TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 13.08.2026 14:38 13 Tebax 2026 14:38
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 13.08.2026 15:02 13 Tebax 2026 15:02
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Derbarê Mabel Matiz de lêpirsînek nû hat vekirin

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ji ber gotinên strana bi navê “Ha Leylim” û klîba wê derbarê Mabel Matiz de lêpirsîn vekir.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku ENRead in English
Dîmenê mezin bike
Derbarê Mabel Matiz de lêpirsînek nû hat vekirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê li ser strana herî dawî ya Mabel Matiz a bi navê “Ha Leylim” lêpirsîn da destpêkirin.

Agahiya lêpirsînê du roj piştî ku Mabel Matiz stran û klîb weşand hat.

Dozgeriyê derbarê mijarê de daxuyaniyek da. Her weha dozgeriyê îdîa kir ku vîdeo klîb û gotinên stranê sûcê "mistehceniyê" pêk tînin û ragihand ku lêpirsîn daye destpêkirin.

Stran û klîba belavbûyî ev bû:

Ji ber satrana "Perperişan" hate darizandin û beraat kir

Serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ji bo strana Mabel Matiz a bi navê “Perperişan” ku di Îlona 2025an de belav bûbû jî bi heman îdîayê lêpirsîn vekiribû.

Wezareta Malbat û Xizmetên Civakî jî bi hinceta ku “li dijî aramiya giştî û tenduristiya giştî ye” xwestibû bê astengkirin. Dadweriya cezê û aştiyê ya nobedar a Enqereyê ji bo stranê biryara astengkirinê dabû û sansur kiribû.

Lêpirsîna ku li Mabel Matiz hatibû vekirin paşê veguherîbû dozê. Hunermend li 54emîn Dadgeha Cezayê Eslîyeyê a Stenbolê hate darizandin û beraat kir.

Mabel Matiz xelata xwe diyarî LGBTI+yan kiriye
Mabel Matiz xelata xwe diyarî LGBTI+yan kiriye
14 Hezîran 2023

(HA/AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
mabel matiz
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê