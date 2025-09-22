Mabel Matiz ifade verdi: Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yok

Mabel Matiz, kendisinin yazdığı ve konserinde söylediği "Perperişan" isimli şarkının sözleri nedeniyle İçişleri Bakanlığı başvurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Mabel Matiz, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldi.

Mabel Matiz’den “Perperişan” açıklaması: Metaforlar üzerinden bir aşk hikayesini anlatıyor

İstanbul Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamada, Mabel Matiz hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Gerçekten aile düzeni Mabel Matiz’in bir şarkısıyla mı bozulur?

Yurtdışına çıkış yasağı verildi

Savcılık, ifadesi alındıktan sonra Mabel Matiz'e yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol getirdi.

Mabel Matiz'in avukatı, müvekkilinin 3 tane yurt dışı konseri olduğunu belirterek, hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolün kaldırılmasını talep etti.

Savcılık henüz talebi değerlendirmedi.

Matiz, yaklaşık 1 saat süren ifade verme işleminin ardından adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı.

"Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur"

Mabel Matiz'in savcılıkta verdiği ifadesinin bir kısmı şöyle:

"Perperişan isimli şarkının sözleri bana aittir. Bu şarkıyı bahse konu Instagram ve YouTube adresimden, benim rızamla ben ve ekibim yayınladık. Bu şarkının içerisinde yer alan sözlerde herhangi bir şekilde müstehcenlik içeren bir kasıt ya da amaç bulunmamaktadır. Ben bu şarkıyı sadece 8 Eylül 2025 tarihinde bir kez söyledim. Bu sözlerimin yanlış anlaşılmasından sonra hiçbir konserimde yer vermedim. Bir Fransız grup, bu şarkının bestesini hazırlayarak Türk Halk Müziği sözleriyle kendi albümleri için benden bir şarkı yazmamı istedi. Bunun üzerine bu şarkı yazıldı. Şarkıyı yazmamda özel bir amaç yoktur. Diğer şarkılarımı hangi amaç için yazıyorsam bu şarkıyı da aynı amaçla yazdım.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum"

"Müziğimin amacı insanları tetiklemek ya da insanlarda negatif yönlendirme yapmak değil, aksine insanları birleştirmek ve iyi duygular uyandırmaktır. Şarkımın içeriğinde geçen 'Cici Toybebe' sözleri, sevdiğinin sevdiği kişi için kullanılan, daha ham bir birey anlamında tercih edilmiştir. 'Diyo şeytan üstüne atla, sal kuşu hanesine' sözleriyle ise 'evine haber yollamak' anlamını kastettim. Amacım kesinlikle suç işlemek değildi. Bu şarkı 1,5 yıl önce kaydedilmiştir ve binlerce insan tarafından dinlenmiştir. Şarkıyı yazarken böyle bir etki yaratacağını tahmin etmedim. Eğer yayınlamadan önce dinlettiğim insanlardan bu yönde en ufak bir yorum duysaydım, şarkıyı hemen kaldırırdım. Bu konularda çok hassas bir insanım. Negatif duygular uyandıracağını düşündüğüm eserlerde gerekli inisiyatifi alıp müdahalede bulunuyor ve kelime değişikliklerine gidiyorum. Örneğin, 'Dam Üstüne Çul Serer' türküsünde yer alan 'Küçükten yar sevene cennete gönderseler' ibaresini 'Güzelden yar sevene cennete gönderseler' şeklinde değiştirerek konserlerimde söylüyorum. Bu konularda hassasiyetim yüksektir. Bu konsere ilişkin görüntüleri dosyaya sunacağım. Pişmanım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Erişim engeli getirilmişti Mabel Matiz’in şarkısı hakkında önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulunmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edilmişti. Şarkı hakkında bu talebin ardından erişim engeli kararı verilmişti. Ardından ise önce İçişleri Bakanlığı, sonra Büyük Birlik Partisi şarkıcı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

