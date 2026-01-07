Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Cinayet

Kocaeli’de karısı Esma S. (33) isimli kadını boğarak öldüren Y.S. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Davanın ilk duruşması 6 Şubat'ta görülecek.

Diyarbakır'da dini nikâhla birlikte yaşadığı Evin Demirtaş (47) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren A.Ş. (71) isimli erkeğin yargılandığı 4 Aralık’taki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Muğla’da 15 yıl önce manken Aslı Baş’ın (32) balkondan düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan iş insanı A.B. ile oğulları H.B. (38) ve V.B. (36) isimli erkeklerin tekrar yargılandığı dava 16 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, cep telefonu incelemesine ilişkin olarak bilirkişi raporunun bekleneceğini açıkladı. Duruşma 4 Haziran 2026 tarihine ertelendi.

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölümüyle ilgili sanık C. A. (28), hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ise en az 10 yıl hapis cezası istemiyle açılan ikinci davanın, 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından devam eden mevcut dosyayla birleştirilmesine karar verildi. 9 Aralık’ta basına yansıyan habere göre dava tüm suçlamalar birleştirilerek devam edecek.

Kayseri’de eski karısı Meliha Keskin (35) isimli kadını fakülte önünde pompalı tüfekle öldüren F.K. (39) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Zonguldak’ta husumetli olduğu akrabaları Halil Can K. (24), Emirkan K. (18) ve babaanneleri Nazmiye K. (75) isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.K. isimli erkeğin kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 12 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya’da karısı Sevcan Demir S. (26) isimli kadını bıçaklayıp, satırla boğazını keserek öldüren H.C.S. (26) isimli erkeğin “Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile tutuklu yargılandığı davada 15 Aralık’ta devam etti. Savcı, mütalaasında erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. 24 Aralık’ta görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

İstanbul’da beraber yaşadığı Selen Özkula (28) isimli trans kadını tabancayla öldürüp intihar olarak göstermeye çalışan İ.S. (53) isimli erkeğin ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 15 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Fadim T. (53) isimli kadını tabancayla öldüren S.T. (48) isimli erkeğin, ona yardım eden F.İ. isimli erkeğin “Eşe karşı kasten öldürmeye yardım ve yataklık” suçlamalarıyla yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis verip, 'iyi hal' indirimi uyguladı. S.T.’nin cezası ömür boyu hapse çevrildi. F.İ. isimli erkeğe 19 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir’de kızı Merve Karabaş (31) ve torunu Alp Ata Karabaş’ı (7) tabancayla öldüren O.N.K. (60) isimli erkeğin yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "Tasarlayarak Kadın Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" ve Ata Alp Karabaş'a yönelik olarak "Çocuk Olan Alt Soyuna Karşı Kasten Öldürme" suçlarından 2 kez ayrı ayrı ağırlaştırmış müebbet hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da trans kadın Sudenaz U.’yu evinde bıçakla öldüren arkadaşı trans kadın G.’yi yaralayan A.A. ve İ.U. isimli erkeklerin tutuklu yargılandığı davada 18 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeklere “kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da denizde elleri ve ayakları bağlanmış halde halıya sarılı olarak cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) öldürülmesine ilişkin yargılan Y.G., F.B. ve Y.H.A. isimli 3 erkeğin davası 18 Aralık tarihinde devam etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Konya’da karısı Nurhan Ö. (41) İsimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.Ö. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 18 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu karısı Müge E. (34) isimli kadını öldüren M.A.E. (37) isimli erkeğin yargılandığı davada 19 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "kadına, eşe karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Adana’da eski karısı Neriman Onur (54) isimli kadını metro alt geçidinde tabancayla öldüren M.A.N. (58) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 19 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Konya’da karısı Ebru K. (45) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.K. (48) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 22 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘kadına karşı tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Adana’da Fatma Koçaklı (21) isimli kadının tüfekle vurularak ölmesiyle ilgili dini nikahlı kocası M.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadını Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kırıkkale’de Sevgi Gülden Yalçıner (47) isimli kadının ölümüyle ilgili 2’si tutuklu 6 sanığın yargılandığı dava 22 Aralık’ta devam etti. Savcı, tutuklu sanıklardan Ş.G. hakkında "iştirak hâlinde tasarlayarak akrabayı kasten öldürme", K.U. ile D.U. hakkında ise "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. G.F.G. ile H.U. hakkında beraat istendi. Mahkeme heyeti, Ş.G. ve K.U.’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 19 Ocak tarihine ertelendi.

