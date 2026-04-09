ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 09.04.2026 17:10 9 Nisan 2026 17:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.04.2026 17:12 9 Nisan 2026 17:12
Okuma Okuma:  2 dakika

“İran, Lübnan’a saldırılar durmazsa ABD’yle görüşmeyecek”

İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi, İsrail’in Lübnan’a saldırılarının durdurulmaması halinde cuma günü Pakistan’da planlanan görüşmelerin gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
“İran, Lübnan’a saldırılar durmazsa ABD’yle görüşmeyecek”
*İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırı sonrası Beyrut'un Korniş el-Mezra bölgesinde yaşanan yıkım, 9 Nisan 2026. (Fotoğraf: AA)

Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ilan edilen iki haftalık ateşkes, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle ilk günden itibaren kırılgan bir zemine oturdu.

İran’da İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi, geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
Bugün 12:45

ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını savunan İranlı yetkili, cuma günü İslamabad’da planlanan ABD ile İran arasındaki görüşmelere işaret ederek, “Lübnan’a saldırılar durmazsa, müzakereler olmayacak.” ifadelerini kullandı.

İranlı güvenlik yetkilisi, Lübnan’daki saldırılarının durdurulmasının, İran’ın 10 maddelik ateşkes planının önemli bir parçası olduğunu belirterek, İran’ın tehditlerinin ardından İsrail’in saldırıların hacminin azaldığını ve Hizbullah’ın da İsrail’e ağır darbeler indirdiğini savundu.

Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
8 Nisan 2026

Ne olmuştu?

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance, Lübnan’ın geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran, cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmelere başlanması konusunda uzlaşmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları İran lübnan israil ordusu Lübnan'a İsrail saldırısı Pakistan
ilgili haberler
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
Bugün 12:45
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-suruyor-bir-gunde-en-az-254-can-kaybi-318516
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
8 Nisan 2026
/haber/israil-ordusu-ateskese-ragmen-lubnani-bombaladi-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-318495
Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
8 Nisan 2026
/haber/savasin-40-gununde-ateskes-iran-in-10-maddelik-teklifinde-neler-var-318460
Trump, "İran'da medeniyeti yok etme" planını iki hafta erteledi
8 Nisan 2026
/haber/trump-iran-da-medeniyeti-yok-etme-planini-iki-hafta-erteledi-318458
Trump’tan İran’a tehdit: Bu gece koca bir medeniyet yok olacak
7 Nisan 2026
/haber/trumptan-irana-tehdit-bu-gece-koca-bir-medeniyet-yok-olacak-318453
ilgili haberler
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
Bugün 12:45
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-suruyor-bir-gunde-en-az-254-can-kaybi-318516
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
8 Nisan 2026
/haber/israil-ordusu-ateskese-ragmen-lubnani-bombaladi-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-318495
Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
8 Nisan 2026
/haber/savasin-40-gununde-ateskes-iran-in-10-maddelik-teklifinde-neler-var-318460
Trump, "İran'da medeniyeti yok etme" planını iki hafta erteledi
8 Nisan 2026
/haber/trump-iran-da-medeniyeti-yok-etme-planini-iki-hafta-erteledi-318458
Trump’tan İran’a tehdit: Bu gece koca bir medeniyet yok olacak
7 Nisan 2026
/haber/trumptan-irana-tehdit-bu-gece-koca-bir-medeniyet-yok-olacak-318453
