Mabel Matiz’den iddialara karşı belge paylaşımlı yanıt

Adli Tıp’ın aldığı örneklerde yasaklı maddeye rastlandığı açıklanan Sanatçı Mabel Matiz, bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı testin negatif çıktığını açıkladı.

Gündeme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mabel Matiz, aynı gün bağımsız bir laboratuvarda yaptırdığı idrar testinin sonucunun negatif çıktığını duyurdu. Sanatçı, test sonucunu da takipçileriyle paylaşırken, kan ve saç analizlerinin sonuçlarını beklediğini belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum"

Mabel Matiz’in açıklaması şöyle

“Değerli sevenlerim,

Hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var.

Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım.

Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok. Sevgi ve saygılarımla.”

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(EMK)