KÜLTÜR SANAT
YT: Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:03 9 Ocak 2026 11:03
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.01.2026 11:08 9 Ocak 2026 11:08
Okuma Okuma:  3 dakika

Mabel Matiz ilk kez hâkim karşısında: “Bu soru kalp kırıcı”

Mabel Matiz, savunmasında şarkıyı yaklaşık 1,5 yıl önce yazdığını ve halk edebiyatından esinlendiğini belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca, Perperişan adlı şarkısının sözleri nedeniyle “müstehcenlik” suçlamasıyla ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmada hâkimin yönelttiği “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” sorusu salonda dikkat çekerken, Karaca’nın bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

t24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, Mabel Matiz, söz konusu soruyu “üzücü ve kalp kırıcı” bulduğunu belirterek, “Bu soruyu bir arabesk şarkıcısına sorsaydınız aynı şekilde soramazdınız. Herkes herkes için şarkı söyleyebilir. Bunun sınırını benim çizmem haddime değil” dedi.

İddianame

Sanatçı  hakkında, Perperişan şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, şarkı sözlerinin “cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar barındırdığı ve cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler içerdiği” öne sürüldü.

Bu ifadelerin herkes tarafından anlaşılabilir nitelikte olduğu savunulan iddianamede, şarkının yaş sınırlaması olmaksızın yayınlanmasının çocuklar açısından risk oluşturduğu iddia edildi. Savcılık, Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“Halk edebiyatından beslenen bir şarkı”

Duruşmada hâkim, Mabel Matiz,  şarkı sözlerinde yer alan “cici toy bebe, sal kuşu hanesine, yanmalı hangisine” ifadelerinin ne anlama geldiğini sordu. Mabel Matiz, savunmasında şarkıyı yaklaşık 1,5 yıl önce yazdığını ve halk edebiyatından esinlendiğini belirterek şöyle dedi:

“Bu şarkı bir Fransız grubun albümünde yer aldı. Sosyal medyada iddia edildiği gibi bir anlamı yok. Sanatçı duruşum ortadadır. Çocuklar ve gençler benim için çok önemlidir. Böyle bir niyetle yazmam söz konusu değildir. Bu şarkının müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Türkülerden beslenen bir eserdir ve TRT’de hâlâ yayınlanan pek çok eserde benzer ifadeler vardır.”

Karaca, “cici toy bebe” ifadesinin yetişkin bir bireyi anlattığını, “kuş” kelimesinin ise halk edebiyatında kısmet anlamına geldiğini vurgulayarak, sözlerin ima edilen anlamları taşımadığını söyledi.

Avukattan Yargıtay vurgusu

Mabel Matiz'in avukatı ise savunmasında Yargıtay içtihatlarını hatırlatarak, müstehcenlik suçunun oluşabilmesi için açık ve net bir cinsellik unsurunun bulunması gerektiğini belirtti. Avukat, çağrışımların tek başına suç unsuru sayılamayacağını ifade ederek, “Cinselliğin her hâlinin doğal olduğuna ilişkin Yargıtay kararları mevcuttur. Ortada maddi bir suç unsuru yoktur. Sanatçının toplumsal baskı altında eser üretmeye zorlanması sanatsal özgürlüğe aykırıdır” dedi.

Ne olmuştu?

Mabel Matiz hakkında, erişim engeli getirilen Perperişan şarkısının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı’nın başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Karaca, savcılıktaki ifadesinde şarkıyı yazarken herhangi bir suç işleme amacı taşımadığını, sözlerin yanlış yorumlandığını ve bu konuda son derece hassas olduğunu belirtmişti.

(EMK)

mabel matiz Mabel Matiz'e dava
