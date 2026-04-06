DSÖ: İsrail, Lübnan’daki sağlık hizmetlerini hedef alan 92 saldırı düzenledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından, 2 Mart’tan bu yana İsrail ordusunun yoğun saldırıları altında bulunan Lübnan’daki duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Lübnan’ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi’ne sadece 100 metre mesafede saldırı meydana geldiğini ve yakındaki bir yerleşim bölgesinde büyük hasara yol açtığını ifade eden Ghebreyesus, saldırıda dört kişinin öldüğünü, 39 kişinin yaralandığını, hastanenin hasar görmediğini belirtti.

Ghebreyesus, “DSÖ, 28-31 Mart’ta Lübnan sağlık tesislerini hedef alan 11 saldırıyı doğruladı. Bu, günde ortalama iki saldırı anlamına geliyor. DSÖ, 28 Şubat’tan bu yana sağlık tesislerine, tıbbi araçlara, personele ve depolara yönelik 92 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılarda 53 kişi hayatını kaybetti ve 137 kişi yaralandı” ifadelerini kullandı.

Bu eylemlerin yeni norm haline gelemeyeceğinin altını çizen Ghebreyesus, dünyanın, sağlık hizmetlerinin korunmasının evrensel bir yükümlülük ve kolektif insanlığın bir ölçüsü olduğunu kesin dille yeniden teyit etmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, “(Lübnan’da) İsrail askeri operasyonlarını genişletirken, tüm tarafları uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmeye ve sağlık tesislerinin, sağlık çalışanları ile hastaların proaktif olarak korunmasını sağlamaya çağırıyorum. Sağlık hizmetleri hedef değildir” ifadelerine yer verdi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusu, Lübnan’dan füze atıldığını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı’nın 5 Nisan’da yaptığı açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana İsrail saldırılarında 1461 kişi hayatını kaybetti. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıkladı.

(VC)