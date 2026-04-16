Çelenk: Çocuklar korumasız, sorun sadece sosyal medya değil

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, TBMM Genel Kurulu’nda çocukların sosyal medya erişimine yönelik düzenlemeleri de içeren yasa teklifi üzerine söz aldı.

Konuşmasına Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarında yaşamını yitirenleri anarak başlayan Çelenk, çocukların bu tür saldırılar karşısında neden bu kadar korumasız bırakıldığının tartışılması gerektiğini söyledi. Yaşanan olaylara dair yapılan değerlendirmelerin sorunun bütününü ele almadığını belirten Çelenk, saldırıların yalnızca bireysel silahlanma ile açıklanamayacağını dile getirdi. Medyada konunun büyük ölçüde bu çerçevede ele alındığını ifade eden Çelenk, bireysel silahlanmanın önemli bir unsur olduğunu ancak tek başına yeterli bir açıklama olmadığını vurguladı. Türkiye’de çocuklara yaşam içinde bir amaç sunulamadığını da sözlerine ekledi.

Siyasi iktidarın politikalarını eleştiren Çelenk, toplumda derin bir eşitsizlik bulunduğunu söyledi. Bir yanda refah içinde yaşayan bir iktidar bloğu olduğunu, diğer yanda ise hiçbir imkâna sahip olmayan çocukların bulunduğunu belirten Çelenk, çocuk şiddetinin hem çocukları fail haline getiren hem de bu döngüye mahkûm eden süreçlerle bağlantılı olduğunu ifade etti. Bu süreçlerin yeterince konuşulamadığını da dile getirdi.

"Yasaklar üzerinden çözüm üretilemez"

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Çelenk, bu tür sınırlamaların ancak etik ve pedagojik bir çerçeveyle anlamlı olabileceğini söyledi.

Sadece yasaklar üzerinden çözüm üretilemeyeceğini belirten Çelenk, başka ülkelerdeki örneklerin doğrudan uygulanamayacağını, çünkü o ülkelerde çocuklara alternatif yaşam alanları sunulduğunu vurguladı.

Türkiye’de ise birçok çocuğun temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını ifade ederek, sosyal medyanın yasaklanmasının yerine bir alternatif sunulmadıkça çözüm olmayacağını dile getirdi.

Yasakların ters etki yaratabileceğini de belirten Çelenk, çocukların bu tür engelleri aşabileceğini ve bunun aile ile çocuk arasındaki ilişkiye zarar verebileceğini söyledi.

Çocukların karşı karşıya olduğu risklerin temelinde ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin bulunduğunu vurgulayan Çelenk, ailelerin üzerindeki yoksulluk yükü hafifletilmeden çocukların sağlıklı şekilde yönlendirilemeyeceğini belirtti.

Ayrıca şiddeti yücelten kültürel ortam, medya üzerindeki baskılar ve üniversitelerin durumunun da bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

