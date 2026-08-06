Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

*Çocuk istismarı davalarında ağır cezalar verilirken, bazı davalarda beraat ve takipsizlik kararları çıktı.

*bianet, Temmuz 2024'te kadına yönelik şiddet ve cinsel suçlara ilişkin mahkeme kararlarını derledi. Türkiye'nin çeşitli illerinde kadın cinayetleri, öldürme teşebbüsleri, yaralama, cinsel saldırı ve çocuk istismarı davalarında kararlar verildi. Bazı davalarda ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezaları verilirken, bazı sanıklar beraat etti ya da tahliye edildi. ocaeli'de Güneş Y.'nin 7 yıl önce öldürülmesiyle ilgili davada sanıklar "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraat etti. İstanbul'da sevgilisi tarafından cinsel saldırıya uğrayan kadının davasında Yargıtay sanığın 12 yıllık cezasını bozdu ve sanık tahliye edildi. Bartın'da 36 sanığın yargılandığı çocuk istismarı davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi.

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

Cinayet

İstanbul’da Ayşe Tokyaz (22) isimli kadının ölümüyle ilgili C.K. (38) isimli erkeğin “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” ve “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle, C.A., N.E., İ.U., M.E.A., B.C.A., E.G. ve Y.Z.S. isimli erkeklerin de “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan yargılandıkları dava 2 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Eylül tarihine ertelendi.

Kocaeli’de 7 yıl önce öldüğü belirlenen Güneş Y. (27) isimli kadının ölümüyle ilgili N.Y. (42), S.Y. (36), M.Y. (34) ve B.Y.'nin (32) 'Töre saiki ile kasten öldürme', 'Azmettirme' ve 'Yardım etme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 2 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, bir hâkimin sanıklar M.Y, S.Y. ve N.Y.’nin cezalandırılması yönündeki muhalefet şerhine rağmen, oy çokluğuyla tüm sanıkların "delil yetersizliğinden" beraatine hükmetti.

Kocaeli’de eski karısı Sözen Tutci (55) isimli kadını tabancayla öldüren oğlunu yaralayan M.Y. (49) isimli erkeğin "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", "Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılandığı davada 2 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, oğlu V.Y.'ye yönelik 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 17 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 5 yıl ve 'vahim nitelikte silah bulundurma' suçundan 7 yıl olmak üzere toplam 29 yıl hapisle cezalandırdı.

İzmir’de havlupana asılı olarak bulunan Duygu Bölükbaş (33) isimli kadının davasında sevgilisi E.T. (30) isimli erkek hakkında verilen beraat kararının üst mahkemede bozulması üzerine tekrar yargılandığı dava 3 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin mevcut adli kontrol kararının devamına ve diğer eksik belgelerin giderilmesine karar verdi. Duruşma 26 Kasım tarihine ertelendi.

Malatya’da karısı Emine K. (25) isimli kadının ölümüne dair Y.K. isimli erkeğin 'nitelikli kasten öldürme' suçundan yargılandığı dava 6 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da karısı Dilan A. (37) isimli kadını tabancayla öldüren A.A. (53) isimli erkeğin ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davada 6 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet ve '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında darp ederek öldüren O.G. (35) isimli erkeğin 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklu yargılandığı dava 8 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Temmuz tarihine ertelendi.

Diyarbakır’da Merve Nur Yararlık (22) isimli kadını tabancayla öldüren ve arkadaşı S.K. isimli kadını yaralayan B.A. isimli erkeğin ‘Olası kastla öldürmek’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Ruhsatsız ateşli silahla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 16 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 29 Eylül tarihine ertelendi.

Antalya’da Helin Nama (24) isimli kadının başından vurularak ölmesiyle ilgili dini nikahlı kocası İ.K. isimli erkeğin “kasten öldürme” suçundan tutuklu yargılandığı dava 16 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya'da Nida Nazlıer (45) isimli trans kadını öldüren A.Ö.E.H. (28) isimli erkeğin 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle tutuklu yargılandığı davada 17 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Bursa’da eski sevgilisi Nagihan Karadeniz (40) isimli kadını iş yerinde öldüren H.D. (49) isimli erkeğin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan da 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 17 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya’da karısı Elena Beyder U. isimli kadını öldürüp gömen M.E.U. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 21 Temmuz’da mütalaa açıklandı. Savcı, erkek hakkında "eşi ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma ertelendi.

