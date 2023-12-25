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DÜNYA
Yayın Tarihi: 25 Aralık 2023 15:13
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2023 15:36
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TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor

TSK’nin hava saldırılarının ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’da hastanelerin kan bağışı çağrısı yaptığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TSK, Rojava’yı karadan ve havadan vuruyor
*Hava saldırısının ardından Kamışlı'da bir inşaat fabrikası [Fotoğraf: SOHR]

PKK’nin 22 ve 23 Aralık’ta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) TSK üs bölgelerini hedef alan saldırıları sonrası bölgede gerilim tırmanıyor.

23 Aralık gecesi Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelerde altyapı tesisleri ve kurum merkezlerine yönelik kara ve hava saldırıları başlatan TSK, bugün de Afrin kırsalı, Kobanî ve Cizîrê bölgesini hedef aldı.

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24 Aralık 2023

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre, TSK’nin Kobanî ve Kamışlı’daki saldırılarıyla birlikte bugün toplam 11 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

TSK’nin hava saldırılarına paralel olarak Kamışlı’daki hastanelerin kan bağışı çağrısı yaptığını belirten Gözlemevi’ne göre, gün içinde gerçekleştirilen hava saldırılarının detayları şöyle:

  • Meysalun Mahallesi’nde elektrik santrali,
  • El-Antarih Mahallesi’nde tren istasyonu yakınlarındaki bir nokta,
  • Batı Hizam yolu üzerinde bulunan bir matbaaya yönelik saldırıda üç işçi yaralandı,
  • Doğu Hizam yolu üzerinde, Kovid Hastanesi yakınında bir inşaat merkezi,
  • Haseke’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı’ya bağlı El-Alaya Mahallesi’nde, IŞİD üyelerinin bulunduğu hapishanenin yakınlarında bulunan “Sadcop” akaryakıt depolama ve dağıtım tesisi,
  • El-Alaya Mahallesindeki bir diğer mevki,
  • Doğu Hizam yolu üzerindeki çimento fabrikası,
  • Kanat el-Suayis Mahallesi’ndeki siloların yakınında bulunan Eş-Şimal şirketi,
  • Kamışlı tren istasyonu,
  • Kamışlı kentinin doğusundaki bir değirmen,
  • Kobanî’de Özerk Yönetim’e ait bir inşaat şirketine yönelik bombardıman iki çalışanın yaralanmasıyla sonuçlandı.

SOHR’un verilerine göre, 2023 yılı başından bu yana Özerk Yönetim kontrolündeki bölgelere yönelik TSK’nin düzenlediği SİHA saldırılarının sayısı 117’ye yükseldi; bu saldırılarda 86 kişi hayatını kaybederken, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) haberine göre, TSK, Afrin kırsalındaki Şerava (Şêrawa) ilçesine bağlı bazı köyleri de top atışlarıyla hedef aldı.

PYD’den ‘topyekûn direniş’ ilanı

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanlık Divanı Üyesi Foza Yusuf, Türkiye’nin bölgeye yönelik ‘topyekûn bir savaş’ başlattığını belirtti, ‘seferberlik’ çağrısı yaptı.

ANHA’nın aktardığına göre, Foza Yusuf, “Topyekûn direniş ilan ediyoruz. Halkımız, tüm kentlerde ve kurumlarda bu savaşa karşı seferber olmalıdır. Yönetimlerimizi ve kentimizi koruyalım” dedi.

(VC)

Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Rojava TSK Özerk Yönetim
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