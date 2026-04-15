MEB'e yürüyen öğretmenlere polis barikatı

Urfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Lisesi’nde okula giren bir kişi rastgele ateş açtı. Olayda 16 kişi yaralanırken okulun eski öğrencisi olduğu belirtilen ve rastgele ateş açan kişi, yaşamına son verdi.

Urfa'da liseye silahlı saldırı: "Okulların güvenliği devletin temel yükümlülüğü"

Sendikalardan okul güvenliği tepkisi

Silahlı saldırının ardından eğitim sendikaları Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Eğitim emekçileri, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri önünde yaptıkları açıklamalarda okullarda artan şiddete dikkat çekti, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i istifaya çağırdı.

Sendikalar, yaşanan saldırının münferit olmadığını, eğitim alanındaki yapısal sorunların ve politik tercihlerinin sonucu olduğunu vurguladı. Açıklamalarda sık sık “Okullarımızı şiddete teslim etmeyeceğiz” ve “Eğitimde şiddet istemiyoruz” sloganları öne çıktı.

İş bırakma kararı açıklayan sendikalar şunlar: Hürriyetçi Eğitim Sen (2 gün)

Eğitim-İş (2 gün)

Anadolu Eğitim Sen (2 gün)

Eğitim Gücü Sen (2 gün)

Mil Maarif Sen (2 gün)

Türk Eğitim Sen (1 gün)

Eğitim Bir Sen (1 gün)

Eğitim Sen (1 gün)

Ankara’da polis engeli

Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde ortak açıklama yapmak isteyen sendikalar polis barikatıyla karşılaştı. Eğitim-İş üyeleri, “Öğretmene değil, tarikata barikat” sloganıyla oturma eylemi yaptı. Eylemin ardından barikatın bir bölümü açıldı.

“Eğitim düşmanı Yusuf Tekin istifa” sloganı atan eğitim emekçileri ile polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından sendikalar bakanlık önüne ulaşarak basın açıklamasını gerçekleştirdi.

Siverek’teki okul saldırısı ne söylüyor?

Eğitim Sen, Siverek'te yaşanan okul saldırısını protesto etmek üzere MEB önündeyken, Maraş'tan da benzer bir haber gelmesi sonrası "MEB önünde kesintisiz yaşam nöbetine başlıyoruz." açıklaması yaptı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan okul saldırısını protesto etmek üzere MEB önündeyken, Kahramanmaraş’tan da bir okuldan saldırı haberi geldi. Bu gelişme üzerine, MEB önünde kesintisiz yaşam nöbetine başlıyoruz. pic.twitter.com/peGJdIZKsE — Eğitim Sen (@egitimsen) April 15, 2026

İzmir’de yürüyüşler düzenlendi

İzmir’de eğitim emekçileri Bornova ve Karşıyaka’da alanlara çıktı. Eğitim Sen 4 No’lu Şube’nin çağrısıyla Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan eğitim emekçileri, metro istasyonuna kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Bornova Belediyesi işçileri alkış ve ıslıklarla destek verdi; okul önlerinden geçilirken öğrenciler de öğretmenlerini alkışladı.

Yürüyüş boyunca “Eğitimde şiddet istemiyoruz”, “Güvenli okul, güvenli gelecek” ve “Yusuf Tekin istifa” sloganları atıldı.

Şiddet okula nasıl bu kadar kolay girdi?

Kayseri’de altı sendikadan ortak açıklama

Kayseri’de Eğitim Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim Sen, TEÇ-SEN, EY-SEN ve Eğitim Gücü Sen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde ortak açıklama yaptı. Eğitim emekçileri, “Şiddete hayır”, “Yusuf Tekin istifa”, “Okullarda ölmek istemiyoruz” ve “Güvenli okul, güvenli gelecek” sloganları attı.

Edremit’te müdürlük önünde gerginlik

Balıkesir’in Edremit ilçesinde de eğitim sendikaları yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Eğitim-İş, Eğitim Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen ve Hürriyetçi Eğitim Sen’in çağrısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kitle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüdü.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gelen eğitim emekçilerinin bahçeye girişi bir süre engellenmek istendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen’in emniyet güçleriyle birlikte kapıyı kapattırdığı belirtildi. Sendika temsilcileri kapının açılmasını talep ederken, eğitim emekçileri “Burası bizim evimiz, evimize girmemizi engelleyemezsiniz” diyerek tepki gösterdi. Tepkilerin ardından kapı açıldı ve basın açıklaması müdürlük bahçesinde yapıldı.

Urfa’da liseye silahlı saldırı sonrası öğretmenler iş bırakıyor

“Okullar güvensiz alanlara dönüştü”

Sendikalar adına yapılan ortak açıklamada, Siverek’te bir lisede yaşanan silahlı saldırının münferit olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Okullar kan gölüne dönüyor, sorumlular ise izlemekle yetiniyor” denilerek eğitimdeki yapısal sorunlara dikkat çekildi.

Açıklamada, eğitimin gençler için umut olmaktan uzaklaştığı, gençlerin geleceksizlik, çaresizlik ve öfkeye sürüklendiği ifade edildi. “En güvenli olması gereken okullar nasıl en güvensiz alanlara dönüştü?” sorusunun yöneltildiği açıklamada, yaşananların eğitim politikalarının sonucu olduğu vurgulandı.

Somut talepler sıralandı

Eğitim emekçileri, okullarda şiddetin önlenmesi için şu talepleri dile getirdi:

Okullarda revir ve sağlık görevlisi bulundurulması

Kadrolu güvenlik görevlisi görevlendirilmesi

Yeterli sayıda temizlik personeli sağlanması

Öğrencilere ücretsiz, sağlıklı yemek ve temiz su sunulması

Rehber öğretmen sayısının artırılması

Sosyal hizmetlerle okullar arasında bağ kurulması

Kalabalık sınıfların azaltılması, yeni okul ve dersliklerin yapılması

Sanat ve spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılması

Okulların güvenlik ve fiziki standartlara uygun hale getirilmesi

Bu taleplerin “lütuf değil, en temel hak” olduğu vurgulandı.

Ayrı ayrı yapılan açıklamalarda da ortak vurgu, eğitimde şiddetin giderek arttığı yönünde oldu. Sendika temsilcileri, şiddeti doğuran toplumsal ve siyasal koşulların değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

(NÖ)