Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

*Adana'da karısını öldüren sanık "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti. İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren oğlana 24 yıl, Eskişehir'de Deniz Oktay'ı öldüren sanığa müebbet ceza verildi. Çocuk istismarı davalarında ağır cezalar öne çıkarken, TBMM'deki stajyer istismar davasında tutuklular tahliye edildi. Tehdit, şiddet ve taciz davalarında çeşitli cezalar verilirken, bazı sanıklar hafif cezalarla serbest bırakıldı.

*Haziran ayında Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarı davalarında çok sayıda mahkeme kararı açıklandı. Kadın cinayetlerinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verilirken, bazı davalarda tartışmalı beraat kararları çıktı.

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

Diyarbakır’da Merve Nur Yararlık (22) isimli kadını tabancayla öldüren ve arkadaşı S.K. isimli kadını yaralayan B.A. isimli erkeğin ‘Olası kastla öldürmek’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 2 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 16 Temmuz tarihine ertelendi.

Ankara’da Başak Gürkan A. (46) isimli kadını öldüren kocası B.A. ve kocasının babası K.A. isimli erkeklerin “canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 3 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya'da boşanma aşamasındaki karısı Fadim T. isimli kadını tabancayla öldürme suçundan S.T. isimli erkeğe verilen müebbet hapis cezası ile sanığa yardım ettiği gerekçesiyle F.İ. isimli erkeğe verilen 19 yıl hapis cezasına yönelik istinaf başvuruları 4 Haziran’da basına yansıyan karara göre reddedildi.

Kocaeli’de 2017 yılında kaybolan ve "aile meclisi" kararıyla öldürüldüğü iddia edilen Güneş Y. isimli kadının ölümüyle ilgili N.Y., S.Y. ve M.Y. isimli erkeklerin "töre saiki ile kasten öldürme", "azmettirme" ve "yardım etme" gibi suçlardan tutuklu yargılandığı dava 5 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu değerlendirerek tutuklu sanık N.Y.’nin tahliyesine karar verdi. Tutuklu sanıklar M.Y. ve S.Y.’nin ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Maraş'ta, 5 yıl önce yolda yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Sevgi G. (27) isimli kadını öldürdüğü öne sürülen kocası D.G. (34) hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından oy çokluğu bozuldu. Karar sonrası 6 Haziran’da yeniden yargılanan erkek, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir’de eski sevgilisi Fatma Kara (27) isimli kadını darp ederek öldüren O.G. isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 5 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi Duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi. Kadın, ölümünden önce erkek hakkında "tehdit" ve "hakaret" iddiasıyla dava açmış, 18 Haziran 2025'te O.G.'ye indirimsiz 9 ay hapis cezası verilmişti.

Adana’da karısı Günay Sena S. isimli kadını tabancayla öldüren İ.S. isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 5 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat kararı verdi. Erkeğe “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezası için, tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

İstanbul’da karısı Nıgına Sattarova (33) isimli kadını satırla boğazını keserek öldüren Ü.S. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 8 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ’tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, cinayete yardım ettiği tespit edilen U.B. isimli erkek hakkında ise 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da Rojda Yakışıklı (28) isimli kadını boğarak öldürüp cansız bedenini dere yatağına gömen dini nikâhlı kocası O.G. (38) ve ona yardım eden B.D. ile Ö.D. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı davada 8 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkekler hakkında 'İştirak halinde kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ilk duruşması 11 Eylül tarihinde başlayacak.

Diyarbakır’da karısı Dilan A. (37) isimli kadını tabancayla öldüren A.A. isimli erkeğin “Kadın olan eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davanın 2. duruşması 8 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 6 Temmuz tarihine ertelendi.

İzmir’de karısı Zehra B. (37) isimli kadını bıçaklayarak öldüren K.B. (39) isimli erkeğin 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 9 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kadına ve eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adana’da karısı Ayşe C. (65) isimli kadını baltayla öldüren İ.C. (73) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da eski sevgilisi Aysel Karakoç (38) isimli kadını bıçaklayarak öldüren F.Ş. isimli erkeğin "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 9 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Ekim tarihine ertelendi.

