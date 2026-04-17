Maraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

Maraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda, saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup, ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu’na taşınmasına karar verilmiştir.