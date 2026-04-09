“İran, Lübnan’a saldırılar durmazsa ABD’yle görüşmeyecek”

Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 8 Nisan’da ilan edilen iki haftalık ateşkes, İsrail ordusunun Lübnan’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle ilk günden itibaren kırılgan bir zemine oturdu.

İran’da İngilizce yayın yapan Tehran Times gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İranlı üst düzey güvenlik yetkilisi, geçici ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusunun Lübnan’a saldırılarıyla ateşkesin ihlal edildiğini belirtti.

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı

ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını savunan İranlı yetkili, cuma günü İslamabad’da planlanan ABD ile İran arasındaki görüşmelere işaret ederek, “Lübnan’a saldırılar durmazsa, müzakereler olmayacak.” ifadelerini kullandı.

İranlı güvenlik yetkilisi, Lübnan’daki saldırılarının durdurulmasının, İran’ın 10 maddelik ateşkes planının önemli bir parçası olduğunu belirterek, İran’ın tehditlerinin ardından İsrail’in saldırıların hacminin azaldığını ve Hizbullah’ın da İsrail’e ağır darbeler indirdiğini savundu.

Ne olmuştu?

İran ile ABD arasında varılan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesin arabulucusu Pakistan Başbakanı Şerif, ateşkesin Lübnan’ı da kapsadığını açıklamasına rağmen ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı James David Vance, Lübnan’ın geçici ateşkesin bir parçası olmadığını savunmuştu.

İran ise ateşkesin Lübnan dahil bölgedeki tüm çatışma ve savaşların durdurulmasını içerdiğini açıklamıştı.

ABD ile İran, cuma günü Pakistan’ın başkenti İslamabad’da görüşmelere başlanması konusunda uzlaşmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dünkü saldırılarında en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.