Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Cinayet

Kocaeli’de eski karısı Ajda Yatar (28) isimli kadını restoranda tabancayla öldüren V.P. (37) isimli erkeğin ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılandığı dava 4 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. 25 Kasım’da devam eden duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe haksız tahrik hükümleri uygulamadan "Boşandığı eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Erzurum’da karısı Hatice A.B. (24) isimli kadını otomobilde boğarak öldüren A.O.B (21) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 5 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, herhangi bir indirim uygulamadı.

Elazığ’da sevgilisi Dilara Günana (25) isimli kadını öldüren V.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 5 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Ocak tarihine ertelendi.

Ankara’da trafikte bir araç sürücüsüyle tartışması sırasında silahla yanlışlıkla karısı Kızhanım D.’nin ölümüne sebep olan kocası C.D. (72) isimli erkeğin 'Üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı davada 5 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında, olay kasıt unsuru taşımadığı ve kazara meydana geldiği gerekçesiyle 'Ceza verilmesine yer olmadığına' dair karar verdi. H.K., taksirle ölüme neden olma suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. A.K. hakkında ise suçun işlendiğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Ç. (52) isimli karısını tabancayla öldüren A.Ç. (59) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 11 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına kara verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de kendisinden boşanmak için adliyeye giden karısı Neşe K. (23) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.K. (25) isimli erkeğin 'eşi kasten öldürmek' suçundan tutuklu yargılandığı davada 13 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis, kayınvalidesine yönelik kadını kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 14 yıl hapis, kayınbiraderine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 5 yıl hapis, kayınpederine yönelik silahla kasten yaralamaya teşebbüs suçundan 1 ay 3 gün hapis ve polis memurlarına zincirleme olarak silahla görevi yaptırmama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Toplamda 1 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 22 yıl, 10 ay 3 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya’da sevgilisi Sehle Gündüz (35) isimli kadını tabancayla öldüren S.S. (50) isimli erkeğin yargılandığı dava 13 Kasım’da mütalaa açıklandı. Savcı, erkek hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 23 Aralık tarihine ertelendi.

Kocaeli’de eski sevgilisi Gülhan Esen (25) isimli kadını öldüren M.T. (30) isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Kadına karşı öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle davada basına 17 Kasım’da yansıyan iddianamede O.K. isimli erkeğin "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de "kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme" suçundan 15'şer yıldan 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İzmir’de karısı Hanife Ç. (33) isimli kadını öldüren H.Ç. (35) isimli erkeğe verilen 22 yıl hapis cezası kararı 18 Kasım’da yargıtay tarafından onaylandı.

Muğla’da karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp ederek öldüren Y.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 18 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 10 Şubat tarihine ertelendi.

Samsun’da boşanma aşamasında olduğu karısı Emine A. (36) isimli kadını tabancayla öldüren E.A. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 20 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "kadına, üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Şırnak’ta iş arkadaşı Gülizar Yıldız’ı (29) çalıştığı lokantada bıçaklayarak öldüren R.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 21 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe, ‘Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antalya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (48) isimli erkeğin “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme”, ona yardım eden F.İ. isimli erkeğin “Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye yardım ve yataklık” suçlamalarıyla yargılandığı dava 26 Kasım’da devam etti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Balıkesir’de sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) isimli kadını bıçakla öldüren B.İ. (26) isimli erkeğin ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 28 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Çocuk Cinayeti

Kocaeli’de Kıvanç Uman (16) isimli oğlan çocuğunun darp edilerek öldürülmesiyle ilgili H.M.K. (18) ve Y.A. (18) isimli erkeklerin "Kendini savunamayacak durumdaki kişiye yönelik kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan tekrar yargılandığı dava 6 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, tarafların dinlenmesinin ardından duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Bursa’da kızları Zeynep (11) ile Aslı K.’yi (6) kesici aletle, oğlu Muhammet Ali K.’yi (3) ise boğarak öldüren M.K. isimli erkeğin "Altsoydan birine karşı ve çocuğa ya da beden bakımından veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 14 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Karaman’da okul arkadaşı Mehmet Emin Parlak (17) isimli oğlan çocuğunu okulda tabancayla öldüren A.G. (17) isimli oğlan çocuğunun yargılandığı davada 18 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, A.G. hakkında çeşitli indirimler uygulayarak 10 yıl hapis cezası verdi, tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Kayseri’de kızının sevgilisi Osman Can Gündüz (16) isimli oğlan çocuğunu öldüren Ş.A. isimli erkeğin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 18 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şüpheli Ölüm

