DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.04.2026 13:02 8 Nisan 2026 13:02
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.04.2026 15:12 8 Nisan 2026 15:12
Okuma Okuma:  3 dakika

ABD-İran ateşkesi İsrail’de tartışmayla karşılandı

ABD-İran arasında ilan edilen ateşkes İsrail basınında güvenlik ve diplomasi ekseninde tartışılırken, muhalefet lideri Lapid hükümeti siyasi etkisizlikle eleştirdi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD ile İran arasında ilan edilen iki haftalık ateşkes, İsrail medyasında farklı görüşler ve analizlerle karşılık buldu.

İsrail hükümeti ateşkese destek verdiğini açıklarken, sıcak gelişmeler İsrail basınında güvenlik kaygıları, Netanyahu hükümetinin diplomatik konumu ve muhalefetin eleştirileri ekseninde tartışılıyor.

Savaşın 40. gününde ateşkes: İran'ın 10 maddelik teklifinde neler var?
Bugün 07:34

"Lübnan ateşkes anlaşmasına dahil"

Ateşkes, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını iki haftalığına durdurmasını, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve daha kapsamlı müzakereler için diplomatik temasların sürmesini öngörüyor. İsrail hükümeti, bu çerçevenin Lübnan’ı kapsamadığını savunurken, arabuluculuk görevini yürüten Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ateşkesin Lübnan'ı kapsadığını duyurdu.

Kalıcı bir nomalleşme mi, kırılgan bir ara mı?

Birleşik Krallık merkezli gazete The Guardian’ın haberine göre İsrail ordusu (IDF), İran cephesinde siyasi direktifler doğrultusunda saldırıların durdurulduğunu, ancak “yüksek alarm” durumunun sürdüğünü bildirdi. Ordu ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a yönelik kara ve hava operasyonlarının devam ettiğini açıkladı.

İsrail merkezli dijital yayın organı Times of Israel’in aktardığına göre, İç cephe komutanlığı sivillere yönelik güvenlik talimatlarında hemen bir gevşemeye gidilmediğini, “tehlikenin henüz ortadan kalkmadığını” bildirdi.

Trump'ın "İran'da medeniyeti yok etme" tehdidine Cumhuriyetçilerden de sert tepkiler
7 Nisan 2026

Muhalifler ne dedi?

Muhalefet lideri Yair Lapid, ateşkesi “İsrail tarihindeki en büyük diplomatik felaketlerden biri” olarak nitelendirdi. Lapid, Netanyahu hükümetini İsrail’in güvenliğini ilgilendiren diplomatik kararlarda etkisiz kalmakla eleştirdi ve hükümetin “masada bile olmadığını” söyledi.

Lapid ayrıca bugün saat 18.00'de bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail’in hükümete eleştirel gazetelerinden Haaretz, ABD-İran ateşkesi etrafındaki gelişmeleri bir “zafer” anlatısı olarak değil, Netanyahu’nun siyasi sınırlarını açığa çıkaran bir süreç olarak niteledi.

Haaretz, gelişmeyi İsrail hükümetinin yön verdiği bir süreçten çok, Trump yönetiminin kendi bölgesel önceliklerine göre kurduğu bir düzenleme olarak değerlendirdi. Gazete Washington'ın ateşkesle birlikte savaşın diplomatik çerçevesini belirleyen esas taraf olarak göründüğü vurgusunu yaptı.

Kaynaklar: Associated Press, The Guardian, Times of Israel, Haaretz.

(NÖ)

İsrail 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları
