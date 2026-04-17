HABER
YT: Yayın Tarihi: 17.04.2026 14:35 17 Nisan 2026 14:35
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.04.2026 14:39 17 Nisan 2026 14:39
Okuma Okuma:  1 dakika

Maraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin daha sonra kararlaştırılacağı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu öğrencileri çevre okullarda eğitimlerine devam edecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Maraş Valiliği, önceki gün yaşanan silahlı saldırıda, saldırıyı gerçekleştiren 8. sınıf öğrencisi dahil 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı Ayser Çalık Ortaokulu’nda eğitim öğretime devam edilip edilmemesine ilişkin süreci değerlendirdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, saldırı sonrası 20 Nisan Pazartesi gününe kadar izinli sayılan öğrencilerin, çevredeki okullara nakledilmesini kararlaştıran valilik, öğrencilerin nakil sürecini başlattı.

Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026

Öğrenciler, gelecek hafta itibarıyla nakledildikleri yeni okullarında eğitim öğretime devam edecek.

Okulun kapatılıp kapatılmamasıyla ilgili sürecin ise daha sonra kararlaştırılacağı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

20 Nisan Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu’nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir. Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup, ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu’na taşınmasına karar verilmiştir.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
maraş maraş valiliği Ayser Çalık Ortaokulu okul saldırısı
ilgili haberler
Okula giren sadece silah değil
Bugün 13:31
/yazi/okula-giren-sadece-silah-degil-318824
Akran zorbalığıyla mücadelede aile, okul ve medyaya yol haritası
Bugün 11:56
/haber/akran-zorbaligiyla-mucadelede-aile-okul-ve-medyaya-yol-haritasi-318817
Okul baskınları ne anlatıyor, ne anlatmıyor?
16 Nisan 2026
/yazi/okul-baskinlari-ne-anlatiyor-ne-anlatmiyor-318761
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026
/haber/maras-ta-ortaokulda-silahli-saldiri-10-kisi-yasamini-yitirdi-318738
ilgili haberler
Okula giren sadece silah değil
Bugün 13:31
/yazi/okula-giren-sadece-silah-degil-318824
Akran zorbalığıyla mücadelede aile, okul ve medyaya yol haritası
Bugün 11:56
/haber/akran-zorbaligiyla-mucadelede-aile-okul-ve-medyaya-yol-haritasi-318817
Okul baskınları ne anlatıyor, ne anlatmıyor?
16 Nisan 2026
/yazi/okul-baskinlari-ne-anlatiyor-ne-anlatmiyor-318761
EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 10 kişi yaşamını yitirdi
15 Nisan 2026
/haber/maras-ta-ortaokulda-silahli-saldiri-10-kisi-yasamini-yitirdi-318738
