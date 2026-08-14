TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 14.08.2026 13:58 14 Tebax 2026 13:58
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 14.08.2026 14:00 14 Tebax 2026 14:00
Xwendin Xwendin:  2 xulek

ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 214 karker mirin e

Li gorî rapora Meclîsa ISIGê, di heft mehên destpêkê yên salê de herî kêm 1279 karker mirin e. Di Tîrmehê de ji karkerên mirine jê 12 zarok û 14 jî koçber bûn.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 214 karker mirin e
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Tîrmeha 2026an aşkere kir.

Li gorî rapora İSİG di meha Hezîranê de herî kêm 214 karker di dema karkirinê de mirin e. 

73 ji van karkeran di sektora pîşesaziyê de, 60 di avahiyê de, 45 di çandiniyê de û 36 jî di sektora xizmetguzariyê de dixebitîn. Tenê 7 ji wan endamên sendîkayekê bûn. Endamtiya sendîkayê ya 207 karkeran nebû.

Di heft mehên destpêkê yên sala 2026an de herî kêm 1279 karker di dema karkirinê de mirin e. Her weha di meha Kanûna Paşîn de 155, di Sibatê de 129, di Adarê de 150, di Nîsanê de jî 190, di meha Gulanê de 213, di Hezîranê de 228 û di Tîrmehê de 214 karker di dema karî de mirin e.

Meclîsa İSİGê, ji sedî 68ê daneyan ji çapemeniya neteweyî, ji sedî 32yê wan jî ji hevalên kar û malbatên karkaran, pisporên ewlehiya karî, bijîşkên cihê karî, sendîka û çapemeniya herêmî berhev kiriye.

Di meha Tîrmehê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin, metal û çandiniyê de mirin e.

12 zarok û 14 koçber mirin

Di vê mehê de 12 karkerên zarok mirine. ji wan çar temenê wan di bin 14yî de, 8 jî temenê wan di navbera 15-17yî de bûn

Karkerên koçber di bin çerxa bêewlehiyê de ne, di bin şert û mercên herî xirab de tên xebitandin. Di vê mehê de 14 karkerên koçber jiyana xwe ji dest dan. Karker ji Sûriye, Hîndistan, Afganistan, Îran û Ûkraynayê hatibûn.

(HA/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
mirina karkeran İSİG
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê