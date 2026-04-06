YT: Yayın Tarihi: 06.04.2026 13:00 6 Nisan 2026 13:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.04.2026 13:04 6 Nisan 2026 13:04
Okuma Okuma:  2 dakika

DSÖ: İsrail, Lübnan’daki sağlık hizmetlerini hedef alan 92 saldırı düzenledi

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, saldırılarda 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 137 kişinin yaralandığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

*İsrail’in hava saldırısının ardından Beyrut’un güneyindeki Dahiye'nin Cinah bölgesi, 6 Nisan 2026. (Fotoğraf: AA)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından, 2 Mart’tan bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan’daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan’ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi’ne sadece 100 metre mesafede saldırı meydana geldiğini ve yakındaki bir yerleşim bölgesinde büyük hasara yol açtığını ifade eden Ghebreyesus, saldırıda dört kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını, hastanenin hasar görmediğini belirtti.

Ghebreyesus, “DSÖ, 28-31 Mart’ta Lübnan sağlık tesislerini hedef alan 11 saldırıyı doğruladı. Bu, günde ortalama iki saldırı anlamına geliyor. DSÖ, 28 Şubat’tan bu yana sağlık tesislerine, tıbbi araçlara, personele ve depolara yönelik 92 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

25 Mart 2026

Bu eylemlerin yeni norm haline gelemeyeceğinin altını çizen Ghebreyesus, dünyanın, sağlık hizmetlerinin korunmasının evrensel bir yükümlülük ve kolektif insanlığın bir ölçüsü olduğunu kesin dille yeniden teyit etmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, “(Lübnan’da) İsrail askeri operasyonlarını genişletirken, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanları ile hastaların proaktif olarak korunmasını sağlamaya çağırıyorum. Sağlık hizmetleri hedef değildir” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 5 Nisan’da yaptığı açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
dünya sağlık örgütü lübnan Hizbullah-İsrail çatışması israil ordusu Tedros Adhanom Ghebreyesus
ilgili haberler
LÜBNAN GAZETECİLER BİRLİĞİ BAŞKANI ELSY MOUFARREJ
“Gerçek bir hesap verilebilirlik sağlanmadıkça İsrail’in saldırıları durmayacak”
1 Nisan 2026
/haber/gercek-bir-hesap-verilebilirlik-saglanmadikca-israilin-saldirilari-durmayacak-318240
İsrail, Güney Lübnan’da 600 bin kişinin yaşam alanlarını kalıcı olarak işgale girişiyor
31 Mart 2026
/haber/israil-guney-lubnanda-600-bin-kisinin-yasam-alanlarini-kalici-olarak-isgale-girisiyor-318215
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlı sağlık görevlileri toprağa verildi
25 Mart 2026
/haber/israil-saldirisinda-hayatini-kaybeden-lubnanli-saglik-gorevlileri-topraga-verildi-318035
İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sürüyor
22 Mart 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnan-a-saldirilari-suruyor-317917
İsrail, Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlattı
16 Mart 2026
/haber/israil-lubnan-in-guneyine-kara-harekati-baslatti-317753
