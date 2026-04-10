Lübnanlı şair Khatun Salma, İsrail saldırısında hayatını kaybetti

Bir şair, bir radyo programcısı, yerinden edilenlere yardım eden bir gönüllü, Beyrut Limanı patlamasında eşini kaybetmiş bir kadın.

İsrail’in Lübnan’a düzenlediği hava saldırılarında çarşamba günü (8 Nisan) 200’den fazla kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, çarşamba günü, 2 Mart’ta Hizbullah’a karşı başlattığı savaşın en kapsamlı hava operasyonunu gerçekleştirdiğini ve “yaklaşık 100 komuta merkezi ile askerî noktayı” hedef aldığını açıkladı. Ancak Agence France-Presse’e (AFP) konuşan Lübnanlı askerî bir kaynağa göre, ölenlerin büyük çoğunluğu sivillerdi.

İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı

8 Nisan’daki kapsamlı saldırılarda hayatını kaybeden sivillerden biri Beyrut’un Tallet el-Hayyat mahallesinde yaşayan Lübnanlı şair Khatun Salma’ydı.

Şairin kitaplarını yayımlayan El-Jedid Yayınevi’nin genel yayın yönetmeni Rasha el-Emir, şairin ve eşi Muhammed Krisht’in cesetlerinin enkaz altında bulunduğunu açıkladı.

Salma, Amerikan Üniversitesi’nde Arap Dili ve Edebiyatı eğitimi aldı. 1970’lerde, henüz bir lise öğrencisi iken “Studio Al-Fann” adlı televizyon programında Arapça şiir ödülünü kazandı.

2009 yılında “Bekleyen Bir Kadına Sarıldım”, 2012’de ise “Ayın Son Sakinleri” adlı şiir kitaplarını yayımladı.

Akademik çalışmalarıyla da tanınan Salma, şiirlerinde tasavvuf ve sufizm üzerine yoğunlaşan çalışmalara imza attı.

Khatun Salma ve Muhammed Krisht’in yaşadığı evin saldırılardan sonraki görüntüsü, (Kaynak: Anadolu Ajansı).

“O, Beyrut’un onun şiirinin tavanı olduğuna inanıyordu”

Tiyatro yönetmeni Yahya Cabir, arkadaşının ardından “Dün, gökten inen İbrani saldırısı, keskin makasıyla zarif Arapçanın bir şairine kıydı,” diyerek yasını dile getirdi.

Salma’nın ölümünü, Lübnanlı televizyon sunucusu Meha Salma da Instagram hesabından duyurdu ve “Sevgili kardeşim, Allah rahmet eylesin. Allah, bana, yüreğimdeki bu büyük acı için sabır versin,” diye yazdı.

Lübnanlı şair Majda Daghir de, Facebook üzerinden Salma’yı anarken şu satırları yazdı:

“Tallet el-Hayyat’taki evinin enkazının altında, şiirlerinin kırılmış kafiyeleri arasında yatan bir şairi buldular. Beyrut’a yapılan hava saldırısında hayatını kaybeden şair, bize savaşın ne kadar yaklaştığını bir kez daha gösterdi. Kemiklerin kırılma sesi daha gür, kanın kokusu daha derin hissediliyor. “O, Beyrut’un onun şiirinin tavanı olduğuna inanıyordu. ‘Bekleyen Bir Kadına Sarıldım’ adlı şiirinde, toprakla sarhoş olmuş bir dünyayı anlatıyordu. Fakat şimdi Beyrut, kendini yeniden acı içinde ve yıkılmış bir şehir olarak buldu.”



2012 yılında Reuters’da Salma hakkında yayımlanan bir makalede “Khatun Salma’nın ‘Ayın Son Sakinleri’ adlı şiir kitabında her bir şiir parçası, okura sanki birer güzel vagon gibi mecazlar ve sembollerle dolu bir yük taşır,” diye yazıyor.

Gazeteci, doktor, radyocu, gönüllü Alia Badreddine ve ailesi. Salma, o günkü saldırılarda hayatını kaybeden ve hikâyesi bilinmesi gereken yüzlerce sivilden yalnızca biri. Lübnan merkezli medya kuruluşu L’Orient Today, saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerini ve hikâyelerini derlemeye çalışıyor. Bu çalışma kapsamında yer verdikleri isim ve hikâyelerden bazıları şöyle: Ola Al-Attar: Eşi Hamad Al-Attar, 4 Ağustos 2020’deki Beyrut Limanı patlamasında hayatını kaybetmişti. O sırada 28 yaşındaydı. Ola, o tarihten bu yana “4 Ağustos Mağdurları Derneği”nde aktif olarak çalışıyor, adalet mücadelesine katkı sunuyordu. 12 ve 17 yaşlarında iki çocuk annesiydi. Nader Khalil: 35 yıldır Rifai Roasteries’te çalışıyordu. Corniche el-Mazraa’daki Rifai şubesinin bulunduğu binaya isabet eden saldırıda hayatını kaybetti. Şirket, onu “işine bağlılığı, üstün hizmet anlayışı ve mesleğine tutkusu” ile andı. Jamil Jrab: Hamra’daki Jai restoranında çalışıyordu. Evine yakın bir binada öğle yemeği sırasında gerçekleşen saldırıda yaşamını yitirdi. Restoran yönetimi, onu “nazik, iyi kalpli, son derece çalışkan ve esprili biri” biri olarak andı. Ghada Dayekh: Sur’daki Radio Sawt al-Farah’ta gazeteciydi. Çalıştığı binaya isabet eden saldırıda hayatını kaybetti. Radyo yöneticisi Alwan Charafeddine, binanın tamamen yıkıldığını ve Dayekh’in 1980’lerden beri radyoda çalıştığını, son 37 yıldır kesintisiz yayın yaptığını söyledi. Alia Badreddine: Annesi ve üç çocuğuyla birlikte Beyrut’un güneyindeki Hay el-Sellom’da hayatını kaybetti. Çocukları Mohammad al-Atrash, Ali al-Atrash ve Fatima al-Atrash idi. Aile, saldırı sırasında evlerinde bulunuyordu. Suzanne Khalil: Al-Manar kanalında gazetecilik yapıyordu. Dr. Nadim Shamseddine: Eşi Asrar Shamseddine ve üç çocukları da hayatını kaybetti. Saldırı, bir ailenin tamamını yok etti, doktor aynı zamanda evden çalışmalarını da yürütüyordu. Rana Hessaiki Mlaheb: Aley’ye bağlı Baysour’dan bir gönüllüydü. Yerinden edilenlere ilaç ulaştırmak için bulunduğu sırada saldırıda öldü. Fatima Amhaz: Keyfoun’daki bir eczanede çalışıyordu. Kardeşi Imad Amhaz, 2024 savaşında Batroun’da İsrail güçleri tarafından alıkonulmuştu. Dosyanın tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynaklar: Arab News, L’Orient Today, Reuters, Agence France-Presse. (TY)