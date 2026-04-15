HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.04.2026 14:12 15 Nisan 2026 14:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 15.04.2026 18:37 15 Nisan 2026 18:37
Okuma Okuma:  4 dakika

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ

Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi

Urfa'nın Siverek ilçesinde dün bir okulda yaşanan silahlı saldırının ardından Maraş'ta bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Okulun öğrencisi tarafından yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 6’sı ağır 13 kişi yaralandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

Görseli Büyüt
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’na silahlı saldırı düzenlendi. Okulun 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.’nin gerçekleştirdiği saldırıda, biri öğretmen, sekizi öğrenci olmak üzere dokuz kişi hayatını kaybetti. Altısının durumu ağır olmak üzere 13 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırganın kendisini vurduğunu belirterek, “Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı olduğu, yoksa kargaşa sırasında mı gerçekleştiği şu an için bilinmiyor” dedi.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?
Bugün 11:43

Bakan Çiftçi: "9 vefatımız var"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Maraş'ta yaptığı açıklamada can kaybının 9'a yükseldiğini belirtti:

Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulunda bir saldırı meydana geldi. Bundan dolayı son derece üzgünüm. Sabahçı öğrencilerin tam dağılma vaktinde yine okulda öğrenci olan 8. sınıf öğrencimiz evden getirdiği silahlarla rastgele ateş ederek okulda büyük bir katliam yapıyor. Bu hadisenin neticesinde 9 tane vefatımız var. Bunlardan 8 tanesi öğrenci, bir tanesi öğretmen. 13 yaralımız var, yaralıların 6 tanesi yoğun bakımda. 3'ünün durumu kritik.

Bakan Çiftçi ayrıca, Maraş'ta eğitim ve öğretime iki gün ara verildiğini açıkladı.

Saldırgan, aynı okulun öğrencisi

Saldırının gerçekleştiği okulun önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ünlüer, saldırganın sırt çantasında getirdiği silahlarla saldırıyı gerçekleştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

8. sınıf öğrencisi bir çocuk, sırt çantasında getirdiği silahlarla hedef gözetmeksizin 5. sınıf öğrencilerinin olduğu iki sınıfa girerek ateş etmek suretiyle ölüm ve yaralanmalara neden olmuş. Maalesef 4 vefatımız var. Bunlardan biri öğretmen, üçü öğrenci. 20 de yaralımız var. Bunlardan dördü ameliyatta şu an, ağır yaralı olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyoruz. Ümit ediyoruz ki yaralı kardeşlerimiz bir an önce sağlığına kavuşur. Başka bir okulda herhangi bir olumsuzluk yok. Sosyal medyada bu yönde haberler dolaşıyor. Ama doğru değil.

"Babası eski emniyetçi"

Konunun adli olarak da incelendiğini ifade eden Ünlüer, saldırıyı yapan çocuğun ne durumda olduğu yönündeki bir soruya "O da vefat etti. Kargaşa anında kendisine ateş etti. İntihar amaçlı mı yoksa kargaşa sırasında mı kendisine sıktı şu an için bilinmiyor. Olaya sebep olan 8. sınıf öğrencisi, bizim öğrencimiz ve babası eski emniyetçi. Onun silahlarını aldığını tahmin ediyoruz. Beş silah ve yedi şarjörle gelmiş, iki sınıfa girmiş" yanıtını verdi.

Şiddet okula nasıl bu kadar kolay girdi?
Bugün 10:50
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin babası U.M. gözaltına alındı.
*Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer (soldan üçüncü) ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki (soldan ikinci) olay yerinde açıklama yaptı. (Fotoğraf: AA)

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek de X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca derhâl soruşturma başlatılmış; 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Başsavcımız ve görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti açısından yayın yasağı kararı alınmış olup, basın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmesi önem arz etmektedir. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır."

Öte yandan, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal mecralarda yayan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

CHP heyet görevlendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel  de saldırıya ilişkin dört kişilik heyet görevlendirdi. Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

MEB'e yürüyen öğretmenlere polis barikatı
Bugün 13:21

RTÜK'ten 'yayın yasağı' açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu ve medya kuruluşlarının 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkelerine hassasiyetle uymasını istedi.

Olay anına ait görüntüler ve travmatik içeriklerin kesinlikle paylaşılmaması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalı; mağdur aileleri ya da görgü tanıklarıyla röportaj yapılmamalı, olay yerinden herhangi bir görüntü yayınlanmamalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
okulda şiddet eğitimde şiddet maraş urfa siverek
ilgili haberler
İHD: Çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli koruma politikaları şart
Bugün 16:42
/haber/ihd-cocuklarin-guvenligini-esas-alan-hak-temelli-koruma-politikalari-sart-318752
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İHD: Çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli koruma politikaları şart
Bugün 16:42
/haber/ihd-cocuklarin-guvenligini-esas-alan-hak-temelli-koruma-politikalari-sart-318752
