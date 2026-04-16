HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 08:06 16 Nisan 2026 08:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 08:10 16 Nisan 2026 08:10
Okuma Okuma:  1 dakika

Telegram’daki “C31K” grubu kapatıldı, soruşturma başlatıldı

Provokatif paylaşımlar yapan kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

Maraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi için içerik kaldırma ve erişim engelleme talep etti

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyeye sahip olan ve saldırı görüntülerinin paylaşıldığı belirlenen “C31K” adlı Telegram grubu kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yapan kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026

maraş eğitimde şiddet okulda şiddet Okula saldırı urfa telegram
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026
/haber/maras-ta-ortaokulda-silahli-saldiri-9-kisi-yasamini-yitirdi-318738
