Mabel Matiz hakkında beraat kararı verildi

Mabel Matiz olarak tanınan sanatçı Fatih Karaca hakkında “Perperişan” şarkısının sözleri gerekçesiyle açılan dava İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü.

"Müstehcenlik" suçunun oluşmadığını belirten mahkeme sanatçı hakkında beraat kararı verdi.

Sanatçının "müstehcenlikten" 3 yıla kadar cezalandırılması talep ediliyor. Saat 11.00’da başlaması gereken duruşma 12.39’da başladı.

"Geldiğimiz nokta üzücü"

Mabel Matiz’in avukatı Efsun Türker Bulut, Yargıtay kararlarına değinerek, “Bu karar benim daha önce sunduğum bir karar. Bu kararda aslında müstehcenliğin ne şekilde tanımlandığına dair bir bilgi yok. Asıl tanım, 41 yıl önceki bir kararda yapılıyor. Müvekkile, ‘Bu şarkı erkeğe mi soruldu?’ diye soru sorulmuştu. Biz o zaman da açıklama yapmıştık” dedi.

Mütalaaya da değinen avukat Bulut, “Mütalaadaki ifadeler sonrasında beraat bekleniyor. Anadolu’nun köylerinde söylenen şarkılardan rahatsız olmayanların bu şarkıdan rahatsız olması pek gerçekçi değil. Türk edebiyatının önemli isimlerine yer verdik; Nâzım Hikmet’ten, Cemal Süreya’dan şairlerin sözlerini kullandık. Bunlar toplumumuzun kültürünü yansıtan ifadeler. Erotik olarak değerlendirilse bile bu boyuta varmayacak ifadelerdir. İbrahim Tatlıses’in ‘Tombul Tombul Memeler’ şarkısı 49 yıl önce yazılmış. O zaman neredeydik, şimdi hangi noktadayız? Bu da çok üzücü” dedi.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili bir rapor hazırlamaktan imtina ettiğini belirten avukat, kurulda ne bir cinsel sağlık uzmanı ne de bir pedagog bulunduğunu vurguladı. Kurulun üyeleri arasında işletmeci, avukat ve SGK eski çalışanları olduğuna dikkat çekti.

30 Nisan'daki duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Matiz’in şarkısında “bedensel ve ruhsal metaforlarla çağrışımlar yaptığını” iddia etti. “Şarkı sözlerinde cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler yapıldı, genel ahlaka aykırı şarkı sözlerini çocukların da ulaşabileceği platformlarda yayınlandı" dedi.

Avukat Sezen Yılmaz da şöyle dedi:

“Yetki aşımını ve yetkisizliğini kabul etmiş olan bir kurulun görüş vermesi hususu, basit bir hatadan ziyade yetki aşımıdır. Bu temelde, yetki aşımı yapan kurulun görüşünün mütalaada esas alınması, müvekkilimizin cezalandırılmasını usul anlamında bir temele dayandırmamaktadır. Öte yandan, bu görüşe teşkil eden ifadenin ‘görevi kötüye kullanma suçu’ oluşturacağını da söylemek lazım. Bu şarkının toplumun bir kısmını değil, tamamını rahatsız etmesi gerekiyor ancak böyle bir durum yok.

Bütün bunlardan karşımıza çıkan tabloya baktığımızda, yetkisizliğini kendi ifadesiyle kabul eden kurulun görüşünü esas alan mahkemenin ceza vermeyeceğini düşünüyoruz. Bugün yalnızca bir sanatçı hakkında değil, sanatın özgürce yaşayıp yaşamayacağıyla ilgili bir yargılama söz konusu. Müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz.”

"Hangi çocuk olumsuz etkilendi?"

Avukat Dilek Gürsan ise savunmasında Anadolu kültürüne ve sanatın taşıdığı mirasa dikkat çekti:

“Anadolu, duygularını hiçbir zaman doğrudan dile getirmemiş; onları dolaylı anlatımlarla ifade etmiş. Bu anlatım biçimi yıllar içinde sanatın bir parçası hâline gelmiş ve kuşaktan kuşağa bir kültürel miras olarak aktarılmıştır. Çocuklarımız bayramlarda, şenliklerde bu tür şarkılar ve şiirlerle büyüyor. Bugüne kadar hangi çocuğun bu şarkıdan olumsuz etkilendiği ortaya konulabilmiş? Bu salonda bu sözlerden rahatsız olduğunu söyleyen kim var? Sayın Mahkeme, bugün aslında bu kültürel mirasın cezalandırılması talebiyle karşı karşıya.”

Tüm avukatlar beraat talep etti. Karar içina ara verildi.

İddianame Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şarkıdaki bazı ifadelerin “cinsel arzuyu dolaylı biçimde tahrik ettiği, bedensel ve ruhsal metaforlar aracılığıyla erotik çağrışımlar içerdiği ve cinsel birleşmeye yönelik betimlemeler barındırdığı” öne sürüldü. İddianamede, söz konusu ifadelerin geniş kitleler tarafından kolaylıkla anlaşılabilir nitelikte olduğu vurgulanarak, şarkının herhangi bir yaş sınırlaması olmaksızın yayımlanmasının özellikle çocuklar açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Bu gerekçelerle Karaca’nın “müstehcen yayınların yayılmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşmasında hâkimin Karaca’ya “Bu şarkı bir erkeğe mi yazıldı?” şeklindeki sorusu dikkat çekti. Karaca ise bu soruya, “Bu soruyu üzücü ve kırıcı buluyorum. Aynı soru bir arabesk şarkıcısına yöneltilmezdi. Herkes herkes için şarkı söyleyebilir” yanıtını verdi. Aile Bakanlığı’nı temsil eden avukat ise beyanında, şarkıda cinsel çağrışımların açık olduğunu ve ifadelerin genel ahlak kurallarına aykırılık taşıdığını iddia etti. Perperişan Şarkısı sözleri Canıma yetti belalı bekarlık Yanmalı hangisine? Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo' şeytan "Üstüne atla da" "Sal kuşu hanesine" Yanıma yatmalı, beni de katmalı Çiğnediği sakızın nanesine Diyo' şeytan "Üstüne atla da" "Sal kuşu hanesine" Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Hani ikimiz bi' gömlekte Kalmaz bu muallakta Kara sevdam, dönmek yok İsterse topa koysunlar Canıma yetti belalı bekarlık Yanmalı hangisine? Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı Bir koşu annesine O bana gelmeli, tadıma varmalı O cici toy bebe onun nesine? Diyo' şeytan "Üstüne atla da" "Sal kuşu hanesine" Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Hani ikimiz bi' gömlekte Kalmaz bu muallakta Kara sevdam, dönmek yok İsterse topa koysunlar Canım ister soysunlar beni Onla bi' yastığa koysunlar Perperişan bulsunlar beni İster çarmıha gersinler Hani ikimiz bi' gömlekte Kalmaz bu muallakta Kara sevdam dönmek yok İsterse topa koysunlar

