Savcı Mabel Matiz'in cezalandırılmasını istedi

Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında “Perperişan” şarkısının sözleri gerekçesiyle “müstehcenlik“ten İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Mabel Matiz duruşmaya katılmadı. Savcı, mütalaasında Mabel Matiz için ceza istedi.

T24’ten Can Öztürk’ün haberine göre, Mütalaasını açıklayan savcı, Matiz’in şarkısında “bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını” iddia etti. “Şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldı, genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandı" dedi.

Matiz’in avukatlar mütalaaya karşı savunma için süre talep etti. Duruşma 8 Mayıs saat 11.00’e ertelendi.

Sanatçı geçen hafta yeni video klibi yayılanmıştı. Şarkı kısa sürede müzik platformlarında en çok dinlenen şarkılar arasında yer aldı.

İddianame

Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şarkıdaki bazı ifadelerin “cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlar aracılığıyla erotik çağrışımlar içerdiği ve cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler barındırdığı” öne sürüldü.

İddianamede, söz konusu ifadelerin geniş kitleler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte olduğu vurgulanarak, şarkının herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın yayımlanmasının özellikle çocuklar açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Bu gerekçelerle Karaca’nın “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Davanın ilk duruşmasında hâkimin Karaca’ya “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” şeklindeki sorusu dikkat çekti. Karaca ise bu soruya, “Bu soruyu üzücü ve kırıcı buluyorum. Aynı soru bir arabesk şarkıcısına yöneltilmezdi. Herkes herkes için şarkı söyleyebilir” yanıtını verdi.

Aile Bakanlığı’nı temsil eden avukat ise beyanında, şarkıda cinsel çağrışımların açık olduğunu ve ifadelerin genel ahlak kurallarına aykırılık taşıdığını iddia etti.