DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.04.2026 17:45 16 Nisan 2026 17:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.04.2026 18:01 16 Nisan 2026 18:01
Okuma Okuma:  2 dakika

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 2 bin 196’ya yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 29 artarak 2 bin 196’ya yükselirken, yaralı sayısı 7 bin 185 olarak açıklandı.

Anadolu Ajansı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sayda'da seyir halindeki bir aracı hedef aldı, 16 Nisan 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 46. gününde (16 Nisan) devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196’ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185’e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 172’si çocuk, 260’ının kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225’e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında altı hastanenin hizmet dışı kaldığı, 109 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları

ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu.

İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’ın kuzeyinden füze atmasını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları lübnan Lübnan'a İsrail saldırısı israil ordusu
Lübnan-İsrail görüşmeleri: Toplantıdan müzakere kararı çıktı, ateşkes umudu ertelendi
15 Nisan 2026
Avrupa'dan ortak bildiri: Lübnan'da gerilim düşürülmeli
15 Nisan 2026
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
