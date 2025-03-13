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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Mart 2025 22:54
 ~ Son Güncelleme: 13 Mart 2025 23:16
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ABD-UKRAYNA ÖNERİSİ MOSKOVA'DA

Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti

Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin "30 gün ateşkes" önerisini kabul etmekle birlikte uzun vadeli bir ateşkesin, çatışmanın temel nedenlerine odaklanması gerektiğini söyledi. Putin ayrıca, kaygı ve soruları konusunda ABD Başkanı Trump ile görüşmesi gerektiğini de söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Putin, "ilke olarak" ABD'nin ateşkes önerisini kabul etti
Putin Kursk'taki birliklerin toplantısına başkanlık ederken/ Rusya Devlet Başkanlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna ile çatışmanın durdurulması yönündeki önerilerini kabul ettiklerini açıkladı.

ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
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ABD yardım ve istihbaratı dondurmaya son verdi, Ukrayna 30 gün ateşkesi kabul etti
11 Mart 2025

Euronews'un haberine göre, Putin bununla birlikte, herhangi bir uzun vadeli ateşkesin, çatışmanın temel nedenlerine odaklanması gerektiğini dile getirdi.

ABD ve Ukrayna heyetlerinin bu hafta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yaptığı görüşmelerden çıkan 30 günlük ateşkes önerisi için Moskova'nın onayı bekleniyordu.

Ukrayna'nın ateşkes önerisini onaylaması üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "topun artık Moskova'da" olduğunu ifade etmişti. Rubio "Bu teklifi şimdi Ruslara götüreceğiz. Barışa evet demelerini umuyoruz." demiş, "Rusların da [Ukrayna'nın savaşa son vermeye yönelik adımına] karşılık vereceğini um[duklarını]" eklemişti. 

ABD heyeti ateşkes görüşmeleri için perşembe günü Moskova'yı ziyaret etti. 

Putin ayrıca, anlaşmanın nasıl ilerleyeceğine dair bir dizi soru ve kaygıya sahip olduğundan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi gerektiğini de söyledi.

Putin'in ilke olarak, 30 günlük ateşkesi onayladığı ama çözülmesi gereken bir dizi ayrıntı da sunduğu anlaşılıyor.

Washington ise Al Jazeera'nın haberine göre Moskova'ya çatışmaya üç yıl "koşulsuz" ara vermesi yönünde baskı yapıyor.

Ancak Kremlin üst düzey danışmanları, Ukrayna'da sağlanacak herhangi bir barış anlaşmasının Rusya'nın "çıkarlarını" güvence altına alması gerektiğini savunuyor.

(AEK)

Haber Yeri
Moskova
ukrayna-rusya savaşı ateşkes çağrısı
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