rojava’daki altyapı tesislerinin hedef alındığını söyleyen DEM Parti’nin açıklaması özetle şöyle:

“23 Aralık gece saatlerinde Dêrik, Qamişlo ve Tirbespiyê kentlerindeki petrol rafineleri ve buğday ambarları başta olmak üzere bölgenin yaşamsal altyapısına yönelik ağır bir bombardıman gerçekleştirildi. Saldırılarda bölge halkına hizmet sağlayan Hesekê’deki elektrik, petrol ve gaz tesisleri de hedef alındı. 25 Aralık’ta ise Efrîn kırsalı, Qamişlo ve Kobanî kentlerinde yakıt deposu ve basım merkezi bombalandı.

“Çimento fabrikası, petrol kuyusu, buğday ambarı ve işyerleri de hava saldırılarının hedefi oldu. Saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği, aralarında inşaat işçilerinin de olduğu çok sayıda sivilin yaralandığı biliniyor. Saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor

Savaş karşıtlarına çağrı

“Kuzey ve Doğru Suriye’ye yönelik sadece bu yıl içerisinde Türk savaş uçakları tarafından 117 hava saldırısı düzenlendi, 86 kişi katledildi. Açıktır ki saldırıların asıl hedefi Kürtlerdir, sivil yerleşim yerlerinin ve masum insanların hedef alınması bunun göstergesidir. AKP-MHP iktidarı Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'nci Maddesi'ni çarpıtarak Kürtlere yönelik bu sınır tanımayan saldırıları uluslararası topluma meşru gibi gösteriyor. Bu saldırıların sonucunda Efrîn'de yaptığı gibi Kürtlerin yaşadığı bölgelerde savaş suçu niteliğinde bir demografik değişim politikası uyguluyor. Bütün bu saldırılar da Suriye'de siyasi çözüm ve istikrar zeminini tahrip ediyor, savaşın kalıcılaşmasını ve bölgesel düzeyde sürmesine sebep oluyor.

“İktidarını savaşla sürdürmeye çalışan AKP-MHP iktidarı da çözümsüzlükte ısrarcı olan kendisinden önceki iktidarların akıbetinden kurtulamayacaktır. Her alanda yürütülen bu savaş çılgınlığına dur diyoruz. Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik gerçekleştirilen bu pervasız saldırılar bir an önce durdurulmalıdır. Bunun için ulusal ve uluslararası demokratik kamuoyunu, tüm savaş karşıtlarını harekete geçmeye çağırıyoruz.

“Bu savaşı, acıları ve ölümleri birlikte durdurabiliriz.” (TY)