Kadınlar mücadele ediyor, erkek şiddeti yargılanıyor

bianet, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve cinayet konusunda sürdürülen mücadeledeki gelişmeler, saldırganlara verilen cezalar ve "olumlu" ve "olumsuz" yargı kararların çetelesini tutuyor.

bianet erkek şiddeti videosu ve infografiği yayında

Erkek Şiddeti Veritabanı, Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından yürütülen ‘Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz III LOT I’ kapsamında hayata geçirildi. Veritabanına https://erkeksiddeti.org/adresinden ulaşabilirsiniz.

Cinayet

Konya’da karısı Nurhan Ö. (41) isimli kadını mutfak bıçağıyla öldüren İ.Ö. (42) isimli erkeğin "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı dava 5 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Eskişehir’de sevgilisi Deniz Oktay’ı (30) boğarak öldürüp cesedini yakan İ.G. isimli erkeğin ‘Canavarca hisle tasarlayarak, kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 5 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul’da 16 Mart 2022’de Ece Kılıçaslan isimli kadının balkondan düşerek ölmesiyle ilgili kocası E.A.’nın “eşi kasten öldürmek” suçundan tutuksuz yargılandığı dava sürerken, bilirkişi raporu hazırlandı. 5 Ocak’ta basına yansıyan raporda, kadının balkondan başkası tarafından itilerek düşürüldüğü belirlendi.

Aydın’da karısı Derya B. (28) isimli kadını başından silahla öldüren ve ardından trafik kazası süsü veren oğulları D.B.’yi (8) yaralayan R.B. (34) isimli erkeğin yargılandığı davada 6 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “eşe ve kadına karşı tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüsten de 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Elazığ’da sevgilisi Dilara Günana (25) isimli kadını öldüren V.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 12 Ocak’ta devam etti. Savcı, mütalaasında erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 2 Mart tarihine ertelendi.

Kayseri’de karısı N.A. (60) isimli kadını bıçaklayarak öldüren T.A. isimli erkeğin yargılandığı davada 13 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, “eşini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, erkeğin olayı ağır tahrik altında işlediğine hükmederek, cezasını 24 yıl hapis cezasına düşürdü.

İzmir’de eski karısı Demet Akarsu (45) isimli kadını bıçaklayarak öldüren H.T. (47) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 13 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Dava 20 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

Kayseri’de bir fabrikada işçi olarak çalışan eski sevgilisi Hatice Gül’ü (43) fabrikanın bahçesinde av tüfeğiyle ateş ederek öldüren M.B. (45) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 15 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında verilen ilk kararda olduğu gibi indirim uygulamayarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antep’te eski karısı Fatma Köklü (39) isimli kadını parkta silahla öldüren M.Y. isimli erkeğin yargılandığı dava 15 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kırıkkale’de Sevgi Gülden Yalçıner (47) isimli kadının ölümüyle ilgili 2’si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada 19 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan kardeşi Ş.G. hakkında "tasarlayarak kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse, ayrıca "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verdi. K.U. hakkında da "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, aynı diğer suçlardan ise toplam 8 yıl 12 ay hapis cezası verildi. Sanıklardan maktulün kardeşi Y.G.’ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, D.U., G.F.G. ve H.U. hakkında beraat kararı verildi.

Edirne’de polis memuru eski karısı Sevda Kuş (37) isimli kadını öldüren komiser A.Y. (40) isimli erkeğin yeniden yargılandığı dava 21 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Erkeğe ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

İzmir'de eski sevgilisi Fatma Kara'yı (27) sokak ortasında döverek öldüren O.G. (34) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sakarya’da karısı Simge K. (31) isimli kadını bıçaklayarak öldüren İ.K. (42) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 22 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Eskişehir’de eski sevgilisi Shabana Solaiman Khil (29) isimli kadının boğazını keserek öldüren A.S. (38) isimli erkeğin yargılandığı davada 23 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Antep’te karısı Zeynep Ö.’yü (44) tüfekle ateş ederek öldürüp, oğlu İ.E.Ö. (15) ile kızının kocası H.B.’yi (23) yaralayan H.İ.Ö. (46) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davanın 8. duruşması 26 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Balıkesir’de sevgilisi Dilruba Elif Çetin (22) isimli kadını bıçakla öldüren B.İ. (26) isimli erkeğin ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı dava 27 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 9 Şubat tarihine ertelendi.

Iğdır’da boşanma aşamasında olduğu karısı Esra B. (25) isimli kadını bıçaklayarak öldüren Uzman Çavuş F.B. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 27 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bursa’da Özge Y. isimli kadının balkondan düşerek ölmesiyle ilgili kocası A.Y. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 27 Ocak’ta savcı mütalaasını açıkladı, erkeğin "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Giresun’da boşanma aşamasındaki karısı Sinem S. (27) isimli kadını bıçaklayarak öldüren A.E.S. (30) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 28 Ocak’ta basına yansıyan iddianameye göre Savcı, erkek hakkında Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme', 'Zincirleme tehdit', 'Yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs' ve 'Ruhsatsız ateşli silah bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası talep etti. Duruşma 13 Şubat’ta başlayacak.