Ankara’da Şeyma G. (31) isimli kadının düşerek ölmesiyle ilgili H.U. (28) isimli erkeğin 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 13 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 24 Şubat'a erteledi.

İntihara Sürükleme

İzmir’de dini nikahlı karısı Ebru Açıkalın (39) isimli kadını tabancayla intihar etmeden önce darp eden A.D. (46) isimli erkeğin 'Silahla tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından toplam 8 yıla kadar, bir çocuğuna ve Ebru Açıkalın'ın annesi M.A.'ya yönelik 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret’ suçlarından ayrı ayrı 7'şer yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılandığı dava 22 Kasım’da devam etti. Savcılık kadının kendi iradesiyle intihar ettiği, intihara yönlendirme, teşvik etme veya yardım etme gibi eylemlerde bulunan herhangi bir kişinin tespit edilmediği gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi. Duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da Ukrayna asıllı karısı I.M.D. (36) isimli kadını sopayla darp eden M.A.D. isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklu yargılandığı dava 4 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da S.M. (36) isimli kadını darp eden boksör F.K. (27) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada iddianame kabul edildi. 6 Kasım’da basına yansıyan iddianamede savcı, erkek hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Samsun’da D.K. (32) isimli kadını sokakta taciz edip darp eden S.A. (30) isimli erkeğin ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçundan tutuksuz yargılandığı dava 12 Kasım’da devam etti. Erkek başka bir suçtan tutuklu olduğu için duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Savcı duruşmada mütalaa verip, hapis cezası istedi. 25 Kasım’daki karar duruşmasında mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 8 ay, 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 3 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Erkek hakkında daha önceden de aynı suçtan adli sicil kaydı olduğundan tekerrür hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Çocuğa Şiddet

Kayseri’de bir cemaat yurdunda 15 yaşındaki bir oğlan çocuğunun darp edilip soğuk hava deposunda tutulmasıyla ilgili davada 20 Kasım’da iddianame hazırlandı. Savcı, F.E. (23) isimli erkeğin “çocuğu zorla hürriyetinden yoksun bırakma eziyet etme, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Afyon’da 4 çocuğunu kemerle darp edip görüntülerini karısının kardeşine gönderen M.M. isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Kasım’da basına yansıyan karara göre erkeğe her çocuk için 6'şar ay olmak üzere toplam 24 ay hapis cezası verildi.

Tecavüz

Eskişehir’de MS hastası bir kadına (22) cinsel saldırıda bulunana aile hekimi B.B. isimli erkeğin yargılandığı dava 20 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tahliye edilmesine adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Taciz

İstanbul’da şarkıcı D.U. isimli kadını taciz eden S.Ş.T. isimli erkeğin yargılandığı davada 28 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme, erkeğe önce 1 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Ardından bu ceza, toplam 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

Çocuk İstismarı

Kayseri'de G.Ö. (14) isimli kız çocuğunun fotoğrafını çekerek istismar eden K.V. (56) isimli erkeğin yargılandığı davada 4 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 11 yıl 1 ay 11 gün, 'kişiyi hürriyetten mahrum bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay ve 'müstehcenlik' suçlamasından da 5 yıl olmak üzere toplam 23 yıl 9 ay 11 gün hapis cezası verdi.

