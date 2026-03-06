Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Cinayet

Edirne’de karısı Didem Ö.A. (38) ile oğulları Doruk Kaan A.’yı (9) boğarak öldüren Ö.G.A. isimli erkeğin 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 3 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Nisan tarihine ertelendi.

Kocaeli’de karısı Kıymet B.’yi (35) silahla vurarak öldüren Ş.B. (53) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 4 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.

Aydın’da boşanma aşamasında olduğu karısı Burcu D. (52) isimli kadını tabancayla öldüren polis memuru H.D. (53) isimli erkeğin 'eşi tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 4 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Aydın’da eski karısı Nebahat Yükçü’yü (30) evinde pompalı tüfekle öldüren E.D. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 5 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Van’da dini nikahlı karısı Fatma Çakırbeyli isimli kadını bıçakla öldüren R.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 5 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Muğla’da 3 yıl önce Rusya vatandaşı eski karısı Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yı (15) öldürüp, sarp araziye atan paralı asker A.K. (49) hakkında hazırlanan iddianame 6 Şubat’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 1 Nisan’da başlayacak.

Malatya'da boşanma aşamasındaki karısı Nuran K.'yi (37) otomobilde tabancayla öldüren R.K. isimli erkeğin 'eşini tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 7 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İzmir’de polis koruma noktasına sığınmasına rağmen öldürülen Gülben Duru (27) cinayetinde ihmali olan kolluk güçleri hakkında görevi kötüye kullanma şikâyeti sonrası 7 Şubat’ta başkomiser ve bir polis memuru hakkında Kaymakamlık tarafından soruşturma izni verildi.

Balıkesir’de sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) isimli kadını bıçakla öldüren B.İ. (26) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 9 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Muğla’da karısı Ummuhan K. (25) isimli kadını darp ederek öldüren Y.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 10 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 30 Nisan tarihine ertelendi.

Ankara’da boşanma aşamasında olduğu karısı Müesser Ü. (42) isimli kadını pompalı tüfekle öldüren hakkında uzaklaştırma kararı bulunan H.Ü. (53) isimli erkeğin yargılandığı davada 10 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Çanakkale’de boşanma aşamasında olduğu karısı Zeynep Z. (25) isimli kadını tabancayla öldüren U.Z. (31) isimli erkeğin ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davada 11 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'Kadın olan eşe karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İzmir’de havlupana asılı olarak bulunan Duygu Bölükbaş (33) isimli kadının davasında sevgilisi E.T. (30) hakkında verilen beraat kararı üst mahkemede bozuldu. 12 Şubat’ta basına yansıyan karara göre, yerel mahkemenin verdiği hükmün bozulmasına karar verildi, dosya yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan A. isimli kadının balkondan düşerek ölmesiyle ilgili kocası E.A.’nın tutuksuz yargılandığı dava 12 Şubat’ta devam etti. Savcı, erkek hakkında “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 18 Şubat’taki karar duruşmasında mahkeme heyeti, erkeğe ‘eşi kasten öldürmek’ suçundan beraat kararı verdi.

İzmir’de dini nikahlı karısı Sidar Şimşek (20) isimli kadını bıçakla öldüren İ.D. (25) isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe verilen 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve bıçak veya diğer aletleri 'izinsiz olarak satma satın alma taşıma veya bulundurma' suçundan da 9 ay hapis cezası kararını onadı.

Trabzon’da boşanma aşamasındaki karısı Sinem S. (27) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.E.S. (30) isimli erkeğin “tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 13 Şubat’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Mart tarihine ertelendi.

Aydın'da çalıştığı eğlence mekânında başından vurularak hayatını kaybeden Özbekistan vatandaşı Muattar Alıeva'nın (35) isimli kadının ölümüyle işletme sahibi R.Y. (44) isimli erkek ve E.K. (32), A.D. (34) ve İ.Y. (38) isimli erkeklerin yargılandığı davada 14 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı R.Y. (44) hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer üç sanık hakkında ise 'Delilleri yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Tokat’ta dini nikahlı karısı Hatice Yalman (35) isimli kadını darp ederek öldüren M.K. (42) isimli erkeğin ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 13 Şubat’ta devam etti. Savcı, mütalaasında tutuklu sanık M.K. ve ona yardım ettiği iddia edilen şüpheliler hakkında “kasten adam öldürmeye teşebbüs” ve cinayet suçlamalarıyla müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma 6 Mart tarihine ertelendi.

Kayseri’de boşanma aşamasında olduğu karısı Rabia A. (26) isimli kadını öldüren R.A. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 16 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Antalya’da eski karısı Hanım Biçer (30) isimli kadını boğarak öldüren H.Ç. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 23 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından cezalandırılması talep etti.

Bursa’da boşanma aşamasında olduğu Yasemin Uludağ Ç. (52) isimli karısını tabancayla öldüren A.Ç. (61) isimli erkeğin 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 23 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da eski sevgilisi Aysel Karakoç (38) isimli kadını evinin bahçesinde bıçaklayarak öldüren F.Ş. (35) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 25 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Malatya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Selda K. (36) isimli kadını sokakta tabancayla öldüren G.K. isimli erkeğin "kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 25 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 15 Nisan tarihine ertelendi.

