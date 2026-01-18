Mabel Matiz kimdir?

Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca pop müziğinin son yıllardaki en özgün şarkıcı-şarkı yazarlarından biridir. Şarkılarında kişisel hikâyeleri, toplumsal meseleleri ve edebi referansları bir araya getiren sanatçı, 2010’lu yıllarda ana akım pop müziğin dönüşümünde önemli bir rol aldı.

Sahne adını, Kumral Ada Mavi Tuna romanındaki “Mabel” karakteri ile Rumca “çok sarhoş, düşkün kimse” anlamına gelen matiz kelimesinin birleşiminden alan sanatçı, bu adı ilk olarak gerçek kimliğini gizlemek amacıyla kullandı.

Mersin’in Erdemli ilçesinde doğup büyüyen Mabel Matiz, çocukluk yıllarında yaşadığı kekemelik nedeniyle kendini ifade etme yolları aramış; bu arayış onu yazmaya, müziğe ve sahneye yöneltti.

Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamış, bir süre diş hekimi olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında mesleğini bırakarak tamamen müziğe yöneldi.

Müzik kariyerine üniversite yıllarında yazdığı şarkılarla başlayan Mabel Matiz, 2008’de MySpace üzerinden yayımladığı anonim demolarla dikkat çekti. Kendi adını taşıyan ilk albümü Mabel Matiz 2011’de yayımlanmış; bu albümü Yaşım Çocuk (2013), Gök Nerede (2015), Maya (2018), Fatih (2023), Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek (2024) ve Aklıselim (2025) izledi.

Sanatçının müziği; pop, folk ve elektronik öğeleri bir araya getiren çok katmanlı bir yapı sunar. Şarkı sözlerinde melankoli, kimlik, aidiyet ve özgürlük temaları öne çıkar. Besteleri ve sözleri Teoman, Göksel, Sıla, Hande Yener gibi birçok sanatçı tarafından seslendirilmiş; Selda Bağcan, Nükhet Duru ve Gülden Karaböcek gibi ustalarla da düetler yaptı

Mabel Matiz, kariyeri boyunca Altın Kelebek, PowerTürk ve Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri başta olmak üzere çok sayıda ödüle layık görülmüş; sahne performansları, görsel dili ve toplumsal duyarlılığıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Mabel Matiz, kısa süre önce Perperişan adlı şarkısında yer alan bazı ifadelerin “müstehcenlik” içerdiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı, dava 27 Mart tarihine ertelendi.

HABER / İZLENİM Peki Mabel Matiz dinleyicisi ne diyor?

