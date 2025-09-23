Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol

Müzisyen Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle başlatılan “müstehcenlik” soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sanatçının avukatının yasağın kaldırılması talebine ise savcılık henüz yanıt vermedi.

Dün sabah İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Matiz, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ancak getirilen yurt dışına çıkış yasağı, sanatçının önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı üç ayrı yurtdışı konserini riske soktu.

Geçen hafta Matiz’in “Perperişan” şarkısına erişim engeli uygulanmıştı. Sanatçı, soruşturma kapsamında polis eşliğinde Bilişim Suçları Bürosu’na giderek ifade verdi ancak çıkışta açıklama yapmadı.

Ersöz: “Hukuka aykırı”

Avukat Hüseyin Ersöz X’te karara dair şu paylaşımı yaptı:

"Mabel Matiz, savcılık ifadesi sonrasında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmış. Bırakın tutuklama tedbiri ile aynı koşullara bağlanan adli kontrol uygulanmasını, “Perperişan” şarkısının sözleri nedeni ifadeye çağrılmasını dahi hukuka aykırı görüyorum. Zira Kanunda geçen “Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz” düzenlemesi bir “hukuka uygunluk” sebebidir. Bir sanat eserini (şarkı, resim, fotoğraf, heykel vs) beğenmeyebilirsiniz ama “sanatı ceza soruşturmalarına konu ederseniz”, İfade Hürriyetini de özüne dokunacak şekilde ihlal edersiniz.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusuna karşın ehil hukukçuların, Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” vermesini beklerdim. Umarım bu hukuka aykırı karardan itiraz aşamasında dönülebilir. Bir adım daha ötesiymiş: Mabel Matiz, daha “ifade vermeden” hakkında peşinen yurtdışına çıkış yasağı uygulanmış. Hiçbir “makul gerekçesi” olduğunu düşünmüyorum bu uygulamanın.

İfadeye çağrılan bir sanatçının adliye kapısında polis tarafından karşılanması, “gözaltı benzeri”, “mevcutlu ifadeye götürme görüntüleri” verilmesi de Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı’nın ihlalini oluşturur. Bu tarz uygulamaların, adalet sisteminin saygınlığına ve güven duygusuna gölge düşürdüğü kanaatindeyim. #HukukGüvenliği #HukukDevleti #ÖzgürlükHakkı"

