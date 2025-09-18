Mabel Matiz’den “Perperişan” açıklaması: Metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, Mabel Matiz’in 5 Eylül’de yayımlanan “Perperişan” şarkısının erişime engellenmesi için mahkemeye başvurmasının ardından sanatçıdan açıklama geldi.

Mabel Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şarkının kasıtlı olarak çarpıtıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum.”

“Perperişan bir aşk hikâyesini anlatıyor”

100’den fazla şarkının söz yazarı olduğunu hatırlatan Matiz, Perperişan için özellikle bir açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti:

“Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı bu.”

Sanatçı, şarkıda geçen “toy bebe” ifadesinin de yanlış yorumlandığını vurgulayarak, “Bu ifade ‘ham, hayattan derslerini almamış ruh’ anlamına geliyor. Kuşkusuz biçimde ve tabii ki” dedi.

“Kamu düzeni bir şarkıyla sarsılmaz”

Matiz, sanatçının rolünün bazen anlatıcı, bazen de şahitlik olduğunu hatırlatarak açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan ‘ozanlık’ gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim.”

Sanatçı, kamu düzeni ve genel sağlığın bir şarkıyla tehdit edilemeyeceğini vurguladı:

“Kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum.”

Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?

Mabel Matiz'in açıklamasının tamamı şöyle:

Herkese selamlar, Sofrada bereket, sokakta selamet, insanda dürüstlük ve daha niceleri gibi dertlerimiz varken, başka bir derdimiz yokmuş gibi günlerdir yazdığım şarkı sözleri sosyal medyada konuşuluyor. Kasıtlı, son derece art niyetli ve aklıselim biri tarafından algılanması imkansız olacak şekilde bambaşka bir yerlere çekiliyor. Şaşkınlıkla izliyorum. 100’ü aşkın eserin söz yazarı olarak, ilk ve son kez, Perperişan şarkısı özelinde kafaları biraz netlemek gereğini görüyorum. Şarkılarım her zaman hayatın pek çok alanından ilham almış ve hayatın kendisini anlatmıştır. Benim yazım tarzımla ortaya çıkmış bir üründe herkes, her dinleyen, kendine ait, kendine dair kişisel anlamlar bulabilir. Sanatın ve edebiyatın çekici ve güzel yanı da budur zaten. Bu şarkı halk edebiyatı geleneğine öykünerek, metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor. Dinleyenlerimin son derece aşina olduğu muzip bir anlatım tarzı. Misal, kuş dediğin yuva da kurar göklere de uçar. Artık nereden almak istersen.

Sadece bir noktayı son derece net olarak ifade etmem gerekir ki, şarkıda geçen “toy bebe”, “kelek / ham / hayattan derslerini almamış ruh” manası taşımaktadır. (Kuşkusuz biçimde ve de tabii ki!) Benim bu hikayenin neresinde olduğumun yorumunu ise sizlerin temiz kalplerine bırakıyorum. En kadim kültürel değerlerimiz arasında olan “ozanlık” gereği, bunun şahit olanı ve anlatıcısı da olabilirim. Son olarak, kamu düzeni ve genel sağlığımızın alt tarafı bir şarkıdan bozulacak kırılganlıkta olmadığına inanmak istiyorum. Bu algı yaratma çabaları arasında, zihni ve kalbi rencide olan ne kadar sevenim varsa her birine yürekten sarılıyorum.

(EMK)