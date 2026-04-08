HABER
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 12:45 8 Nisan 2026 12:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 13:03 8 Nisan 2026 13:03
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail, Lübnan’da BM Barış Gücü askerini gözaltına aldı

"Birleşmiş Milletler barış gücüne mensup bir personelin herhangi bir şekilde alıkonulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir."

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta devriye atan silahlı UNIFIL aracı gözüküyor. Araç beyaz renkte ve BM bayrağı taşıyor. Yıkılmış bahçe duvarı kalıntılarının arasındaki bir sokaktan ilerliyor.
Fotoğraf: UNIFIL

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin Lübnan'da bir UNIFIL askerini alıkoyduktan sonra kurulan temaslar neticesinde kısa sürede serbest bıraktığını açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde barış gücüne ait bir lojistik konvoyunu durdurduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin bir UNIFIL askerini alıkoyduğu belirtilen açıklamada, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile irtibat birimi tarafından yapılan acil temaslar neticesinde barış gücü askerinin bir saatten kısa bir süre içinde serbest bırakıldığı kaydedildi.

"BM barış gücü askerlerinin alıkonulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin çalışmalarına yönelik herhangi bir müdahalenin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Lübnan'da çatışan taraflara UNIFIL askerlerinin korunması ile hareket özgürlüğünü kapsayan statüsüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Endonezya askerlerini öldürmüştü

İsrail’in uzun süredir Lübnan'a yönelik saldırıları, bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü mensuplarını tehlikeye atıyor.

İsrail’in 29 ve 30 Mart'ta yaptığı iki ayrı saldırıda, UNIFIL mensubu Endonezyalı 3 barış gücü askeri hayatını kaybetti.  En son 3 Nisan'da da UNIFIL’e ait karargahta meydana gelen patlamada Endonezya uyruklu 3 askeri yaralandı.

Ayrıca İsrail askerleri Güney Lübnan’da BM mevzilerinin yakınlarına İsrail bayrağı dikerek hem UNIFIL'in tarafsızlığı algısını zedeliyor hem de Hizbullah saldırılarına açık bir pozisyona taşımaya çalışıyor.

UNIFIL hakkında

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etmişti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

UNIFIL’in şu an Lübnan’da 8 bin 253 personeli bulunuyor. Bunlardan 7 bin 622’si asker.

Toplamda 48 ülke UNIFIL'e asker veya polis desteği sağlıyor. Şu an Lübnan’da asker bulunduran ülkeler şöyle: İtalya, Endonezya, İspanya, Hindistan, Gana, Fransa, Nepal, Malezya, Çin ve İrlanda

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
UNIFIL İsrail lübnan