Muğla'da karısı Figen Çoban (40) isimli kadını öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından 24 yıla indirilen M.E.A.Ç.’nin (44) cezası 23 Temmuz’da Yargıtay tarafından onandı. Cinayete yardım ettiği gerekçesiyle 17 yıl hapis cezasına çarptırılan kardeşi S.Ç. isimli erkeğin hükmünü bozan Yargıtay, tahliye edilmesine karar verdi.

Adana’da annesi Teslime Ç. (62) isimli kadını sopayla darp ederek öldüren O.Ç. (28) isimli erkeğin "kadın olan üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılandığı dava 27 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İstanbul’da karısı Meryem Ç. isimli kadını öldüren Ş.Ç. isimli erkeğe verilen ceza 31 Temmuz’da onandı. Mahkeme heyeti erkeğe “nitelikli kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Çocuk Cinayeti

Giresun’da eski belediye başkanının yargılandığı cinsel taciz davası süren Tuana Elif Torun (16) isimli kız çocuğunun ölümüne neden olan trafik kazasına ilişkin soruşturma 2 Temmuz’da tamamlandı. Savcı, A.H. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan kamu davası açtı. İddianamede, olayın münferit bir trafik kazası olarak meydana geldiği; şüphelinin, Tuana Elif Torun’u takip ettiğine, kaza mahalline yönlendirdiğine veya üçüncü kişilerle birlikte hareket ettiğine dair delil elde edilemediği belirtildi. A.H. isimli erkeğin yargılanması 29 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 14 Eylül tarihine ertelendi.

Zonguldak’ta Hasret Akkuzu (17) isimli kız çocuğunu boğarak öldüren D.B. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 7 Temmuz’da karar çıktı. Mahkemem heyeti, erkeğe “kadına ve çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul’da tamir için gittiği evde Meryem S. (12) isimli kız çocuğunu kafasına taşla vurarak ve bıçaklayarak öldüren, kardeşi A.S. (6) isimli oğlan çocuğunu yaralayan Z.A. isimli erkeğin “çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı ve suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılandığı davada 17 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi A.S.’ye (6) karşı ise “çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 20 yıl hapis cezası verdi.

Kilis’te kaybolduktan sonra boynuna briket bağlı halde su kuyusunda cansız bedeni bulunan ve cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılan Suriye uyruklu Gina Mercimek'in (9) ölümüne ilişkin sanıklardan birine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının verildiği, diğerinin beraat ettiği dava, bozma kararının ardından 31 Temmuz’da yeniden görüldü. Mahkeme heyeti, erkeklerin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi.

Öldürmeye Teşebbüs

İzmir’de karısı A.G. (30) isimli kadını darp edip balkondan atan O.G. isimli erkek hakkında 2 Temmuz’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs suçunun tasarlayarak işlenmesi” suçundan ağırlaştırılmış müebbet diğer suçlardan toplam 41 yıl hapis cezası talep etti. O.G.’ye yardım eden arkadaşı A.E. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirakten" ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile silahla birden fazla kişi tarafından birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna iştirakten" ve "iştirak halinde ısrarlı takip" suçlarından toplam 9 yıl, karısı E.A.E. hakkında da "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçuna iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulunuldu.

Kocaeli’de boşanma aşamasında olduğu karısı N.B. (34) isimli kadını tabancayla ağır yaralayan M.S.B. (39) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 2 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimleriyle 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, A.K. isimli erkeğe yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 3 yıl 4 ay, ruhsatsız silah taşıma suçundan ise 10 ay hapis cezası verildi. Toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Çanakkale’de karısı E.Ü. isimli kadını bıçaklayarak yaralayan D.Ü. (32) isimli erkeğin eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığı dava 6 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

İzmir’de eski karısı H.E. (38) ve oğlu K.Y. (9) isimli oğlanı arabayla çarparak yaralayan H.G.Y. (45) isimli erkeğin 'Çocuğa ve eski eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada 8 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "eski eşini kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdikten sonra eylemin teşebbüste kalması nedeniyle cezayı 18 yıla düşürdü. Erkeğe, oğluna karşı kasten yaralama suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adana’da eski karısı D.Ö. (33) isimli kadını tabancayla yaralayan A.K. (34) isimli erkeğin “Boşandığı eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermi satın alma, taşıma ve bulundurma” ile “silahla tehdit” suçlarından 16 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 31 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelendi.

