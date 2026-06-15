Dilovası’nda iş cinayeti protestosu: “Cezasızlığa son”

Dilovası’nda Ravive Kozmetik fabrikasında çıkan yangında yaşamını yitiren 3’ü çocuk 7 işçinin aileleri, adalet talebiyle Gebze Kent Meydanı’nda nöbet başlattı. Aileler; sanık tahliyelerine, kamu görevlilerinin yargı sürecine dahil edilmemesine ve davanın Gebze yerine Kandıra Cezaevi’ndeki duruşma salonunda görülmesine tepki gösterdi.

ANKA'nın haberine göre, 8 Kasım 2025’te meydana gelen yangında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, nöbet öncesinde Gebze Kent Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş boyunca “Çalışırken ölmek istemiyoruz”, “Dilovası için adalet, herkes için adalet”, “Kaza değil bu bir katliam”, “Kamu görevlileri yargılansın” ve “Çocuk işçilik politiktir” sloganları atıldı.

Ailelerin avukatlarından Saruhan Efe Kadayıfçı, yürüyüş sırasında yaptığı açıklamada adalet talebini dile getirdi. Kadayıfçı, “Yargıya güvenmiyoruz, soruşturmayı yapanlara güvenmiyoruz. Sadece Gebze halkına güveniyoruz. Çünkü buradaki 7 kişinin ölümü Gebze’nin, Kocaeli’nin ve Dilovası’nın yabancı olmadığı bir durum. Her gün insanlar çalışırken hayatını kaybediyor, sakatlanıyor” dedi.

Davanın yürütülme biçimine tepki gösteren Kadayıfçı, kamu görevlileri hakkında hazırlanan dosyanın ilerlemediğini belirterek, “Bir yıl oldu, kamu görevlileri dosyasında hâlâ iddianame hazırlanmadı. Eğer gerçekten yeni iş cinayetlerinin yaşanması istenmiyorsa bu süreç hızlandırılmalı” ifadelerini kullandı.

Ailelerden tepki: “Mahkemenin nasıl bir adalet anlayışı var?”

Yangında hayatını kaybeden Hanım Gülek’in damadı Zafer Laç, fabrikanın mülk sahibi Güven Demirbaş’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi.

Laç, “O kişi kaçak yapıyı yaptırmış, üst katını çıkmış, firmaya kiraya vermiş ve yıllarca bundan kazanç sağlamış. Peki neden serbest bırakıldı? Mahkemenin nasıl bir adalet anlayışı var?” diye konuştu.

Yangın sonrası yaşananlara ve ihmallere dikkat çeken Laç, “Bir şeylerin değişmesi için ölmemizin beklenmesi mi gerekiyor?” dedi.

Yetkililerin olayın takipçisi olacaklarını söylemesine rağmen süreçte ailelerin yalnız bırakıldığını ifade eden Laç, “Kaymakam, belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı ‘Bu işin peşini bırakmayacağız’ dedi. Ancak bugün burada onları göremiyoruz” şeklinde konuştu.

Laç ayrıca yangın sonrası fabrikanın hızlı şekilde yıkılmasına tepki göstererek, “Deliller incelenmeden neden orası hemen yıkıldı? Ortada bir sermaye var, gücü yeten yetene bir düzen var” dedi.

“İşçiler sermayenin kârı uğruna katlediliyor”

Adalet nöbetine destek veren, Hendek Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası faciasında yaşamını yitiren Halis Yılmaz’ın kardeşi Mervenur Yılmaz ise iş cinayetlerinde yaşanan cezasızlığa dikkat çekti.

Yılmaz, “Bu iktidarın denetimsizlik, cezasızlık ve rant politikaları yüzünden bu ülke işçiler için bir mezarlık haline geldi. İşçiler sermayenin kârı uğruna katlediliyor, katil patronlar adeta ödüllendiriliyor, kamu görevlileri ise yargılanmıyor” dedi.

Her cezasız kalan olayın yeni iş cinayetlerinin önünü açtığını belirten Yılmaz, “Hesabını sormadığımız her katliam bir sonrakine referans oluyor” ifadelerini kullandı.

Hendek faciası ve Dilovası yangını üzerinden örnek veren Yılmaz, “Usulsüz denetimler, cezasızlık, çocuk işçiliği, kadın emeğinin sömürüsü ve işçilerin güvencesizliği devam ediyor. Eğer kamu kurumları patronları denetleyemiyorsa neden varlar?” diye sordu.

Yılmaz, “İşçiye ölümü, sermayeye kârı ve cezasızlığı kader olarak gösteren bu düzene boyun eğmeyeceğiz” dedi.

“Naaşlarımızı torbalarla aldık”

Ailelerin yaşadığı acıya da dikkat çeken Zafer Laç, yangın sonrası Adli Tıp sürecini anlattı.

Laç, “Yangından sonra öğleden sonra saat 2’de Adli Tıp’ın önüne gittik ve ertesi sabaha kadar beklemek zorunda kaldık. Çünkü yangında birbirine sarılarak hayatını kaybeden kızları ailelerine teslim edebilmek için ayırmaya çalıştılar. Biz naaşlarımızı torbalarla aldık” dedi.

Adalet nöbetine, Hendek faciasında hayatını kaybeden işçilerin yakınları, İstanbul Gayrettepe’deki Masquerade Club yangınında yaşamını yitirenlerin aileleri, Birleşik Metal-İş ve Petrol-İş sendikalarının yöneticileri, İstanbul Barosu avukatları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda yurttaş destek verdi.

Aileler, sorumluların yargılanması ve benzer iş cinayetlerinin tekrar yaşanmaması için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü fabrika: Yangın merdivenini maliyeti yüksek diye yaptırılmamış

Dilovası’nda 7 kişinin öldüğü Ravive Kozmetik yangını

(EMK)