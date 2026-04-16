İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları: Can kaybı 2 bin 196’ya yükseldi

İsrail ordusunun 2 Mart’ta Lübnan’a yönelik başlattığı saldırılar, 46. gününde (16 Nisan) devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 196’ya, yaralı sayısı ise 7 bin 185’e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin 172’si çocuk, 260’ının kadın olduğu belirtildi.

İsrail saldırılarında 93 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, yaralananların sayısının da 225’e çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında altı hastanenin hizmet dışı kaldığı, 109 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğine dikkat çekildi.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları ABD ve İsrail güçlerinin 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılara başlamasının ardından, 2 Mart’ta Lübnan da İsrail saldırılarının hedefi oldu. İsrail ordusu, Hizbullah’ın Lübnan’ın kuzeyinden füze atmasını gerekçe göstererek ülke geneline hava saldırıları başlattı. Başkent Beyrut ve ülkenin güney bölgelerini hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan’da kara işgalini genişletme kararı aldı. Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