Afyon’da sevgilisi Sultan Tosun (19) isimli kadının boğazını keserek öldüren Y.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 26 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Urfa’da karısı Pınar B. (28) isimli kadının ölümüyle ilgili R.B. isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı dava 26 Şubat’ta devam etti. Duruşma 6 Mart tarihine ertelendi.

Mersin’de boşanma aşamasında olduğu karısı Emine Ç. (42) isimli kadını tüfekle öldüren A.Ç. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 26 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe müebbet hapis cezası verdi.

Çocuk Cinayeti

İstanbul’da Şirin Elmas H. (6) isimli kız çocuğunu istismar edip öldüren M.Ö. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 5 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "çocuğa karşı kasten öldürme", "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezası kararını onadı.

Mersin’de sevgilisi Hiranur Nilgün A. (16) isimli kız çocuğunu araç içerisinde tabancayla vurarak öldüren H.A.Ş. (19) isimli erkeğin ‘Çocuğa karşı kasten öldürme’ ve ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından, arkadaşları N.Ç. (27) ve M.Z.’nin (20) ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçlarından yargılandığı dava 6 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Mart tarihine ertelendi.

Antep’te Emir Baki Bayındır’ı (10) pompalı tüfekle öldüren M.T. isimli erkeğin yeniden yargılandığı davada 10 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe tekrar “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Edirne'de, lise bahçesinde Gülden Coni (16) isimli kız çocuğunu bıçaklayarak öldüren E.A. (15) isimli oğlan çocuğunun yeniden yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme, E.A. hakkında ‘tasarlayarak’ hükmünü kaldırıp, ‘Çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan 19 yıl hapis cezası verdi. E.A.’ya 26 Eylül’de 'Çocuğa ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis verilmişti.

Kocaeli’de 23 Ekim 2023 tarihinde Rıdvan Saygın'ı (16) bıçaklayarak öldüren Ö.A. (17) isimli oğlanın tutuklu yargılandığı davada 22 Şubat’ta bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu.

Kayseri’de sevgilisi Yağmur Çoban (17) isimli kız çocuğunu evinin önünde tabancayla öldüren sözleşmeli Er F.D. (27) isimli erkeğin ‘kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle yargılandığı dava 24 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına, olay yerinde de keşif yapılmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Meşru Müdafaa

Kocaeli’de kocası E.D. (42) isimli bir erkeği öldüren A.D. (43) isimli kadının yargılandığı davada 5 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, kadının eyleminde meşru müdafaa şartlarının oluşmadığına kanaat getirerek haksız tahrik indirimiyle 24 yıl hapis cezası verdi.

Şüpheli Ölüm

Antep’te 2 Eylül 2020 tarihinde evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 2’nci kez takipsizlik kararı verildi. Yapılan itirazın reddedilmesiyle kadının ölümüne ilişkin takipsizlik kararı kesinleşmiş oldu.

Ankara’da Şeyma Gökçe K. (31) isimli kadının düşerek ölmesiyle ilgili H.U. (28) isimli erkeğin 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı davada 24 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında "suçunun sabit görülmediği" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Şiddet / Yaralama

Manisa’da hamile karısı S.N.A. (19) isimli kadını sokakta darp eden Y.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 2 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kendini savunamayacak durumdaki kadına karşı silahla kasten yaralama” ve “alenen hakaret” suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Antalya'da karısı S.Ç. (39) isimli kadını darp ederek yaralayan Ü.I. (31) isimli erkeğin yargılandığı davada karar çıktı. 6 Şubat’ta basına yansıyan kararda mahkeme heyeti, erkeğe "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 16 ay 22 gün hapis cezası tehdit eylemleri nedeniyle de 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşu ve duruşmadaki tutumu nedeniyle hapis cezaları hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanığı 5 yıl süreyle denetime tabi tuttu. Bu kararla birlikte, sanığın mağdur Sabiha Ç.'nin konutuna 500 metreden fazla yaklaşmaması yönündeki adli kontrol tedbirinin de devam etmesi kararlaştırıldı.

İstanbul’da eski sevgilisi D.B. isimli kadını darp eden hakkında uzaklaştırma kararı bulunan B.Ç. isimli erkeğin “kadına karşı basit yaralama” suçundan yargılandığı davada 10 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten yaralama” suçundan 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

İstanbul’da hâkim A.K. (45) isimli kadını adliyede silahla yaralayan savcı M.Ç.K. (33) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 16 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal", "silahla ve zincirleme şekilde tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "ısrarlı takip" suçlarından, 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

Kocaeli’de tartıştığı karısı B.G. (46) isimli kadını bıçaklayarak öldüren R.G. (48) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 16 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "tasarlayarak eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Kayseri’de annesi H.Z. isimli kadını darp eden G.Z. isimli erkeğin yargılandığı davada 21 Şubat’ta karar çıktı. G.Z.’nin katılmadığı duruşmaya SEGBİS ile katılan anne H.Z., "Alkollü gelince eve almak istemedim. Hepsi bu. Darp yok. Şikâyetim de yok" dedi. Mahkeme heyeti, erkeğe 9 ay hapis cezası verdi.

