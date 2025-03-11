ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti

ABD ve Ukrayna, Salı günü Suudi Arabistan'da yapılan görüşmeler sonunda Kiev yönetiminin Rusya'yla 30 günlük bir ateşkesi kabul edeceğini açıkladı. Washington, Ukrayna'ya istihbarat paylaşımı ve askeri yardımın dondurulmasına derhal son vereceğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca yayınlanan ABD-Ukrayna ortak açıklamasına göre, "Ukrayna, tarafların karşılıklı mutabakatı ile uzatılabilecek olan ve Rusya Federasyonu'nca kabul edilerek eş zamanlı uygulanma koşuluyla, 30 günlük bir geçici ateşkesi yürürlüğe koymaya yönelik ABD önerisini derhal kabule hazır olduğunu ifade ediyor."

"ABD, Rusya'ya, barışın sağlanmasının anahtarının Rusya ile karşılıklılık esasına dayandığını iletecek."

Anlaşma, Ukraynalı yetkililer ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio liderliğindeki bir ABD heyeti arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde süren sekiz saati aşkın müzakereler sonunda gerçekleşti.

ABD istihbarat paylaşımını askıdan indirecek

Açıklamada, ABD'nin "istihbarat paylaşımının askıya alınmasına derhal son vereceği ve Ukrayna'ya güvenlik yardımına devam edeceği" belirtildi. Yardım ve istihbarat paylaşımına Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Başkan Trump arasında 28 Şubat'ta Beyaz Saray'daki çatışmalı toplantının ardından son verilmişti.

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Bunun sonucunda, Washington'ın Moskova'nın 2022'de tam boy bir işgale girişmesinden bu yana Rusya'ya karşı mücadelesinde ABD ve Batılı müttefiklerce desteklenen Ukrayna'ya yardımı kesme hamlesi Kiev'i dezavantajlı bir konuma getirirken Avrupalı müttefikleri telaşlandırmıştı.

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Rusya'nın ateşkesi destekleyip desteklemeyeceği henüz bilinmiyor. Olayların gelişimini izleyen bir yorumcuya göre, Trump'ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff önümüzdeki günlerde Rusya'ya gidecek. Witkoff, şubatta da Putin ile üç saatten fazla bir süre görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında "top artık [Rusya'nın] sahasında" dedi.

"Bu teklifi şimdi Ruslara götüreceğiz. Barışa evet demelerini umuyoruz." dedi. "Rusların da [Ukrayna'nın savaşa son vermeye yönelik adımına] karşılık vereceğini um[duklarını]" ekledi.

ABD ve Ukrayna'dan yapılan açıklamada, ayrıca, Trump ve Zelenskiy'nin "Ukrayna'nın ekonomisini genişletmek ve uzun vadeli refahını ve güvenliğini garanti altına almak için ülkenin kritik mineral kaynaklarını geliştirmeye yönelik kapsamlı bir anlaşmayı en kısa sürede sonuçlandıracakları" söylendi.

(AEK)