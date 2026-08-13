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YT: Yayın Tarihi: 13.08.2026 12:52 13 Ağustos 2026 12:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.08.2026 12:58 13 Ağustos 2026 12:58
Okuma Okuma:  1 dakika

Mabel Matiz'e yeni soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ha Leylim" şarkısının sözleri ve klibi üzerine Mabel Matiz’e soruşturma açtı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Mabel Matiz'e yeni soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in son şarkısı “Ha Leylim” üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma haberi, Mabel Matiz’in şarkıyı ve klibi yayınlamasından iki gün sonra geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Savcılık, şarkıya ait video klibin ve sözlerinin "müstehcenlik" suçunu işlediğini iddia ederek resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Şarkı ve yayımlanan klip şöyleydi:

Perperişan'dan yargılandı ve beraat etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mabel Matiz’in Eylül 2025’te yayımladığı “Perperişan” şarkısına da aynı iddiayla soruşturma açmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da şarkı hakkında ‘kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık’ gerekçesiyle erişim engeli talep etmiş, Ankara’da nöbetçi sulh ceza hâkimliği şarkıya erişim engeli getirerek sansürlemişti.

Mabel Matiz’e açılan soruşturma ise daha sonra davaya dönüşmüş, sanatçı İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış ve beraat etmişti.

Mabel Matiz kimdir?
Mabel Matiz kimdir?
18 Ocak 2026

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz
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