Yaralama

Ankara'da karısı S.Ş. isimli kadının otomobilini ateşe verip sığındığı eve pompalı tüfekle ateş açan H.Ş. isimli erkeğin 'Mala zarar verme', 'Silahla tehdit', 'Kadına karşı tehdit', 'Kadına karşı kasten yaralama' suçlarından tutuklu yargılandığı davada 3 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği "konutu terk etmeme" adli kontrol şartıyla tahliye etti ve davanın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi.

İzmir’de sokakta takip ettiği komşusu B.Ç. (18) isimli kadını bıçakla yaralayıp telefonunu gasp eden Ç.E.D. (18) isimli erkeğin tekrar yargılandığı dava 10 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin yaşı, tutuklulukta geçen süre, sabit ikametgâh sahibi oluşu, tutuklamanın tedbir olmasını da göz önüne alınarak 'bihakkın tahliyesine' karar verdi. Ç.E.D., yurtdışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkek hakkında daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda 12 yıl, ‘silahla yağma’ suçundan ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Antalya’da karısı Ç.Ç. (41) isimli kadını bıçaklayarak yaralayan R.Ç. (42) isimli erkeğin “eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklu yargılandığı davada 14 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “kasten yaralama” suçundan 11 yıl hapis cezası verdi.

Kayseri’de karısı H.K. isimli kadını darp eden E.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 14 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Ankara’da eski karısı E.Ö.’yü, uzaklaştırma kararlarını ihlal edip, elektronik kelepçesini defalarca kırarak ısrarla takip ve tehdit ettiği suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.Y.B. isimli erkeğin yargılandığı davada 18 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 4 yıl hapis cezası verdi. Erkek, “elektronik kelepçeli şekilde konutu terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.

Kocaeli’de bir kafede M.Y. (39) isimli kadını ve oğlu T.K.İ.’yi (21) darp eden K.G. isimli erkeğin tutuklu E.G. isimli erkek ve S.K. isimli kadının tutuksuz yargılandığı dava 19 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, K.G.’nin tutukluluk halinin, diğer iki sanığın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cinsel Saldırı

İzmir’de 6 kadın ve 1 çocuğa cinsel saldırıda bulunan eski dernek başkanı A.Ç. (71) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 6 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 22 Eylül tarihine ertelendi.

Afyon’da N.N.Y. isimli kadına okul bahçesinde cinsel saldırıda bulunan A.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 16 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Ekim tarihine ertelendi.

İstanbul’da sevgilisi E.Ö. isimli kadına cinsel saldırıda bulunan Y.Ş. isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 16 Temmuz’da basına yansıyan karara göre Yargıtay, iki mahkemenin onadığı 12 yıllık hapis cezasını bozdu ve Y.Ş. tahliye edildi. E.Ö., ailesinin güvenliği nedeniyle endişe ettiğini ancak adalet arayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Taciz

Kocaeli’de N.D. isimli kadını AVM’de taciz eden B.D. isimli erkeğin "cinsel taciz" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçlarından tutuklu yargılandığı dava 17 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Eylül tarihine ertelendi.

Çocuk İstismarı

Aydın’da 13 yaşındaki bir çocuğun maruz kaldığı cinsel istismar olayını anlattıktan sonra öz dedesi tarafından bıçakla tehdit edildiği iddiasıyla görülen davada Temmuz’da karar açıklandı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında çocuğa tehdit suçundan beraat kararı verdi. Dosyada yer alan diğer çocuk yönünden ise sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verildi.

