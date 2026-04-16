İstanbul'da "okula saldırı" paylaşımı yapan bir kişi tutuklandı

İstanbul'da okullara yönelik saldırı planından bahsettiği öne sürülen 'tehdit' içerikli paylaşımı sosyal medyada yayımlayan M.A. isimli çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'de yer alan habere göre, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşım yapan hesapların belirlendiğini, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını açıkladı.

İBB DAVASINDA 23. CELSE İmamoğlu’ndan Maraş tepkisi: Canımız yanıyor

EĞİTİME İKİ GÜN ARA VERİLDİ Maraş'ta ortaokulda silahlı saldırı: 9 kişi yaşamını yitirdi

Telegram’daki “C31K” grubu kapatıldı, soruşturma başlatıldı

