ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 23 Eylül 2025 08:30
 ~ Son Güncelleme: 23 Eylül 2025 09:12
2 dk Okuma

Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol

Sanatçı, soruşturma kapsamında polis eşliğinde Bilişim Suçları Bürosu’na giderek ifade verdi ancak çıkışta açıklama yapmadı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Mabel Matiz’e yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol
Fotoğraf: Evrim Kepenek / 9 Eylül Harbiye Konseri

Müzisyen  Mabel Matiz hakkında, “Perperişan” adlı şarkısı nedeniyle başlatılan “müstehcenlik” soruşturması kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Sanatçının avukatının yasağın kaldırılması talebine ise savcılık henüz yanıt vermedi.

Dün sabah İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Matiz, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Ancak getirilen yurt dışına çıkış yasağı, sanatçının önümüzdeki günlerde gerçekleştirmeyi planladığı üç ayrı yurtdışı konserini riske soktu.

Geçen hafta Matiz’in “Perperişan” şarkısına erişim engeli uygulanmıştı. Sanatçı, soruşturma kapsamında polis eşliğinde Bilişim Suçları Bürosu’na giderek ifade verdi ancak çıkışta açıklama yapmadı.

Ersöz:  “Hukuka aykırı”

Avukat Hüseyin Ersöz X’te karara dair şu paylaşımı yaptı:

"Mabel Matiz, savcılık ifadesi sonrasında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmış. Bırakın tutuklama tedbiri ile aynı koşullara bağlanan adli kontrol uygulanmasını, “Perperişan” şarkısının sözleri nedeni ifadeye çağrılmasını dahi hukuka aykırı görüyorum. Zira Kanunda geçen “Bu madde hükümleri, bilimsel eserlerle; üçüncü fıkra hariç olmak ve çocuklara ulaşması engellenmek koşuluyla, sanatsal ve edebi değeri olan eserler hakkında uygulanmaz” düzenlemesi bir “hukuka uygunluk” sebebidir. Bir sanat eserini (şarkı, resim, fotoğraf, heykel vs) beğenmeyebilirsiniz ama “sanatı ceza soruşturmalarına konu ederseniz”, İfade Hürriyetini de özüne dokunacak şekilde ihlal edersiniz.

İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan suç duyurusuna karşın ehil hukukçuların, Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” vermesini beklerdim. Umarım bu hukuka aykırı karardan itiraz aşamasında dönülebilir. Bir adım daha ötesiymiş: Mabel Matiz, daha “ifade vermeden” hakkında peşinen yurtdışına çıkış yasağı uygulanmış. Hiçbir “makul gerekçesi” olduğunu düşünmüyorum bu uygulamanın.

İfadeye çağrılan bir sanatçının adliye kapısında polis tarafından karşılanması, “gözaltı benzeri”, “mevcutlu ifadeye götürme görüntüleri” verilmesi de Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı’nın ihlalini oluşturur. Bu tarz uygulamaların, adalet sisteminin saygınlığına ve güven duygusuna gölge düşürdüğü kanaatindeyim. #HukukGüvenliği #HukukDevleti #ÖzgürlükHakkı"

Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
22 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
mabel matiz Perperişan Mabel Matiz'e ödül
ilgili haberler
Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
22 Eylül 2025
/haber/mabel-matiz-ifade-verdi-sarkiyi-yazmamda-ozel-bir-amac-yok-311763
Mabel Matiz’den “Perperişan” açıklaması: Metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor
18 Eylül 2025
/haber/mabel-matizden-perperisan-aciklamasi-metaforlar-uzerinden-bir-ask-hikayesini-anlatiyor-311642
Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?
18 Eylül 2025
/yazi/gercekten-aile-duzeni-mabel-matizin-bir-sarkisiyla-mi-bozulur-311641
Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
17 Eylül 2025
/haber/mabel-matizin-perperisan-sarkisina-erisim-engeli-talebi-311624
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
13 Eylül 2025
/yazi/mabel-matiz-filistin-icin-soyledi-yalniz-degilsin-311447
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok
22 Eylül 2025
/haber/mabel-matiz-ifade-verdi-sarkiyi-yazmamda-ozel-bir-amac-yok-311763
Mabel Matiz’den “Perperişan” açıklaması: Metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor
18 Eylül 2025
/haber/mabel-matizden-perperisan-aciklamasi-metaforlar-uzerinden-bir-ask-hikayesini-anlatiyor-311642
Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?
18 Eylül 2025
/yazi/gercekten-aile-duzeni-mabel-matizin-bir-sarkisiyla-mi-bozulur-311641
Mabel Matiz’in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
17 Eylül 2025
/haber/mabel-matizin-perperisan-sarkisina-erisim-engeli-talebi-311624
Mabel Matiz Filistin için söyledi: Yalnız değilsin
13 Eylül 2025
/yazi/mabel-matiz-filistin-icin-soyledi-yalniz-degilsin-311447
Sayfa Başına Git