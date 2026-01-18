ENGLISH KURDÎ
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:28
 SG: Son Güncelleme: 18.01.2026 14:30
Okuma Okuma:  2 dakika

Tarkan’dan Mabel Matiz’e destek: Kalbimizle her zaman yanındayız

Konser sırasında Mabel Matiz’i fark eden Tarkan, binlerce hayranının önünde arkadaşına desteğini dile getirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Tarkan’dan Mabel Matiz’e destek: Kalbimizle her zaman yanındayız

Megastar Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul’da verdiği ilk konserinde hem müzik ziyafeti sundu hem de sahneden verdiği mesajla dikkat çekti. Volkswagen Arena’daki konseri izleyenler arasında ünlü şarkıcı Mabel Matiz de yer aldı.

Peki Mabel Matiz dinleyicisi ne diyor?
HABER / İZLENİM
Peki Mabel Matiz dinleyicisi ne diyor?
14 Aralık 2025
Mabel Matiz hakkında hapis talebi
Mabel Matiz hakkında hapis talebi
3 Ekim 2025

Konser sırasında Mabel Matiz’i fark eden Tarkan, binlerce hayranının önünde arkadaşına desteğini dile getirdi.

Mabel Matiz kimdir?
Mabel Matiz kimdir?
18 Ocak 2026

Tarkan, “Canım arkadaşım hoş geldin. Seni burada aramızda görmek ne güzel. Seni çok seviyoruz, her şeyinle olduğun gibi. Tüm desteğimizle, kalbimizle her zaman yanındayız” sözleriyle Matiz’e seslendi. Ardından “Bu şarkıyı sana söylüyorum” diyerek sevilen parçasını seslendirdi.

Mabel Matiz, geçtiğimiz aylarda “Perperişan” adlı şarkısında yer alan bazı ifadelerin “müstehcenlik” içerdiği iddiasıyla yargı süreciyle gündeme gelmiş, şarkıya erişim engeli getirilmişti. Tarkan’ın sahneden verdiği destek, izleyicilerden büyük alkış aldı.

İstanbul konserlerine yoğun ilgi

Tarkan, Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul’da vereceği 8 konserin ilkini 16 Ocak’ta Volkswagen Arena’da gerçekleştirdi. Uzun bir aranın ardından sahneye çıkan Megastar, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.

Konseri izleyenler arasında Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim yer aldı. Tarkan, İstanbul konserlerine 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena’da devam edecek.

(EMK)

İstanbul
mabel matiz Mabel Matiz'e dava tarkan
