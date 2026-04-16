YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 15:52 16 Nisan 2026 15:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 15:59 16 Nisan 2026 15:59
Okuma Okuma:  1 dakika

İstanbul'da "okula saldırı" paylaşımı yapan bir kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

İstanbul'da "okula saldırı" paylaşımı yapan bir kişi tutuklandı
Fotoğraf: Temsili

İstanbul'da okullara yönelik saldırı planından bahsettiği öne sürülen 'tehdit' içerikli paylaşımı sosyal medyada yayımlayan M.A. isimli çocuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul'da birkaç okula saldırı gerçekleştirileceğine dair tehdit içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen M.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

BirGün'de yer alan habere göre, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Ayrıca, Adalet Bakanı Akın Gürlek, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşım yapan hesapların belirlendiğini, 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını açıkladı.

maraş Okula saldırı tutuklandı okulda şiddet
