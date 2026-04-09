Ünlülere “uyuşturucu” operasyonunda yeni dalga: 14 gözaltı kararı

Ünlülere yönelik yürütüldüğü belirtilen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, aralarında rapçi Norm Ender ve oyuncu Burak Deniz’in de bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

İstanbul’da yürütülen soruşturmada savcılığın, elde edildiği öne sürülen yeni bulgular doğrultusunda operasyon talimatı verdiği belirtildi. Emniyet birimlerinin, haklarında işlem başlatılan isimlere yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın kapsamı ve gözaltı sürecine ilişkin ayrıntıların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Haklarında gözaltı kararı bulunduğu belirtilen isimler şöyle:

Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (Fel) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler.

"11 şüpheli gözaltında, 2 şüpheli firarda"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 2026/73811 soruşturma dosyası kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımızın İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürüttüğü “kamuoyunca bilinen şahıslara yönelik” Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Temin Etmek suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında yakalanmalarına yönelik 09.04.2026 tarihinde eş zamanlı olarak arama el koyma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan arama el koyma faaliyetlerinde 11 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 şüphelinin firar durumda arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmiştir."

(EMK)