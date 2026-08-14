ÎSÎG: Di meha Tîrmehê de herî kêm 214 karker mirin e
Meclîsa Tenduristiya Karkeran û Ewlehiya Kar (İSİG) rapora xwe ya meha Tîrmeha 2026an aşkere kir.
Li gorî rapora İSİG di meha Hezîranê de herî kêm 214 karker di dema karkirinê de mirin e.
73 ji van karkeran di sektora pîşesaziyê de, 60 di avahiyê de, 45 di çandiniyê de û 36 jî di sektora xizmetguzariyê de dixebitîn. Tenê 7 ji wan endamên sendîkayekê bûn. Endamtiya sendîkayê ya 207 karkeran nebû.
Meclîsa İSİGê, ji sedî 68ê daneyan ji çapemeniya neteweyî, ji sedî 32yê wan jî ji hevalên kar û malbatên karkaran, pisporên ewlehiya karî, bijîşkên cihê karî, sendîka û çapemeniya herêmî berhev kiriye.
Di meha Tîrmehê de karker herî zêde di beşên avahîsazî, guhestin, metal û çandiniyê de mirin e.
12 zarok û 14 koçber mirin
Di vê mehê de 12 karkerên zarok mirine. ji wan çar temenê wan di bin 14yî de, 8 jî temenê wan di navbera 15-17yî de bûn
Karkerên koçber di bin çerxa bêewlehiyê de ne, di bin şert û mercên herî xirab de tên xebitandin. Di vê mehê de 14 karkerên koçber jiyana xwe ji dest dan. Karker ji Sûriye, Hîndistan, Afganistan, Îran û Ûkraynayê hatibûn.
(HA/AY)