Konya'da 6 aylık hamile karısı Sadife Y. (35) isimli kadını, bebeğin kendisinden olmadığı iddiasıyla çıkan tartışmada tüfekle öldüren A.R.Y. (40) isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 10 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “gebe olduğunu bildiği eşine karşı kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Muğla’da karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp ederek öldüren Y.K. isimli erkek hakkında “eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama” suçundan indirimsiz 14 yıl hapis cezası kararı 11 Haziran’da basına yansıyan habere göre istinafa taşındı.

İzmir’de takıntı haline getirdiği Aysun Candan (20) isimli kadını av tüfeğiyle öldüren H.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Siirt’te hamile karısı Mine A. isimli kadını ve amcası Özgür A.’yı öldürüp 3 yakınını yaralayan Ö.A. (30) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 13 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkeğin 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme', amcasına yönelik 'Kasten öldürme', annesine yönelik, 'Anneye ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', diğer akrabalarına yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından yargılanmasını talep etti.

Kastamonu’da karısı Elif C. (23) isimli kadını bıçaklayarak öldüren B.C. isimli erkeğin "Eşe karşı kasten öldürme " suçundan tutuklu yargılandığı davada 15 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "Eşe karşı kasten öldürme " suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi.

Aydın’da karısı Derya B. (28) isimli kadını tabancayla öldüren ve oğulları D.B.’yi (8) yaralayan R.B. (34) isimli erkeğin “eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 17 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 10 Eylül tarihine ertelendi.

Kayseri’de eski sevgilisi Ebru Kekilli (36) isimli kadını sokakta tüfekle öldüren A.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulamayan heyet, erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İstanbul’da öğretmen Fatma Nur Çelik’i (44) okulda öldüren Z.A. (52) isimli öğretmeni ve 6 öğrenciyi yaralayan F.S.B. (17) isimli oğlanın tutuklu yargılandığı davada 18 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, F.S.B. hakkında "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet verdi. Yaş küçüklüğü nedeniyle 24 yıla düşen cezaya hiçbir iyi hal indirimi uygulanmadı. F.S.B., “kasten yaralama ve öldürmeye teşebbüs” suçlarıyla beraber toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Maraş’ta 21 yıl önce Fatma Alıç (31) ve kardeşi Gülcan Alıç (24) isimli kadınları öldüren M.D. ve B.Y. isimli erkeklerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandıkları dava 18 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da gelini Sibel Narin Y. (44) isimli kadını öldüren N.Y. (74) isimli erkeğin 'tasarlayarak öldürme' ve 'kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 19 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

Samsun’da karısı Fatma G. (41) isimli kadını darp ederek ve boğarak öldüren Y.G. (49) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 19 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma Eylül ayında başlayacak.

İstanbul’da eski nişanlısı hamile Oya Budak (18) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (19) isimli erkeğin ‘tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme’ ve bebeğe karşı ‘tasarlayarak kasten öldürme suçlarından tutuklu yargılandığı davada 19 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası verdi.

Van’da karısı Gönül A. isimli kadını öldüren K.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 11 Eylül tarihinde başlayacak.

Antalya’da eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını boğarak öldüren H.Ç. (33) isimli erkeğin 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından tutuklu yargılandığı dava 23 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı Özlem A. (39) isimli kadını bıçaklayarak öldüren N.A. (39) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ederken; tutuksuz sanık M.Ç. (64) hakkında 'Nitelikli kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da beraber yaşadığı Helin Eren (19) isimli hamile kadını tabancayla öldüren S.Ş. (20) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle tutuklu yargılandığı dava 23 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi ve erkeğin yüz yüze savunmasının alınması için duruşmayı 29 Eylül tarihine erteledi.

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu karısı Ayşe Ç. (41) isimli kadını öldüren E.Ç. isimli erkeğin “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 23 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de karısı Serpil G. (45) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.G. (48) isimli erkeğin 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 23 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 30 Eylül tarihine ertelendi.

Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı (30) boğarak öldürüp cesedini yakan İ.G. isimli erkeğin ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 24 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antep’te eski karısı Fatma Köklü (39) isimli kadını parkta silahla öldüren M.Y. isimli erkeğin ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 25 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Edirne’de karısı Didem Ö.A. (38) ile oğulları Doruk Kaan A.’yı (9) boğarak öldüren Ö.G.A. (41) isimli erkeğin 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 26 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ ve ‘Alt soya ve çocuğa karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mardin’de komşuları Berna K. (33), kocası Mehmet K. (37) ve çocukları Samyeli Kaya (5) isimli kız çocuğunun, evlerinde başlarından tabancayla vurarak öldüren, M.C., V.E. ve B.K. isimli erkeklerin “Çocuğu tasarlayarak öldürme”, “Kadına karşı tasarlayarak öldürme” ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından tutuklu yargılandıkları dava 29 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, V.E. ve B.K.’nin tahliyesine, M.C.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan 15’şer yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 30 Haziran’da devam etti. Savunmaların ardından duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

Çocuk Cinayeti

Zonguldak’ta Hasret Akkuzu (17) isimli kız çocuğunun ölümüyle ilgili D.B. isimli erkeğin 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 4 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Temmuz tarihine ertelendi.

İstanbul’da Atlas Çağlayan (17) isimli oğlan çocuğunu sokakta bıçaklayarak öldüren E.Ç. (16) isimli oğlanın ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme’ ve ‘Zincirleme şekilde silahla tehdit’ suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 9 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, E.Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Eylül tarihine ertelendi.

İstanbul’da tamir için gittiği evde Meryem S. (12) isimli kız çocuğunu kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren, kardeşi A.S. (6) isimli oğlan çocuğunu yaralayan Z.A. isimli erkeğin “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Temmuz tarihine ertelendi.

Kocaeli’de Fahri K. (17) isimli çocuğun ölümüyle ilgili 14 kişinin yargılandığı dava 15 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, S.Ö (46), V.Ö, L.Ö (37) ve T.K.'nın (32) tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Edirne'de lise bahçesinde Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren E.A. (15) isimli oğlan çocuğunun ailesinin cinayet delillerini yok ettiği, gizlediği ve değiştirdiği iddiasıyla tutuksuz yargılandığı dava 17 Haziran’da başladı. İlk duruşmada, baba D.A. ve diğer aile bireyleri dinlendi. Mahkeme, sanıkların tutuksuz yargılanma halinin devamına karar verdi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi. Mahkeme, E.A.’ya ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 19 yıl hapis cezası vermişti.

Mersin’de servis çalışanı Eyüp Can Güner (12) isimli oğlanı bıçaklayarak öldüren N.U. (24) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Haziran’da devam etti. Mahkemeye heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’de sevgilisi Yağmur Çoban (17) isimli kız çocuğunu evinin önünde tabancayla öldüren sözleşmeli Er F.D. (27) isimli erkeğin ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 25 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Ağrı’da Leyla Aydemir (4) isimli kız çocuğunu öldürdüğü gerekçesiyle amcası Y.A. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 26 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe tekrar 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Erkek hakkında ayrıca "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan da 6 yıl hapis cezası veren heyet, erkeğin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi. 2020 yılında görülen davada erkek, 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar beraat etmişti.

İntihara Sürükleme

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin “Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 8 Haziran’da devam etti. Savcı, esas hakkında mütalaasını verip, 'beraat' kararı verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasının devamına karar verdi. Duruşma 11 Eylül tarihine ertelendi.

Öldürmeye Teşebbüs

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu karısı T.Y. (27) isimli kadını tabancayla yaralayan A.Y. isimli erkeğin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 8 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, silahın sahibi U.K.’nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Konya’da A.M.Ö. (15) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak yaralayan N.N. (18) isimli erkeğin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davada 10 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘kasten yaralama’ suçundan cezalandırdı. Haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanan erkeğe 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Meşru Müdafaa

Konya’da kocasının kardeşi M.C.E. (43) isimli erkeği, kendisine tecavüz ettiği için öldüren A.T. (25) isimli kadının tekrar yargılandığı davada 2 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, A.T. hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını haksız tahrik indirimiyle 24 yıla düşürdü.

