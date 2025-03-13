Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna ile çatışmanın durdurulması yönündeki önerilerini kabul ettiklerini açıkladı.

CİDDE GÖRÜŞMELERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti

Euronews'un haberine göre, Putin bununla birlikte, herhangi bir uzun vadeli ateşkesin, çatışmanın temel nedenlerine odaklanması gerektiğini dile getirdi.

ABD ve Ukrayna heyetlerinin bu hafta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaptığı görüşmelerden çıkan 30 günlük ateşkes önerisi için Moskova'nın onayı bekleniyordu.

Ukrayna'nın ateşkes önerisini onaylaması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "topun artık Moskova'da" olduğunu ifade etmişti. Rubio "Bu teklifi şimdi Ruslara götüreceğiz. Barışa evet demelerini umuyoruz." demiş, "Rusların da [Ukrayna'nın savaşa son vermeye yönelik adımına] karşılık vereceğini um[duklarını]" eklemişti.

ABD heyeti ateşkes görüşmeleri için perşembe günü Moskova'yı ziyaret etti.

Putin ayrıca, anlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair bir dizi soru ve kaygıya sahip olduğundan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi gerektiğini de söyledi.

Putin'in ilke olarak, 30 günlük ateşkesi onayladığı ama çözülmesi gereken bir dizi ayrıntı da sunduğu anlaşılıyor.

Washington ise Al Jazeera'nın haberine göre Moskova'ya çatışmaya üç yıl "koşulsuz" ara vermesi yönünde baskı yapıyor.

Ancak Kremlin üst düzey danışmanları, Ukrayna'da sağlanacak herhangi bir barış anlaşmasının Rusya'nın "çıkarlarını" güvence altına alması gerektiğini savunuyor.

(AEK)