Kastamonu’da iş arkadaşının kızı P.B. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden A.E.H. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 5 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin ’cinsel istismar’ suçundan 16 yıl 6 ay, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Konya’da B.S. (10) isimli kız çocuğunu istismar eden L.C. (34) isimli erkeğin yargılandığı dava 6 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Adıyaman’da yeğenleri olan kız çocuğunu 7 yaşından beri istismar eden amca H.İ.A., enişte M.B., komşu M.S.Ö. isimli erkeklerin “Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Kişiye Karşı Zincirleme Şekilde Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Çocuğun Cinsel İstismarı", " 12 Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından tutuksuz yargılandığı dava 10 Kasım’da devam etti.

Adıyaman’da ailesine maddi manevi yardımda bulunduğu 8 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden A.B. (74) isimli erkeğin yargılandığı dava 11 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kocaeli’de 6 kız öğrenciyi istismar eden öğretmen M.A. (45) isimli erkeğin zincirleme cinsel istismar, sarkıntılık ve basit tehdit suçlarından tutuklu yargılandığı dava 12 Kasım’da devam etti. Savcı, erkeğin 2 çocuğa karşı "12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan 45 yıla, 4 çocuk yönünden "çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı" suçundan 60 yıldan 157 yıl 5 aya, 1 çocuğa karşı da "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 11 Aralık tarihine ertelendi.

Bursa’da 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp istismar eden M.A. (30) isimli erkeğin “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan tutuklu yargılandığı davada 13 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan önce 16 yıl hapis cezası verdi ardından “iyi hal” indirimiyle 13 yıl 4 ay ceza verildi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 10 hapis cezası verilip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Aydın’da 6 yaşındaki kız çocuğunu sokakta istismar eden K.A. isimli erkeğin yargılandığı dava 13 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Hakkari’de komşusu olan 10 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden N. isimli erkeğin adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılandığı dava 14 Kasım’da devam etti. Mahkeme heyeti duruşmayı 13 Şubat tarihine erteledi.

Antalya’da 28 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yeniden yargılanan öğretmen M.A.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 14 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Nitelikli cinsel istismar' suçundan dosyada yer alan 19 çocuk yönünden ayrı ayrı cezalandırılmasına hükmetti. Toplamda 500 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın cezasına ilişkin indirim uygulamadı.

Mersin’de 14 yaşındaki bir öğrenciyi istismar eden hizmetli E.E. (58) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 18 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "çocuğun cinsel istismarı suçundan" 12 yıl 6 ay, "müstehcenlik" suçundan ise 8 ay olmak üzere toplamda 12 yıl 14 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çorum’da 2 öğrencisini istismar eden müzik öğretmeninin tutuklu yargılandığı davada 18 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 26 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası verdi.

Şırnak’ta öğrencisi olan 38 çocuğu istismar eden müdür yardımcısı B.E. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 20 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin beraatine karar verdi.

Diyarbakır’da 13 kız öğrencisini istismar eden M.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 12 yaşını doldurmamış öğrencilerine yönelik “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 23 yıl hapis cezası verdi, uygulanan iyi hal indirimi sonrası cezayı 18 yıl 1 ay 15 güne düşürdü.

Bursa’da yatılı Kuran kursunda kalan 10-12 yaş aralığındaki en az beş oğlan çocuğunu istismar eden A.S. (17) isimli oğlan çocuğunun “Beş kez çocuğun nitelikli cinsel istismarı ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan tutuklu yargılandığı davada karar çıktı. 21 Kasım’da basına yansıyan karar duruşmasında mahkeme heyeti, A.S’ye “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismar” suçundan beş mağdur çocuk için 10’ar yıl olmak üzere toplam 50 yıl hapis cezası verildi.

Aydın’da 12 yaşındaki yeğenini istismar eden S.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Kasım’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘çocuğun basit istismarı’ suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Muğla'da yanında çalışan kız çocuğunu (16) istismar eden M.D. (60) isimli restoran yöneticisi erkeğin tutuklu yargılandığı dava 27 Kasım’da başladı. Mahkeme heyeti, M.D.’nin tutukluluk durumunun devamına karar verildi. Duruşma 17 Aralık tarihine ertelendi.

(GDT/EMK)