Aydın’da karısı Necla A. (33) isimli kadını boğazını keserek öldüren M.A. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 11 Ekim’de M.A. hakkında “akli dengesinin yerinde olmadığı” yönünde rapor düzenlenmiş, erkeğin cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verilmişti. 23 Aralık’ta basına yansıyan haberde Necla A.’nın ailesinin itirazı sonrası hastaneye yatırılarak tedavi gören erkek, tedavi sürecinin ardından yeniden serbest bırakıldı.

Tekirdağ’da Fatma Özdemir’i (27) ve arkadaşını öldüren E.U. (35) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 24 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 2 kişiyi “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 3 kişiye yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “kasten yaralama” suçlarından toplam 36 yıl hapis cezası verdi.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selda K. (36) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren G.K. isimli erkeğin "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 25 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 25 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selma K. (28) isimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin “kadına ve eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 26 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Tokat’ta dini nikahlı karısı Hatice Yalman (31) isimli kadını darp ederek öldüren M.K. (42) isimli erkeğin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 27 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Denizli’de eski karısı Hatice Ünlü (42) isimli kadını bıçaklayarak öldüren M.K. (42) isimli erkeğin ‘kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebinde tutuklu yargılandığı dava 27 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Nisan 2026 tarihine ertelendi.

Antalya'da Nida Nazlıer (45) isimli trans kadını öldüren A.Ö.E.H. (28) isimli erkeğin 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 29 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Antalya’da karısı Hale Akbaş P. (39) isimli kadını tabancayla öldüren A.P. (56) isimli erkeğin ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı dava 30 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili O.K. isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan 15’şer yıldan 20’şer yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı dava 29 Aralık’ta başladı. 3 gün süren duruşmada mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Mersin’de dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top’u (24) boğarak öldüren H.F. (30) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 30 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Aydın’da sevgilisi Büşra Cin (24) isimli kadını tabancayla öldüren Ö.K. (27) isimli erkeğin “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 30 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart 2026 tarihine erteledi.

Konya’da Yeter Öztürk (25) isimli kadının 2006 yılında ölümüyle ilgili A.S. (50) isimli erkek ve karısı H.S. (50) isimli kadının yargılandığı davada 31 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar A.S. ve H.S.’yi, “canavarca hisle, tasarlayarak ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Çocuk Cinayeti

Kayseri’de kızının sevgilisi Osman Can Gündüz (16) isimli oğlan çocuğunu öldüren Ş.A. isimli erkeğin “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı davada 3 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet ardından eylemin 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürdü ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı.

Ankara’da kızı Melek A. (1,5) isimli kız çocuğunu darp ederek öldüren baba Ü.A. isimli erkeğin 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan tutuklu yargılandığı davada 17 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin 'Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 14 yıl hapis cezası almasına karar verdi. Ceza, takdiri indirim uygulanarak 11 yıl 8 aya düşürüldü. Hükümle birlikte erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin’de sevgilisi Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğunu araç içerisinde tabancayla vurarak öldüren H.A.Ş. (19) isimli erkeğin 'Çocuğa karşı kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından, arkadaşları N.Ç. ve M.Z.'nin ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından yargılandığı dava 23 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya’da 5 yaşındaki kızı Hiranur Ö.’yü (5) tüfekle öldürüp, eşi Ş.Ö.’yü de yaralayan M.Ö. (31) isimli erkeğin “Altsoydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar “Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan” 13 yıldan 20 yıla kadar ve “kasten yaralama” suçundan da 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılandığı dava 24 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Öldürmeye Teşebbüs

Bursa'da arkadaşı Recep Özaslan'ı (47) öldürdükten sonra sevgilisi Fatma O.'yu da (45) yaralayıp 21 gün boyunca evinde tutup, cinsel saldırıda bulunan İ.S. (50) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 11 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Fatma O.’ya karşı işlediği 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, indirimle 18 yıla düşürülen ‘zincirleme cinsel saldırı’dan 28, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12, ‘Yağma’ suçundan da 12 olmak üzere toplam 70 yıl hapse çarptırıldı.

