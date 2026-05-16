İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün daha uzatıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington’daki görüşmeler sonucunda İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 45 gün daha uzatıldığını ve siyasi görüşmeler için tarafların 2-3 Haziran’da bir araya geleceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, X sosyal medya platformundaki hesabından Washington’da 14-15 Mayıs’ta gerçekleşen İsrail-Lübnan 3. tur doğrudan müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Pigott, “ABD, 14-15 Mayıs tarihlerinde İsrail ile Lübnan arasında 2 gün süren son derece verimli görüşmelere ev sahipliği yaptı. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 16 Nisan’da ilan edilen ateşkes 45 gün daha uzatılacak” ifadesini kullandı.

Pigott, müzakerelerin siyasi ayağının 2-3 Haziran’da yeniden başlayacağını ve 29 Mayıs’ta Pentagon’da her iki ülkenin askeri heyetlerinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapılacağını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, görüşmelerin, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması ve karşılıklı egemenlik ve toprak bütünlüğünün tam olarak tanınmasına katkı sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

Lübnan resmi ajansı NNA’ya göre Başbakan Nevvaf Selam, İsrail ile yürütülen müzakerelerde Lübnan’ın pozisyonunu güçlendirmek amacıyla Arap ve uluslararası desteğin seferber edilmesini istedi.

Selam, başkent Beyrut’ta yaptığı açıklamada, isim vermeden Hizbullah’ı eleştirdi:

“Yabancı projeler ve çıkarlar uğruna yürütülen anlamsız maceralar artık yeter. Sonuncusu da bizim seçmediğimiz, aksine bize dayatılan bir savaştı. Bu savaş, İsrail’i 5 noktadan çıkarmaya çalıştığımız bir dönemde, bugün 68 beldeyi, köyü ve noktayı İsrail’in işgal etmesiyle sonuçlandı. Bütün bunlardan, beraberinde getirdiği ölüm, yıkım, göç ve trajedilerden sonra hâlâ çıkıp aklımızla alay edercesine buna 'zafer' diyenler var.”

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sur kentinin merkezini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivil savunma ekipleri olay yerine sevk edilirken, saldırıda yaralananlar hastanelere kaldırıldı.

İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Haruf beldesinde bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında ise 3'ü sağlık görevlisi 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığını ifade etti.

İsrail’in Lübnan’a saldırıları, siyasi görüşmeler ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan’a 2 Mart’ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

İsrail ve Lübnan’ın Washington’daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan’da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, “1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme” olarak kayıtlara geçmişti.

17 Nisan’da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin ardından, ABD Başkanı Donald Trump 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, ateşkesin üç hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Lübnan’da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri “kanın durdurulması ve kalıcı çözüm” için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları “teslimiyet” şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 2 Mart’tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden İsrail saldırılarında 2 bin 950’den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan’ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.