Malatya’da 8 aylık hamile karısı Beste K. (22) isimli kadını tabanca ile başından vurarak öldüren A.K. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 28 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, olay gününe ait GSM konuşma kayıtları ile bilirkişi raporlarının hazırlanmasına karar vererek savcılığın mütalaa hazırlamasını istedi. Duruşma 6 Nisan’a ertelendi.

İzmir'de, omurilik kanseri tedavisi gören karısı İzadiye T. (69) isimli kadını tabancayla vurarak öldüren R.T. (71) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 29 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Zonguldak’ta husumetli olduğu akrabaları Halil Can K. (24), Emirkan K. (18) ve babaanneleri Nazmiye K. (75) isimli kadını bıçaklayarak öldüren E.K. isimli erkeğin kasten öldürmeden ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava 11 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. 30 Ocak’taki karar duruşmasında mahkeme heyeti, E.K. hakkında “haksız tahrik” indirimi uygulayarak toplam 45 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

Diyarbakır’da 10 yıl önce bir mağarada cansız bedeni bulunan Gülizar Bingöl (27) isimli kadını öldüren M.B. (43) isimli erkek ve kadının kocası H.B.’nin (44) yargılandığı davada iddianame 31 Ocak’ta kabul edildi. Savcı, tutuklu M.B. (43) ve tutuksuz yargılanan H.B. (44) hakkında "tasarlayarak canavarca hisle kadına karşı kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Çocuk Cinayeti

Bolu’da Alperen Ömer T. (15) isimli oğlan çocuğunu öldüren S.Ş. (13) isimli çocuğun tutuklu, E.Y.’nin (14) tutuksuz yargılandığı dava 21 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumu'ndan talep edilen otopsi raporunun henüz dosyaya ulaşmaması nedeniyle duruşmayı 4 Mart tarihine erteledi.

Bursa'da, çocukları Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldüren M.K. (40) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı dava 28 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeği ‘Altsoyu kasten öldürme’, ‘Çocuğu kasten öldürme’ suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara’da Fatih Acacı (15) isimli oğlan çocuğunu parkta bıçaklayarak öldüren D.G. (15) isimli oğlan çocuğunun tutuklu yargılandığı dava 28 Ocak’ta devam etti Mahkeme heyeti, D.G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 3 Mart’a ertelendi.

Konya’da kavgalı olduğu akrabası Mehmet Koçyiğit’i ve oğlu Servet Efe Koçyiğit’i (11) öldüren H.A. isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 29 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında Mehmet Koçyiğit’i “tasarlayarak kasten öldürme” ve 11 yaşındaki Servet Efe Koçyiğit’i “tasarlayarak çocuğu kasten öldürme” suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Karısı M.A. hakkında ise suça yardım etme suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 8 Eylül’de cenazesi bulunan Narin G.’nin (8) ölümüne dair “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 15 kişinin yeniden yargılandığı dava 29 Ocak’ta başladı. Duruşma 11 Haziran’a ertelendi

İntihara Sürükleme

Çanakkale’de karısı Tuğba Y. (39) isimli kadının 5. kattan düşerek ölmesiyle ilgili Prof. A.Y. (49) isimli erkeğin “Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 12 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, keşif raporu istemi ve bilirkişi raporunun yenilenmesi talebini reddetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 9 Mart tarihine ertelendi.

İstanbul’da evinde ölü bulunan Aleyna Çakır (Sema Esen) isimli kadının ölümüne ilişkin sanık Ü.U. isimli erkeğin “intihara teşvik etme”, intihar kararını kuvvetlendirme ve eziyet etme suçlarından tutuklu yargılandığı dava 30 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Mayıs tarihine ertelendi.

Meşru Müdafaa

Kocaeli’de kendisini tehdit eden kocası E.D. (42) isimli erkeği tabancayla öldüren A.D. (43) isimli kadının ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklu yargılandığı davanın 2. duruşması 13 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, kadının tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Şiddet / Yaralama

Antalya’da karısı S.İ. (42) isimli kadını darp eden Ü.İ. isimli erkeğin “kasten yaralama” suçundan tutuksuz yargılandığı dava 6 Ocak’ta başladı.

Ankara’da eski sevgilisi Merve O’yu (25) darp eden M.K.B. (27) isimli erkeğin yargılandığı davada 8 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti ilk duruşmada erkek hakkında "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti. Cezayı az bulup istinaf mahkemesine taşıyan savcılık, kadının hayati tehlike geçirmesi ve en ağır (6'ncı derece) kafatası bölgesinde kırık oluşmasına rağmen mütalaaya aykırı olarak üst sınırdan mahkûmiyet kurulmadığını belirtti.