Kocaeli’de kendisine ve çocuklarına 23 yıl boyunca ağır fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını belirttiği kocasını tabancayla öldüren F.A. isimli kadının yargılandığı dava 10 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Kocaeli’de eski karısı T.Y. (30) isimli kadını 15 yerinden bıçaklayan T.H. (38) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 4 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine hükmetti. Erkek hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü getirip, müştekinin evine ve iş yerine 500 metreden fazla yaklaşmasını da yasakladı. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Zonguldak’ta eski karısı E.U. isimli kadını darp eden H.U. isimli erkeğin yargılandığı davada 5 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten basit yaralama” suçundan 16 bin 800 TL para cezası verdi. Ancak erkeğin sabıkasız oluşu göz önüne alınarak HAGB kararı verildi.

İzmir’de eski karısı M.A. isimli kadını darp ve tehdit eden Ü.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 14 yıl 7 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli’de sevgilisi Y.M.Ö. isimli kadını darp eden H.D. isimli erkeğin hakkında 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan 10 yıla kadar, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıla kadar olmak üzere toplam 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 10 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı F.Ç. isimli kadını darp eden Y.Ç. isimli erkeğin “kadına karşı nitelikli kasten yaralama” ve “tehdit” suçlarından tutuklu yargılandığı dava 10 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 21 Temmuz tarihine erteledi.

Muğla’da boşanma aşamasında olduğu karısı H.K. isimli kadını av tüfeğiyle yaralayan V.K. isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

İstanbul’da boşanma aşamasında olduğu karısı Ö.G.Ç. isimli kadını darp ve tehdit eden E.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “kadına karşı tehdit” ile “eşe karşı basit yaralama” suçlarından toplam 14 ay hapis cezası kararı verdi.

Çocuğa Şiddet

Yalova’da tartıştığı komşusu ve kızı İ.B.’yi (1) darp eden Ş.E. isimli erkeğin “kasten yaralama” suçundan tutuklu yargılandığı dava 11 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeği yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imzaya gitmesi şartıyla tahliye etti. Duruşma ertelendi.

Konya’da H.G. (8) ve S.M.S (8) isimli çocukları okulda darp eden erkek hakkında 25 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, E.G. ve S.G. hakkında, ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama’ suçundan 2 yıl 3’er aya kadar hapis cezası, M.V. hakkında ise ‘beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama’ ve ‘yaralama’ suçlarından 3 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep etti.

Cinsel Taciz

Antep’te yanında çalışan G.Ç. isimli kadını taciz edip cinsel saldırıda bulunan A.A. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 2 Haziran’da devam etti. Duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi.

İzmir’de aracına binen B.A. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan taksi şoförü B.O. isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “cinsel saldırı” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Erkeğe, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan kamu davası açıldı.

Balıkesir’de muhtar B.M. isimli kadına sosyal medya üzerinden uygunsuz fotoğraflar göndererek taciz eden emekli astsubay H.A. isimli erkeğin “zincirleme taciz” suçundan yargılandığı dava 17 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Eylül tarihine erteledi.

Denizli’de okulda çalışan personel kadını (19) taciz eden okul müdürü erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Konya’da yanında çalışan Y.K. (27) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan kuyumcu M.A. (36) ve ona yardım eden karısı M.Ş.A. (30) hakkında 29 Haziran’da iddianame kabul edildi. Savcı, tutuksuz yargılanan M.A. hakkında 'zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı' suçundan 21 yıla kadar, eşi M.Ş.A. hakkında ise 'nitelikli cinsel saldırıya yardım etme', 'şantaj' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bolu’da Ö.Ç. isimli kadına cinsel tacizde bulunan belediye başkanı T.Ö. isimli erkeğin "kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklu yargılandığı davada 29 Haziran’da tahliye kararı çıktı. Hakkında "icbar suretiyle irtikap" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiaları da bulunan erkeğin tutukluluğu devam ediyor.

