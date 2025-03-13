MSB’den Suriye açıklaması: Sahaya yansımalarına bakacağız

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye Demokratik Güçleri ve Şam geçici yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık'ta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Aktürk, SDG ve Şam arasındaki anlaşmaya dair şunları söyledi:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz.

Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte, Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir.

Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askerî Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."

Selvi, SDG-Şam anlaşmasını yazdı: Türkiye özerk yönetime izin vermez

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi ve Yeni Şafak gazetesi yazarı Nur Banu Aras dünkü (12 Mart) köşelerinde anlaşmaya ilişkin Ankara’nın tutumuna yer vermişlerdi.

Aras, köşesinde Ankara’nın anlaşmaya yaklaşımını şöyle ifade etmişti:

“Türkiye, bu sürecin uygulanmasını temkinli izlerken, temel ilkelerinden geri adım atmayacak. Ankara’nın her zeminde savunduğu Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve egemenliğinin tam sağlanması yine öncelikli hedefleri arasında yer alacak. PKK/YPG tehdidinin bölgede tamamen ortadan kaldırılması ve Suriye’nin merkezi otoritesinin güçlendirilerek terörle etkin mücadele edilmesi de Türkiye’nin beklentileri arasında. Bu süreçte Suriye’de bulunan Türk askerlerinin çekilmesi gündeme gelmeyecek. Suriye’de düzen oluşup istikrar sağlanana ve güneyden bir tehdit gelmeyeceğine emin olana kadar Türk askeri ülkedeki varlığını sürdürecek."

Selvi ise, SDG'nin bir siyasi parti olarak sistemde yer alacağını ve Türkiye'nin askeri güçlerinin de bölgede kalmaya devam edeceğini belirtmişti.

(RT)