Telegram’daki “C31K” grubu kapatıldı, soruşturma başlatıldı

Maraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırı anına ilişkin görüntüleri Telegram üzerinden yaydığı tespit edilen hesaplar hakkında adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, kamu düzenini korumak ve söz konusu içeriklerin yayılmasını engellemek amacıyla 66 URL adresi için içerik kaldırma ve erişim engelleme talep etti

Öte yandan, yaklaşık 100 bin üyeye sahip olan ve saldırı görüntülerinin paylaşıldığı belirlenen “C31K” adlı Telegram grubu kapatıldı. Provokatif paylaşımlar yapan kullanıcılar hakkında da adli işlem başlatıldı. Soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülüyor.

(EMK)