Çocuğa Şiddet

İstanbul’da öğrencisi E.S.’yi (9) demir çubukla darp eden Z.D. isimli erkeğin çocuğa karşı kasten yaralama suçundan yargılandığı davada 9 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında önce 6 ay hapis cezasına hükmedildi; artırım uygulanarak ceza 9 aya çıkarıldı, indirimle 7 ay 15 güne düşürüldü. Öğretmenin sabıkasız oluşu ve kişisel durumu dikkate alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Iğdır’da yolda yürüyen tanımadığı D.B. (16) isimli kızı bıçakla yaralayan Y.B. (23) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 19 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan hapis cezası talep etti. Duruşma 26 Şubat’ta başlayacak.

Hakkari’de E.T. (10) isimli oğlanı darp eden Uzman çavuş İ.S. isimli erkeğin ‘kasten yaralama’ suçundan yargılandığı dava 25 Şubat’ta başladı. Mahkeme, erkeğin tutuklanması talebini reddetti. Duruşma 17 Haziran tarihine ertelendi.

Denizli’de Aren K. (2) isimli oğlan çocuğunu darp eden S.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 27 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Anne S.B.D. ise alt soya yönelik yaralama suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taciz

İstanbul'da KYK yurtlarında tadilat sırasında kız öğrencilerin eşyalarına zarar veren, iç çamaşırlarına kalpler çizen ve odalara prezervatif bırakan 4 işçi hakkında 2 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, H.Ü. hakkında, "nitelikli hırsızlık", "kamu malına zarar verme", "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ile "cinsel taciz" suçundan 8 yıl 4 ay 15 günden 21 yıla kadar hapis cezası talep etti. Diğer sanıklar M.R., O.D. ve S.A. hakkında ise "nitelikli hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" suçlarından 6 yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Samsun’da milli sporcu R.T. isimli kadını taciz eden antrenör A.G. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı dava 13 Şubat’ta basına yansıyan habere göre 5 Mayıs tarihine ertelendi.

Tehdit

İstanbul’da kuzenleri Avukat F.A. isimli kadını çocukken maruz kaldığı istismarı ifşa ettiği için ölümle tehdit eden N.Ç. ve Ö.F.Ç. isimli erkeklerin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tehdit suçundan yargılanan 2 erkeğe, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Çocuk İstismarı

Hatay’da depremden önce ve sonrasında 6 yaşındaki çocuğa tecavüz eden B. isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe verilen 40 yıl hapis cezasını ‘sosyal ilişki indirimi’ uygulayarak 30 yıla düşürdü. Dosya, Bölge İdare Mahkemesi’ne taşındı.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 5 erkeğin yargılandığı dava 9 Şubat’ta devam etti. Mahkeme heyeti, dört tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma 15 Mayıs tarihine ertelendi. Savcı, sanıklar hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı, diğer sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli’de öğrencisi V.S.’yi müsabaka için gittiği otelde istismar eden judo antrenörü F.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 12 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan 15 yıl hapis cezası verdi.

Ankara’da yeğeni olan E.Ç. (5) ve Y.Ö.Ç. (8) isimli oğlana cinsel istismarda bulunan R.Ö. isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 12 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15, diğerine yönelik eylemleri nedeniyle de en az 27 yıl hapis cezası talep etti. 18 Şubat’ta başlayan duruşmada tutukluluk talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Mayıs tarihine ertelendi.

Antalya'da tiyatro grubunda eğitim verdiği öğrencisi Y.E’yi (27) 13 yaşındayken istismar eden tiyatro yönetmeni Ü.Z.A. (51) isimli erkeğin "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarıyla yargılandığı dava 14 Şubat’ta devam etti. Eksik evrakın tamamlanması amacıyla duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Bursa’da öğrencileri istismar eden müdür O.C.B. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 20 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 33 yıl hapis cezası verdi.

Giresun'da bir kız çocuğunu (16) istismar eden Belediye Başkanı H.D. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 25 Şubat’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan Doktor S.S.Z. ve 5 diğer sanığın tekrar yargılandığı davada 26 Şubat’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, Doktor S.S.Z.’ye verilen 25 yıl 8 ay 26 gün hapis cezası ile diğer 5 sanık hakkında verilen hükümleri hukuka uygun bularak onayladı.

Kocaeli’de üvey kardeşi İ.N.Ç. isimli kızı istismar eden F.Ç. isimli erkeğin yargılandığı davada 25 Şubat’ta basına yansıyan karara göre mahkeme heyeti, F.Ç.’yi "somut delil yetersizliği" gerekçesiyle serbest bıraktı. 2023 yılında yaşanan olayın ardından başlayan hukuki süreçte F.Ç., İ.N.Ç.’yi okuluna kadar takip etmesi ve şikayetini geri çekmesi için tehdit etmesi üzerine 3 ay önce tutuklanmıştı.

Ordu'da 2024 yılında çocuğu E.D.’yi (5) istismar eden, A.Y.D. isimli erkeğin yargılandığı dava 27 Şubat'ta devam etti.

(GDT/EMK)