HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2025 14:20
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2025 14:32
2 dk Okuma

Mabel Matiz hakkında hapis talebi

Mabel Matiz'in 6 aydan 3 yıla kadar hapsedilmesi istendi. Savcılık, Mabel'in savunmasını inandırıcı bulmadı.

BİA Haber Merkezi

Mabel Matiz hakkında ‘Perperişan’ şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması nedeniyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Fatih Karaca (Mabel Matiz) hakkında “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla iddianame hazırladı.

İddianamede, Matiz'e ait “Perperişan” isimli şarkının sözlerinin “cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar barındırdığı” ve “cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler içerdiği” ileri sürüldü. Savcılık, sözlerin “herkes tarafından kolayca anlaşılabilir” nitelikte olduğunu belirtti.

Mabel suçlamayı reddetti

Savcılığa göre şarkı, şüphelinin rızası ve onayıyla sosyal medyada aleni biçimde yayınlandı; içeriklere yaş sınırlaması uygulanmadığı için kamu düzeni ve çocukların korunması bakımından tehlike oluşturdu. Bu nedenle eserin çocukların erişebileceği platformlarda yer almasının, suçun nitelikli hâli kapsamında değerlendirildiği kaydedildi.

Matiz, ifadesinde suçlamayı reddederek şarkıdaki “diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine” ifadesini “sevdiği kişinin evine haber yollamak” anlamında kullandığını söyledi. Ancak iddianamede, şarkının bütünü ve özellikle iki cümlenin anlam bütünlüğü dikkate alındığında bu savunmanın ikna edici bulunmadığı belirtildi.

İddianamede Karaca’nın, Türk Ceza Kanunu kapsamında “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Dosya, mahkemenin iddianameyi kabul etmesi hâlinde görülmeye başlanacak.

Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
23 Eylül 2025
Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısı erişme engellendi
Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısı erişme engellendi
17 Eylül 2025
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
13 Eylül 2025

(EMK)

mabel matiz