Konya’da uzaklaştırma kararı olmasına rağmen kendisini doktor kontrolüne getiren eşi K.A.’yı (49) eczanede 6 defa bıçaklayıp yaralayan E.A. (54) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 8 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından olayın teşebbüste kalması nedeniyle cezasını 20 yıla düşürdü. 'İyi hal' indirimi uygulanan erkeğin cezası 16 yıl 8 aya düşürülerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Sakarya’da boşanma aşamasında olduğu karısı Y.G.S. (29) isimli kadını çalıştığı hastanede tabancayla yaralayan E.S. (32) isimli erkeğin tutuklu yargılandığı davada 15 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe “Boşandığı eşini öldürmeye teşebbüs” ve “uzuvlara zarar vermek” suçlarından toplam 22 yıl hapis cezası verildi. Ayrıca “ruhsatsız silah bulundurmak” suçundan da 10 bin TL adli para cezasına hükmedildi.

İzmir’de iş ortağı S.Ç. (43) isimli kadını darp eden E.E. (58) isimli erkeğin yargılandığı davada 15 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında “kasten yaralama” suçundan indirimli 2,5 yıl hapis cezasına hükmederken sanık, cezaevinde yattığı 3 ay göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Erkek, “kadına karşı tehdit” suçlamasından ise beraat etti.

İzmir’de boşanma aşamasında olduğu karısı Irmak T.’yi (33) yaralayan A.T. (37) isimli erkeğin tekrar yargılandığı davada 20 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğin ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ değil, ‘Kadına ve eşe karşı kasten yaralama’ suçu olduğuna karar vererek, delillerin eksiksiz toplandığını ve suç vasfının doğru belirlendiğini ifade ederek 3 yıl hapis cezasını onadı.

İstanbul’da şarkıcı G.A. isimli kadını müzik stüdyosunda darp eden C.T. ve Ç.D. isimli erkeklerin “silahla kasten yaralama” suçundan yargılandığı dava 27 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’de bir kadını (39) darp eden E.E.K. isimli erkeğin yargılandığı davada 30 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “kasten yaralama” suçundan hapis cezası talep etti. Duruşma 15 Nisan’da başlayacak.

Çocuğa Şiddet

Manisa’da kız kardeşi S.A.'nın (16) üzerine kaynar su döküp darp eden M.A.İ.A. (19) isimli erkeğin yargılandığı davada 3 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkeğe 'kasten yaralama' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Baba G.A. ise beraat etti.

Antep’te H. (16) ve D. (14) isimli 2 kız çocuğunu darp eden A.K. isimli erkeğin "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 30 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Tecavüz

Ankara’da bir kadına cinsel saldırıda bulunan Ü.B. isimli erkeğin “cinsel taciz” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından yargılandığı davada 22 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, müştekinin beyanlarının inandırıcı bulunmadığını bildirerek erkeğin beraatına karar verdi.

Taciz

İstanbul’da oyuncu C.B. isimli kadını takip ederek taciz eden E.G. ve M.S. isimli erkeklerin yargılandığı davada 5 Ocak’ta iddianame kabul edildi. Savcı, erkekler hakkında “ısrarlı takip” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Konya’da yanında çalışan E.V. (26) isimli kadını taciz eden Prof. Dr. E.K. (64) isimli erkeğin yargılandığı davada iddianame 20 Ocak’ta kabul edildi. Savcı, erkek hakkında “sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı” ve “cinsel taciz” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Çocuk İstismarı

Kocaeli’de kızı M.A. (12) isimli kız çocuğunu istismar eden T.A. isimli erkeğin “öz çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı dava 7 Ocak’ta devam etti. Mahkeme heyeti erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 1 Nisan tarihine ertelendi.

Ankara’da TBMM’de 4 stajyer öğrenciyi istismar eden 5 erkeğin yargılandığı dava 16 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, dört tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi, tutuksuz yargılanan R.Ç.'nin adli kontrol kararını kaldırdı. Duruşma 9 Şubat tarihine ertelendi. Savcı, sanıklar hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Kastamonu'da 2018, 2019 ve 2022 yıllarında 18 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunan S.Ö. (55) isimli erkeğin tutuksuz yargılandığı davada 22 Ocak’ta karar çıktı. Mahkeme heyeti, erkek hakkında O.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 1 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildi. A.E.Ö.'ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay, Y.E.E.'ye yönelik 'cinsel istismar' suçundan 10 yıl ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. M.F.B.'ye yönelik 'cinsel taciz' suçundan 8 yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası, 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçundan 8 yıl hapis cezası ve 16 bin TL adli para cezası verildi. Toplam 63 yıl 6 ay hapis cezası verilen erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şırnak’ta 7 çocuğu istismar eden Y.A. isimli erkeğin cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava 25 Ocak’ta başladı. Mahkeme heyeti, erkeğin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 18 Şubat tarihine ertelendi.