İzmir'de eski karısı Hatice Ekiz (37) ile oğlu K.Y.'ye (8) otomobille çarpıp yaralayan H.G.Y. (44) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 42 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Hatay’da karısı S.D. isimli kadını 27 kez bıçaklayarak yaralayan E.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 16 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “eşe ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca, sanığın eylemini ısrarla sürdürmesi, kolluğun sanığın eylemini ancak silahla müdahale ederek durdurabilmesi ve suçun küçük bir çocuğun gözleri önünde işlenmesine dikkat çeken mahkeme, sanığa üst sınırdan 20 yıl hapis cezası verilmesine karar verdi.

Antalya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Çisem Ç. (40) isimli kadını bıçaklayarak yaralayan R.Ç. (41) isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı dava 25 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Çanakkale’de boşanma aşamasında olduğu Minel K. isimli kadını bıçaklayarak yaralayan E.K. isimli erkeğin ‘Eşe Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs' ve ‘Yağma' suçundan tutuklu yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilerek suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile neticeten 13 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve nitelikli hırsızlık suçundan da 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

İntihara Sürükleme

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli kadının ölümüne ilişkin sanık Ü.U. isimli erkeğin “intihara teşvik etme”, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından tutuklu yargılandığı dava 12 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 30 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Meşru Müdafaa

İstanbul kocası Y.A'yı (45) bıçaklayarak ölümüne neden olan S.A. (41) isimli kadının yargılandığı davada 9 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, S.A.’nın eyleminin meşru savunma sınırlarında olduğunu, hakkında ceza uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, tahliyesine hükmetti.

Konya’da kocası Ömer Ç. isimli erkeği bıçaklayarak öldüren Şerife Ç. (35) isimli kadının yargılandığı dava 30 Aralık’ta devam etti. Savcı mütalaada sanığın eyleminin “eşe karşı kasten öldürme” suçunu oluşturduğunu ancak olayın haksız tahrik hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Şiddet / Yaralama

Manisa’da boşanma aşamasında olduğu karısı Elvan Ö. (34) isimli kadını bıçaklayarak yaralayan O.Ö. (40) isimli erkeğin 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı dava 9 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 24 Aralık’taki duruşmada savcı, 'Öldürmeye teşebbüs' değil 'Kasten yaralama’ suçundan ceza verilmesini istedi. Savcı, olay sırasında eşine cinsel saldırıda bulunan erkeğin bu suçtan da ceza almasını talep etti. Karar duruşması 20 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Mersin’de H.P. (71) isimli kadın ve kocası R.P. (77) isimli erkeği belediye otobüsünde darp eden A.O.T. (19) ve babası İ.T. isimli erkeklerin "kasten yaralama" suçundan yargılandığı davada 15 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 4 ay hapis ve 2 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı A.O.T. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Babası hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmiş ancak tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı N.G.Y. (41) isimli kadını peruk ve lens takarak gizlice evine girip darp eden H.Y. (41) isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "eşe karşı kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 7 yıl 10,5 aydan 24 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin başka suç kaydının olmaması ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 6 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Kayseri’de evlenme teklifini kabul etmeyen sevgilisi F.A. (54) isimli kadını tabancayla yaralayan S.S. (51) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 24 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Ankara’da eski sevgilisi M.O. (25) isimli kadını darp eden K.B. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 31 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “Kasten yaralama” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Şüpheli Ölüm

Kastamonu’da Funda C. (18) isimli kadının evinin balkonundan düşerek ölmesiyle ilgili abisi F.C. isimli erkeğin "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuksuz yargılandığı dava 3 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, cep telefonlarının incelenmesi için flash belleklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kayseri’de sevgilisi G.A. (25) isimli kadının ölümüyle ilgili E.H. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 5 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.

