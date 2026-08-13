Mabel Matiz'e yeni soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in son şarkısı “Ha Leylim” üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma haberi, Mabel Matiz’in şarkıyı ve klibi yayınlamasından iki gün sonra geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Savcılık, şarkıya ait video klibin ve sözlerinin "müstehcenlik" suçunu işlediğini iddia ederek resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Şarkı ve yayımlanan klip şöyleydi:

Perperişan'dan yargılandı ve beraat etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in Eylül 2025’te yayımladığı “Perperişan” şarkısına da aynı iddiayla soruşturma açmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da şarkı hakkında ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talep etmiş, Ankara’da nöbetçi sulh ceza hâkimliği şarkıya erişim engeli getirerek sansürlemişti.

Mabel Matiz’e açılan soruşturma ise daha sonra davaya dönüşmüş, sanatçı İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve beraat etmişti.

Mabel Matiz kimdir?

(HA)