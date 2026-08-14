İnşaattan tarıma her alanda iş cinayeti: Temmuzda 214 kişi çalışırken öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre temmuzda 214 işçi çalışırken meydana gelen iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

İşçilerin 73’ü sanayi, 60’ı inşaat, 45’i tarım ve 36’sı hizmet sektöründe çalışıyordu. Yalnızca 7’si bir sendika üyesiydi. 207 işçinin bir sendika üyeliği bulunmuyordu.

Temmuzdaki ölümlerle birlikte 2026’nın ilk yedi ayında hayattan kopan işçi sayısı 1279’a yükseldi.

İSİG Meclisi, ocakta 155, şubatta 129, martta 150, nisanda 190, mayısta 213 ve haziranda 228 iş cinayeti raporlamıştı.

12'si çocuk

Bu ay 4’ü tarım, 2’si metal, 2’si inşaat, 2’si konaklama, 1’i taşımacılık ve 1’i işkolu belirlenemeyen olmak üzere 12 çocuk işçi hayatını kaybetti. Çocukların 4’ü çalıştırma yasağının bulunduğu 14 yaşının altındaydı. 8’i ise 15-17 yaş aralığındaydı. Ayrıca bu ayda 65 yaş ve üstünde en az 15 iş cinayeti yaşandı.

Öte yandan temmuzda hayatını kaybeden işçilerin 14’ü göçmen/mülteci işçilerdi. Suriye, Hindistan, Afganistan, İran ve Ukrayna’dan gelmişlerdi.

Keneler can aldı

Bu ayda en çok ölüm tarım, inşaat, taşımacılık ve deniz/gemi işkolunda meydana geldi. İSİG Meclisi raporda şöyle dedi:

“İnşaatlarda başta TOKİ olmak üzere inşaat şirketlerinin yurtiçi/yurtdışı projelerinde ve deprem bölgelerinde ölümler yoğunlaşıyor… Tarım işkolunda 3 işçi Kırım Kongo Kanamalı ateşi nedeniyle hayatını kaybetti. Bu noktada daha somut adımların atılması gerekiyor. Yine tarım işçilerinin barınma, sıcakta çalışma ve hijyen kaynaklı su kanalları ve ırmaklarda ölümleri öne çıkıyor…

Taşımacılıkta lojistiğin her geçen gün büyümesiyle birlikte tır, kamyon şoförleri ve diğer taraftan hizmetin genişlemesiyle otobüs, taksi şoförleri ve moto kuryeler hayatlarını kaybediyor…

Denizi işçileri için ise özellikle NATO-Ukrayna’nın Karadeniz’deki sivil gemilere saldırması ve Rusya’nın da karşılık vermesi üzerine büyük bir tehlike yaşanıyor. Türk şirketlerine ait gemiler de vuruluyor…”

En çok ölüm inşaatlarda

Temmuz ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 58 işçi,

Tarım, orman işkolunda 45 emekçi (21 işçi ve 24 çiftçi),

Taşımacılık işkolunda 20 işçi,

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 18,

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 12,

Metal işkolunda 10,

Konaklama, eğlence işkolunda 9,

Gıda, şeker işkolunda 5,

Belediye, genel işler işkolunda 5,

Madencilik işkolunda 4,

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4,

Petro-kimya, lastik işkolunda 3,

Çimento, toprak, cam işkolunda 3,

Enerji işkolunda 2,

Savunma, güvenlik işkolunda 2,

Banka, finans, sigorta işkolunda 1 işçi öldü.

İSİG Meclisi, 13 işçinin ise işkolunu belirleyemedi.

Trafik kazaları ilk sırada

Ölüm nedenlerinde ise trafik ve servis kazaları, ezilme ve göçükler ile yüksekten düşmeler dikkat çekiyor. Temmuz ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 40 işçi,

Ezilme, göçük nedeniyle 38,

Yüksekten düşme nedeniyle 31,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 25,

Elektrik çarpması nedeniyle 15,

Şiddet nedeniyle 15,

Patlama, yanma nedeniyle 11,

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 11,

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 6,

İntihar nedeniyle 3,

Kesilme, kopma nedeniyle 1,

Diğer nedenlerden dolayı 18 işçi hayatını kaybetti.

(HA)