Nevşehir’de karısı İpek Ö. (35) isimli kadının balkondan düşerek ölmesiyle ilgili M.Ö. isimli erkeğin "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 10 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk süresi, mevcut deliller ve tanık beyanlarını dikkate alarak M.Ö.'nün ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma, ek delillerin değerlendirilmesi için Şubat 2026’ya ertelendi.

Aydın’da Teslime H. (20) isimli kadının ölümüyle ilgili sevgilisi E.F. (20) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 12 Mart 2026 tarihinde başlayacak.

Kastamonu’da 14’üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu (30) isimli kadının ölümüne ilişkin, nişanlısı S.Ö. isimli erkeğin kasten öldürme suçlamasıyla tutuksuz yargılandığı davada 22 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi.

Çocuğa Şiddet

Denizli’de Aren D. (2) isimli oğlan çocuğunu darp eden S.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 11 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir’de boşanma aşamasındaki eşi F.A.’yı görüntülü arayıp B.A. (3) isimli çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit eden Ş.A. (32) isimli erkeğin “kasten yaralama” ile “silahla tehdit” suçlarından tutuklu yargılandığı davada 16 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 31 Mart’a ertelendi. Karar itiraz edildi. Yapılan açıklamada Ş.A.'nın başka suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle cezaevinden tahliye edilmediği ifade edildi.

Isparta’da tartıştığı komşusunun kızının (4) boğazını sıkıp darp eden ev sahibi Z.D. isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği 11 bin 200 Tl para cezasına çarptırdı.

Isparta’da A.G. isimli öğrenciyi darp eden S.B. isimli erkek öğretmenin yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 15 bin lira para cezası verdi, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Manisa’da B.U.U. (13) isimli öğrenciyi merdivenlerden iten okul müdürü B.G. (50) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 31 Aralık’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Tecavüz

Konya’da dişçi kliniğinde asistan olarak çalışan Z.M. (29) isimli kadına tecavüz eden klinik yöneticisi H.A. (48) isimli erkek ve karısı S.A. (45) isimli kadının yargılandığı davada 15 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcılık, tutuklu bulunan H.A. ve S.A. hakkında "nitelikli cinsel saldırı" ve ilgili suçlardan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep etti.

Ankara’da üniversite öğrencisi D.K. (25) isimli kadına tecavüz eden Y.E.Ö. (21) isimli erkeğin yargılandığı davada 16 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında beraat kararı verdi. D.K. ve avukatı karara itiraz etti ancak bölge mahkemesi başvurunun reddine karar verdi. Dosya temyize taşındı.

Adana’da yüzde 70 zihinsel engelli akrabası G.G.S. (19) isimli kadına cinsel saldırıda bulunan hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan M.T. (42) isimli erkeğin kendisini savunamayacak durumda olan kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçundan yargılandığı davada 19 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 18 yıl hapis cezası verdi daha sonra iyi halden 15 yıla indirip, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Muğla’da üniversiteler arası yelken etkinliği sırasında teknede D.K. isimli kadına tecavüz eden Y.E.Ö. isimli erkeğin yargılandığı davada 26 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tahliye edilen erkeğin DNA raporu dosyaya henüz girmemişken görülen ikinci duruşmasında beraat kararı verdi. Kararın İstinaf Mahkemesi tarafından onanması üzerine dosya Yargıtay’a gitti.