Tehdit

İstanbul’da eski karısı İ.K. isimli kadını tehdit eden A.A. isimli erkeğin “kadına karşı tehdit” ve “ısrarlı takip” suçlarından yargılandığı dava 9 Haziran’daki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kadına karşı tehditten” 1 yıl 3 ay, “ısrarlı takipten” 1 yıl 6 ay, toplamda 2 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Ankara’da eski karısı E.Ö. (40) isimli kadını tehdit eden M.Y.B. (46) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Haziran’da basına yansıyan iddianameye göre erkeğin uzaklaştırma kararını 30 kez ihlal ettiği ve elektronik kelepçeyi 6 kere kırdığı tespit edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma' ve 'Nitelikli mala zarar verme' suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden F.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği “birden fazla kişiyle tehdit”, “merhumun hatırasına hakaret” ve “kişisel verileri hukuka aykırı şekilde ele geçirip yayma” suçlarından toplamda 7 yıl 20 gün hapis cezasına çarptırdı. Erkek, “suçu ve suçluyu övme” suçlamasından ise beraat etti.

Ankara’da eski karısı H.E. isimli kadını ve kızı B.B.’yi tehdit eden T.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “kadına karşı tehdit” suçundan önce 11 ay hapis cezası verdi. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasıyla ceza 13 ay 22 güne çıkarıldı. Daha sonra haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 10 ay 9 gün hapis olarak belirlendi.

Çocuk İstismarı

Zonguldak’ta "12 yaşından küçük çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu yargılanan E.O. isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 30 yıl hapis cezası verildi.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 4’ü tutuklu 5 erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 5 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin “kaçma şüphesinin bulunmaması, delillerin büyük ölçüde toplanmış olması ve sabit ikametgâh sahibi olmalarını” dikkate alarak, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmak suretiyle tahliyelerine karar verdi. Duruşma 2 Temmuz tarihine ertelendi.

Trabzon’da 9 öğrenciyi istismar eden antrenör Ö.T. isimli erkeğin yargılandığı dava 18 Haziran’da devam etti.

Antalya'da tiyatro grubunda eğitim verdiği öğrencisi Y.E.’yi (27) 13 yaşındayken istismar eden tiyatro yönetmeni Ü.Z.A. (51) isimli erkeğin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla yargılandığı dava 11 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğe yurt dışı çıkış yasağı getirerek duruşmayı erteledi.

Kocaeli’de 2 kız çocuğunu (10) sokakta istismar eden A.C. (48) isimli erkeğin ev hapsi ile yargılandığı dava 11 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma 13 Temmuz tarihine ertelendi. Başsavcılığın itirazı üzerine mahkeme, erkek hakkında daha ağır bir adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Kararla birlikte A.C.’nin 'konutu terk etmemek' suretiyle adli kontrol altında tutulmasına hükmedildi.

Kastamonu’da Ü.G.B. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden S.D. isimli erkeğin "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından tutuksuz yargılandığı davada 12 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 9 yıl, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıl, "kadına karşı tehdit" suçundan ise 9 ay olmak üzere toplam 15 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. S.D., hükümle birlikte duruşma salonunda tutuklandı.

Aksaray’da arkadaşının kızı T.A.Y. (16) isimli kız çocuğunu istismar eden M.D. isimli erkeğin “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cinsel taciz”, “tehdit” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından toplam 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 16 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Duruşma 15 Eylül tarihine ertelendi.

İstanbul’da 6 yaşında dini nikâhla evlendirilen H.K.G. isimli kızı istismar eden K.İ. (29) isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 17 Haziran’da başladı. Mahkeme heyeti, Y.Z.G.’yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri ile tahliye etti. İ.K.’ye önce 30 yıl hapis cezası verilmiş ancak İstinaf Mahkemesi bu cezayı yetersiz bularak erkeğe iki ayrı suçtan 36 yıl hapis cezası vermişti. Baba Y.Z.G. ise 18 yıl 9 ay ceza almış; annenin dosyası ayrılmıştı.

Niğde’de bir çocuğu bakkalda istismar eden erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “çocuk istismarı” suçundan 20 yıl, “hürriyeti tehdit” suçundan 5 yıl olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kocaeli’de eski öğrencisini istismar eden öğretmen Ö.T. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Haziran’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "çocuğa karşı sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Ordu’da çocuğu E.D.’yi (5) istismar eden A.Y.D. isimli erkeğin "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuksuz yargılandığı dava 25 Haziran’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin mevcut halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Ekim tarihine ertelendi.

(GDT/EMK)