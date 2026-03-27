Şarkı sözleri yargıda: Mabel Matiz davasına bakanlık müdahil oldu

Mabel Matiz adıyla tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında, “Perperişan” şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması bugün İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Mabel Matiz duruşmaya katılmadı. Mahkeme, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Hâkim, davayı 30 Nisan saat 09.30’a erteledi.

Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok

t24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, duruşmada hâkim, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun hazırladığı rapora değindi. Hâkim, raporda çocukların üstün yararının zedelendiği yönünde bir değerlendirme yer aldığını söyledi. Ancak raporun, Mabel Matiz'in sanatçı kimliğini de dikkate alarak son değerlendirmeyi mahkemeye bıraktığını aktardı.

Aile Bakanlığı’nın avukatı, bakanlık adına söz aldı ve Mabel Matiz'in cezalandırılmasını istedi. Bakanlık avukatı, kurul raporunda şarkının çocukların yararını ihlal ettiğinin belirtildiğini söyledi. Raporda sanatçı kimliğine vurgu yapılsa da bunun cezalandırma talebini değiştirmediğini belirtti.

Mabel Matiz'in avukatı ise suçlamaya karşı çıktı. Avukat, asıl tartışılması gereken konunun Türk Ceza Kanunu kapsamında müstehcenlik suçunun oluşup oluşmadığı olduğunu söyledi. Raporda çocukların üstün yararının zedelendiğine dair ifadeler bulunsa da bunun tek başına TCK anlamında müstehcenlik oluşturmayacağını savundu.

Savunma, şarkı sözlerinde erotizm dışında pornografik bir unsur bulunmadığını söyledi. Avukat, müstehcenlik suçunun oluşması için pornografik içerik aranması gerektiğini belirtti. Dosyanın mevcut beyanlarla ilerlemesini ve bilirkişiye gönderilmemesini istedi.

Savcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebinin kabul edilmesini istedi. Mahkeme de bu talebi kabul etti.

Öte yandan duruşma savcısının bir haftalık izne ayrıldığı öğrenildi. Bu nedenle savcılık, esas hakkındaki mütalaasını bugünkü duruşmada sunmadı. Hâkim, dosyayı celse arasında iddia makamına göndereceğini ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanacağını söyledi.

Mahkeme, davanın bir sonraki duruşmasını 30 Nisan saat 09.30’a bıraktı.

(EMK)