Ankara’da yardım mağazasında 2 kadına cinsel saldırıda bulunan S.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 29 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “basit cinsel saldırı” suçundan toplamda 35 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Taciz

İstanbul’da İ.A. (25) isimli kadını sokakta taciz eden Ö.K. (27) ve S.T. (31) isimli erkeklerin yargılandığı davada 2 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme, sanık S. T.'yi “birden fazla kişiyle birlikte cinsel saldırı" suçundan, daha önce kesinleşmiş cezasının bulunmasını da dikkate alarak 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ö.K.'yi ise aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran heyet, 2 sanığın da tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak ayrı ayrı tahliyesine karar verdi.

İstanbul’da sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Güney Kore vatandaşı H.P. (26) isimli turist kadını taciz eden Y.Z.A. (71) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 22 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan verilen 4 yıl hapis cezası kararını onadı. Cezada herhangi bir indirim uygulamadı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konya’da yanında çalışan E.G.T. isimli kadını taciz edip tehdit eden patronu İ.G.G. isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'cinsel saldırı' suçundan 5 yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl, 'hakaret' suçundan 3 ay ve 'kadına karşı kasten yaralama' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Erkek, 'Zincirleme şekilde kadına karşı tehdit' suçundan ise beraat etti.

Çocuk İstismarı

Isparta’da torunu olan kız çocuğunu (12) istismar eden Ş.S. isimli erkeğin “çocuğa yönelik cinsel taciz ve istismar” suçuyla tutuksuz yargılandığı dava 4 Aralık’ta başladı. Mahkeme heyeti, dosyadaki deliller ve ifadeler doğrultusunda erkeği tutuklanmasına karar verdi. Duruşma 25 Mart tarihine ertelendi.

Ukrayna'daki savaştan çıkarılarak Türkiye'ye Antalya'ya gönderilen yetim çocukların ihmal edildiğini, psikolojik ve cinsel istismara uğradığını ve iki kız çocuğunun otel personeli tarafından hamile kalıp doğum yapmasına dair soruşturma, “çocuğun cinsel istismarı” suçundan değil, “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçundan başlatıldı. Dosya, savcılık tarafından hamilelik esas alınarak belirlenen suç tarihinde kız çocuklarının 15 yaşını doldurmuş olmaları gerekçesiyle çocukların cinsel birlikteliğe “rızası” olduğu ve şikâyetçi olmadıkları kanaatiyle kapatıldı.

Van’da E.E. (10) isimli bir çocuğu istismar eden M.Ç. isimli erkeğin “12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı” ve “çocuğun cinsel istismarı” suçlarından yargılandığı davada 4 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ancak tutuklama yerine sanık hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı tedbirlerinin devamına karar verildi. Karar üst mahkemeye taşınacak.

Isparta’da Y.Y.Ö. (14) isimli kız çocuğunu istismar edip hamile bırakan A.D. (21) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 4 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme, erkeğe 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek tahliye edilmesine hükmetti.

İstanbul’da öğrencisi A.Y. isimli çocuğu istismar eden müzik öğretmeni M.H. (35) isimli erkeğin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, 'cinsel taciz', 'şiddet kullanarak hayvanlarla ölmüş insan bedeniyle ilgili müstehcen yayın üretmek ve satmak', 'çocukların kullanıldığı yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, nakletmek suçlarından tutuklu yargılandığı davada 8 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 5 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Kocaeli’de bir özel okulda 6 öğrenciye istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sınıf öğretmeni M.A. (45) isimli erkeğin yargılandığı davada 11 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında bir çocuk yönünden "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçuna ek sanığın öğretici olması, suçun birden fazla kez işlenmiş olması nedenleriyle 30 yıl hapis verdi. Heyet, erkeğe diğer 5 çocuğa karşı "çocuğun cinsel istismarı" suçundan her biri için 20 sene olmak üzere topla 130 yıl hapis cezası verdi. Çocuğa karşı "tehdit" suçundan beraat eden erkeğin cezasında indirim uygulanmadı.