Afyon’da 15 yaşındaki çocuğu istismar eden akrabası F.Y. isimli erkeğin yargılandığı davada 2 Temmuz’daki ilk duruşmada karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “sarkıntılık yoluyla cinsel istismar” suçundan 2 yıl 6 ay, ayrıca “hürriyetinden alıkoyma” suçundan da 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 5 yıl hapis cezası verdi.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 4’ü tutuklu 5 erkeğin “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 2 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, D.U.’ya, “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan toplam 6 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası, R.S.’ye “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası, H.İ.G.’ye “Çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası, İ.B.’ye “Çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası ve R.Ç.’ye “Çocuğa karşı cinsel taciz” suçundan yargılamasında, üzerine atılı suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi. Sanıkların hapiste geçirdikleri süre göz önüne alındığında ise tutuklama kararı çıkarılmadı.

Antalya’da öz kızına zincirleme şekilde cinsel istismarda bulunana Almanya vatandaşı O.R. (61) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 3 Temmuz’da karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 12 yıl hapis cezası verdi. Suçun öz çocuğa karşı işlenmesi sebebiyle cezayı 18 yıla yükselten heyet, istismarın zincirleme şekilde gerçekleşmesi nedeniyle süreyi 22 yıl 6 aya çıkardı. Hiçbir indirim uygulanmayan erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ankara'da sokakta oynayan 8-10 yaş arası dört çocuğu yardım etmeleri bahanesiyle evinin bodrumunda cinsel istismarda bulunana E.D. (43) isimli erkeğe verilen “On İki Yaşından Küçük Mağdurların Cinsel İstismarı, Kasten Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından toplam 73 yıl hapis cezasını istinaf mahkemesi 4 Temmuz’da onayladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise “Çocukların mağdur olduğu davalarda mahkemelerin sanıklara caydırıcı cezalar vermesi gerektiği” gerekçesiyle Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu.

Bartın'da G.Ö. (13) isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan 33'ü tutuklu 36 sanığın hakkında “Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı”, “Çocuğun Cinsel İstismarı”, “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından 16 yıldan aşağı olmamak üzere 22,5 yıldan 94,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 6 Temmuz’da başlandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 9'unun tahliyesine ve bir sanığın tutuklanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Diyarbakır’da D.G. (14) isimli kız çocuğunu istismar edip hamile bırakan F.G. (44) isimli erkeğin yargılandığı davada 7 Temmuz’da iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Van’da kız kardeşini istismar eden Ş.Ş. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 8 Temmuz’da devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin “İkinci derecede kan hısımlığı bulunan kişiye karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Eylül tarihine ertelendi.

Kocaeli’de kız öğrencisine (15) istismarda bulunan H.Ç. isimli erkeğin “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla yargılandığı dava 9 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, tutuklama talebini reddederek erkek hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi. Duruşma bilirkişi raporunun hazırlanması ve tanıkların dinlenmesi amacıyla ertelendi.

Kocaeli’de B.Y. (13) isimli kız çocuğunu istismar eden H.K. (25) isimli erkeğin 'çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs' suçundan tutuklu yargılandığı dava 15 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Sakarya’da kızını (7) istismar eden C.B. (34) isimli erkeğin “12 yaşını tamamlamamış çocuğun nitelikli istismarı” ve “çocukların kullanıldığı cinsel içerikli görüntülerin saklanması” suçlarından tutuklu yargılandığı dava 20 Temmuz’da başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Eylül tarihine ertelendi.

Konya’da E.Ö. isimli kız çocuğuna 11 yaşındayken istismarda bulunan dayısı H.İ.N. isimli erkeğin yargılandığı davada 22 Temmuz’da savcılık “kavuşturmaya yer olmadığına” karar verdi. Takipsizlik kararında, müştekinin beyanlarının iddiaları destekleyecek somut delillerle doğrulanamadığı belirtildi. Olayın 1998 yılında gerçekleştiğini bildiren savcılık, zamanaşımı süresinin de dolduğunu bildirdi.

Şırnak’ta 14 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan H.B (22) isimli erkek hakkında 24 Temmuz’da beraat ve davanın düşürülmesi kararı verildi.