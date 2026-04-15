İHD: Çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli koruma politikaları şart

Dün Urfa’nın Siverek ilçesinde bugün ise Maraş'ta iki okulda meydana gelen silahlı saldırıda çocukların yaralanması, çocuk haklarına yönelik ciddi bir ihlal olarak gündeme geldi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çocuk Hakları Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, okulların çocukların yaşam, gelişim ve korunma haklarının güvence altında olması gereken alanlar olduğu vurgulanarak, bu alanların şiddetin hedefi haline gelmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

"Güvenlik devletin yükümlülüğünde"

Açıklamada çocukların yaşam ve güvenlik hakkı ile güvenli eğitim ortamına erişiminin devletin mutlak yükümlülüğü olduğuna dikkat çekildi.

İHD, yalnızca olay sonrası müdahalelerin yeterli olmadığını, şiddeti önleyici ve riskleri ortadan kaldırıcı politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme hatırlatılarak, çocukların her türlü şiddete karşı korunmasının zorunlu olduğu kaydedildi.

Yaşanan saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceği belirtilen açıklamada, bunun çocukların güvenliğini sağlamada yetersiz kalan politikaların bir sonucu olduğu ifade edildi. Çocukların üstün yararının gözetilmediği politikaların yeni hak ihlallerine zemin hazırladığına dikkat çekildi.

"Hak temelli koruma politikaları"

İHD Çocuk Hakları Komisyonu, olayın tüm yönleriyle bağımsız ve etkili biçimde soruşturulması, sorumlular hakkında cezasızlığa izin verilmemesi gerektiğini vurguladı ve şu çağrı yapıldı.

Olay tüm boyutlarıyla, etkili ve bağımsız biçimde soruşturulmalı, sorumlular hakkında cezasızlığa izin verilmemelidir.

Okullarda çocukların güvenliğini esas alan, hak temelli ve bütüncül koruma politikaları derhal oluşturulmalıdır.

Çocuklara yönelik şiddeti önlemeye dönük erken uyarı ve izleme mekanizmaları kurulmalıdır.

Etkilenen tüm çocuklara uzun süreli, erişilebilir ve ücretsiz psikososyal destek sağlanmalıdır.

Açıklamada, saldırıdan etkilenen çocuklara uzun süreli, erişilebilir ve ücretsiz psikososyal destek sağlanmasının da zorunlu olduğu ifade edildi.

İHD, çocukların yaşamı, güvenliği ve onurunun tartışmaya açık olmadığını belirterek, güvenli eğitim ortamının bir ayrıcalık değil temel bir hak olduğunu vurguladı. Komisyon, sürecin takipçisi olacaklarını ve çocukların üstün yararı için mücadeleyi sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.

(AB)