Kayseri’de komşusunun kızına istismarda bulunan K.Y. isimli erkeğin çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçlarından tutuklu yargılandığı davada 11 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, K.Y.'nin eyleminin 'sarkıntılık' kapsamında kaldığı gerekçesiyle bu suçtan 5 yıl, 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan da 6 yıl olmak üzere toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sakarya’da kuzeni E.K. (17) isimli kız çocuğunu istismar eden O.Ç. (25) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 16 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 16 yıl hapis cezası verdikten sonra ceza tekrarı sebebiyle 1/2 oranında artırarak 24 yıl hapis cezası verdi. O.Ç.'ye daha önce nitelikli cinsel istismar suçundan ve başka bir suçtan toplam 24 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, bu sırada ev hapsinde bulunan erkek elektronik kelepçeyi kırıp evden kaçmış yakalanıp tutuklandıktan sonra karara itiraz etmişti.

Kocaeli’de öğrencisi V.S. isimli çocuğu otelde istismar eden antrenör F.A. isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yargılandığı davada 16 Aralık’ta sanığın avukatlarının duruşma günü istifa etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanığa yeni bir avukat tutması için süre tanıdı ve karar duruşmasını erteledi.

Diyarbakır’da kızı N.S. (25) isimli kadını araç içerisinde istismar ederken jandarmaya yakalanan E.E. isimli erkek hakkında “delil yetersizliğinden” verilen beraat kararına itiraz reddedildi. 16 Aralık’ta basına yansıyan habere göre Bölge Adliye Mahkemesi, yargılamada "herhangi bir eksik bulunmadığını" belirterek beraati onadı.

İstanbul’da istismara uğradığı bakkal M.K. (50) isimli erkeği bıçakla yaralayan kız çocuğunu (16) istismar eden M.K. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 18 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıp tutukladı. Kız çocuğuna verilen 8 ay 10 günlük cezaya yönelik itiraz ise reddedildi. 7 Temmuz 2025’te erkeğe “Çocuğun (basit) cinsel istismarı” suçundan 10 yıl hapis, tehdit suçundan ise beraat kararı verilmiş. Kız çocuğuna ise “Kasten yaralama” suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verilmiş ve hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Kastamonu’da 8 öğrenciyi istismar eden öğretmen A.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 19 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 8 çocuk yönünden 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Müstehcenlik', suçlarından toplamda 65 yıl hapis cezasına hükmetti.

Konya’da A.B.D. (17) isimli oğlan çocuğunu istismar edip tehdit eden A.D.M. (26) isimli erkeğin “nitelikli cinsel istismar” suçundan yargılandığı davada 24 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin beraatine karar verdi.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 5 erkek hakkında 24 Aralık’ta iddianame kabul edildi. Savcı, sanıklar hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

Aydın’da B.E.M. (9) isimli oğlan çocuğunu istismar eden S.A. (23) isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl, ‘çocuğun basit cinsel istismarının sarkıntılık düzeyinde kalması’ suçundan 5 yıl, ‘müstehcen yayınlar bulundurma suçundan 3 yıl 6 ay, ‘kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 1 yıl olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Muğla’da bir restoranda komi olarak çalışan 16 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan M.D. (60) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 25 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezası, cinsel taciz suçundan beraat kararı verirken, tutuklu bulunan erkeğin tahliyesine hükmetti.

Aydın’da çocuğunu (12) istismar eden İ.Y. isimli erkeğin “çocuğun zincirleme şekilde cinsel istismarı” suçundan tutuksuz yargılandığı davada 30 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, delil yetersizliği gerekçesiyle sanık İ.Y.’nin beraatine karar verdi.

Aydın’da üvey kardeşinin kızı M.E. (14) isimli kız çocuğunu istismar eden D.E. isimli erkeğin ‘on iki yaşından küçük mağdurun istismarı, sarkıntılık yapmak suretiyle istismar’ suçundan yargılandığı dava 30 Aralık’ta devam etti. Mahkeme sanık D.E'nin yakalanarak duruşmaya getirilmesine karar verdi.

Tekirdağ’da kız çocuğunu (9) istismar eden servis şoförü A.B. isimli erkeğin “çocuğa cinsel istismar” suçundan tutuksuz yargılandığı davada 30 Aralık’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 8 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.

(GDT/EMK)