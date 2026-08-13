Derbarê Mabel Matiz de lêpirsînek nû hat vekirin
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê li ser strana herî dawî ya Mabel Matiz a bi navê “Ha Leylim” lêpirsîn da destpêkirin.
Agahiya lêpirsînê du roj piştî ku Mabel Matiz stran û klîb weşand hat.
Dozgeriyê derbarê mijarê de daxuyaniyek da. Her weha dozgeriyê îdîa kir ku vîdeo klîb û gotinên stranê sûcê "mistehceniyê" pêk tînin û ragihand ku lêpirsîn daye destpêkirin.
Stran û klîba belavbûyî ev bû:
Ji ber satrana "Perperişan" hate darizandin û beraat kir
Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ji bo strana Mabel Matiz a bi navê “Perperişan” ku di Îlona 2025an de belav bûbû jî bi heman îdîayê lêpirsîn vekiribû.
Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî jî bi hinceta ku “li dijî aramiya giştî û tenduristiya giştî ye” xwestibû bê astengkirin. Dadweriya cezê û aştiyê ya nobedar a Enqereyê ji bo stranê biryara astengkirinê dabû û sansur kiribû.
Lêpirsîna ku li Mabel Matiz hatibû vekirin paşê veguherîbû dozê. Hunermend li 54emîn Dadgeha Cezayê Eslîyeyê a Stenbolê hate darizandin û beraat kir.
Mabel Matiz xelata xwe diyarî LGBTI+yan kiriye
(HA/AY)