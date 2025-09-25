ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 08:45
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 08:48
2 dk Okuma

Erol Evgin’den Mabel Matiz’e destek: Şarkılar antidepresandır

Evgin, “Dileğimiz; şarkıların, türkülerin, sanatçıların, festivallerin yasaklanmamasıdır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erol Evgin’den Mabel Matiz’e destek: Şarkılar antidepresandır

Mabel Matiz’in “Perperişan” adlı şarkısına “müstehcenlik” iddiasıyla soruşturma başlatılması ve esere erişim engeli getirilmesi sanat dünyasında tepkilere yol açtı. Usta sanatçı Erol Evgin, sosyal medyada yaptığı paylaşımla Mabel Matiz’e destek verdi ve sanatın yasaklarla engellenemeyeceğini vurguladı.

“56 yıldır konser veriyorum, şarkılar ortak duygularımızdır”

Sanat yaşamının 56. yılını geride bırakan Evgin, Türkiye’nin dört bir yanında sahneye çıktığını hatırlattı:

“56 yıldır ülkemin her köşesinde konser verdim. Hani ‘Edirne’den Ardahan’a’ deriz ya… Öyle! İnsanların aynı şarkılarla hüzünlenip, aynı türkülerle coştuklarını gördüm. Şarkılar ve türküler ortak duygularımızın ifadesidir. Hele türkülerimiz halkın en içten duygularını dile getirir.”

“Türküler düşündürür de güldürür de”

Türkülerin toplumsal bellekteki yerine dikkat çeken Evgin, örneklerle şöyle devam etti:

“Türküler bazen ‘Ferman padişahın, dağlar bizimdir’ der, düşündürür; bazen de ‘Oturduk Nazmiya’mla meme pazarluğuna’ ya da ‘Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine’ der, güldürür bizi. Ayıbı, günahı yoktur türkülerin.”

“Şarkılar antidepresandır”

Sanatçının en çok dikkat çeken mesajı ise müziğin toplumsal iyileştirici gücüne dair oldu:

“Şarkılar ve türküler yaşamın zorluklarına ilaçtır, merhemdir, antidepresandır. Zor dönemlerde şarkılarımızı, türkülerimizi hep bir ağızdan söyleyerek moral bulur, rahatlarız.”

Evgin, paylaşımını sanatın özgürce icra edilebilmesi dileğiyle bitirdi: “Dileğimiz; şarkıların, türkülerin, sanatçıların, festivallerin yasaklanmamasıdır.”

Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
23 Eylül 2025
Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
22 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz Erol Evgin sansür
