ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 16.05.2026 09:15 16 Mayıs 2026 09:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.05.2026 09:44 16 Mayıs 2026 09:44
Okuma Okuma:  3 dakika

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı

ABD, siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran’da bir araya geleceğini açıkladı. İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine hava saldırıları düzenledi.

Anadolu Ajansı

Anadolu Ajansı
Görseli Büyüt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı
*Lübnan'ın İsrail sınırındaki el-Aadaissah Köyü çevresinde İsrail ordusuna ait bir askeri araç, 13 Mayıs 2026. (Fotoğraf: AA)

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran’da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, X sosyal medya platformundaki hesabından Washington’da 14-15 Mayıs’ta gerçekleşen İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

İsrail ve Lübnan Washington’da masaya oturuyor
İsrail ve Lübnan Washington’da masaya oturuyor
14 Nisan 2026

Sözcü Pigott, “ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan’da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak” ifadesini kullandı.

Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran’da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs’ta Pentagon’da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, görüşmelerin, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Lübnan'da ateşkes başladı
Lübnan'da ateşkes başladı
17 Nisan 2026

Selam’dan uluslararası destek çağrısı

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre Başbakan Nevvaf Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan’ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi.

Selam, başkent Beyrut’ta yaptığı açıklamada, isim vermeden Hizbullah’ı eleştirdi:

“Yabancı projeler ve çıkarlar uğruna yürütülen anlamsız maceralar artık yeter. Sonuncusu da bizim seçmediğimiz, aksine bize dayatılan bir savaştı. Bu savaş, İsrail’i 5 noktadan çıkarmaya çalıştığımız bir dönemde, bugün 68 beldeyi, köyü ve noktayı İsrail’in işgal etmesiyle sonuçlandı. Bütün bunlardan, beraberinde getirdiği ölüm, yıkım, göç ve trajedilerden sonra hâlâ çıkıp aklımızla alay edercesine buna 'zafer' diyenler var.”

*Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn (sağda), Başbakan Nevvaf Selam’ı (solda) başkent Beyrut’taki Baabda Sarayı’nda görüştü, 14 Mayıs 2026. (Fotoğraf: Lübnan Cumhurbaşkanlığı)

Ateşkese rağmen İsrail’in saldırıları sürüyor

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur kentinin merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, saldırıda yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında ise 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığını ifade etti.

*İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kefer Tebnit beldesini hedef aldı. Saldırı sonucu, bölgeden yoğun dumanlar yükseldi, 15 Mayıs 2026. (Fotoğraf: AA)

İsrail’in Lübnan’a saldırıları, siyasi görüşmeler ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

İsrail ve Lübnan’ın Washington’daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan’da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, “1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme” olarak kayıtlara geçmişti.

17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin ardından, ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan’da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri “kanın durdurulması ve kalıcı çözüm” için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları “teslimiyet” şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İsrail-Lübnan israil ordusu abd dışişleri bakanlığı Hizbullah-İsrail çatışması lübnan
ilgili haberler
İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü
30 Nisan 2026
/haber/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-siddetli-saldirilar-en-az-11-olu-319211
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor
26 Nisan 2026
/haber/israil-ateskese-ragmen-lubnana-saldirmaya-devam-ediyor-319089
Lübnan-İsrail görüşmeleri: Toplantıdan müzakere kararı çıktı, ateşkes umudu ertelendi
15 Nisan 2026
/haber/lubnan-israil-gorusmeleri-toplantidan-muzakere-karari-cikti-ateskes-umudu-ertelendi-318735
İsrail ve Lübnan Washington’da masaya oturuyor
14 Nisan 2026
/haber/israil-ve-lubnan-washingtonda-masaya-oturuyor-318685
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
9 Nisan 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-suruyor-bir-gunde-en-az-254-can-kaybi-318516
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
8 Nisan 2026
/haber/israil-ordusu-ateskese-ragmen-lubnani-bombaladi-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-318495
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İsrail ordusundan Lübnan’ın güneyine şiddetli saldırılar: En az 11 ölü
30 Nisan 2026
/haber/israil-ordusundan-lubnanin-guneyine-siddetli-saldirilar-en-az-11-olu-319211
İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a saldırmaya devam ediyor
26 Nisan 2026
/haber/israil-ateskese-ragmen-lubnana-saldirmaya-devam-ediyor-319089
Lübnan-İsrail görüşmeleri: Toplantıdan müzakere kararı çıktı, ateşkes umudu ertelendi
15 Nisan 2026
/haber/lubnan-israil-gorusmeleri-toplantidan-muzakere-karari-cikti-ateskes-umudu-ertelendi-318735
İsrail ve Lübnan Washington’da masaya oturuyor
14 Nisan 2026
/haber/israil-ve-lubnan-washingtonda-masaya-oturuyor-318685
İsrail ordusunun Lübnan’a saldırıları sürüyor: Bir günde en az 254 can kaybı
9 Nisan 2026
/haber/israil-ordusunun-lubnana-saldirilari-suruyor-bir-gunde-en-az-254-can-kaybi-318516
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan’ı bombaladı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
8 Nisan 2026
/haber/israil-ordusu-ateskese-ragmen-lubnani-bombaladi-cok-sayida-kisi-hayatini-kaybetti-318495
Sayfa Başına Git