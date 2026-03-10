İSİG Meclisi: Şubat ayında en az 126 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Şubat 2026 iş cinayetleri raporunu açıkladı. Rapora göre Şubat ayında en az 126 işçi hayatını kaybetti. 2026’nın ilk iki ayında iş cinayetleri sayısı 284’e ulaştı.

Şubattaki iş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 49, hizmette 40, inşaatta 30 ve tarımda 7 işçinin hayatını kaybettiği görüldü.

Ölen işçilerin yalnızca 1’si (yüzde 0,79) bir sendika üyesiydi. 123’ü ise (yüzde 99,21) sendikasız çalışıyordu. İSİG Meclisi 2 işçinin örgütlü olup olmadığını tespit edemedi. Sendikalı işçi iletişim işkolunda çalışıyordu.

Bu ayda iş cinayetlerinde ölenlerin 3’ü kadın işçiydi. Ölen kadınların ikisi sağlık biri metal işkollarında çalışıyordu.

En az 6 da göçmen-mülteci (ikisi İranlı, ikisi Suriyeli, biri Azerbaycanlı, biri Pakistanlı) işçi hayatını kaybetti. Göçmen işçilerin ikisi inşaat, ikisi taşımacılık, biri gıda ve biri konaklama işkollarında çalışıyordu.

Ölen işçilerin 7’si 65 yaş ve üstündeydi. İSİG Meclisi, bu ay ... sonra ilk kez bir çocuk/genç işçi ölümü haberi vermedi.

En çok ölüm inşaat işkolunda

Şubat ayında en çok iş cinayeti 27 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada 21 ölümle taşımacılık işkolu var. Üçüncü sırada ise 12 ölümle ticaret/büro/eğitim işkolu geliyor. Şubat ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, yol işkolunda 27,

Taşımacılık işkolunda 21,

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 12,

Metal işkolunda 10,

Madencilik işkolunda 8,

Belediye, genel İşler işkolunda 8,

Tarım, orman işkolunda 7 (4 işçi ve 3 çiftçi),

Gıda, şeker işkolunda 5,

Ağaç, kağıt işkolunda 4,

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4,

Konaklama, eğlence işkolunda 4,

Enerji işkolunda 3,

Savunma, güvenlik işkolunda 3,

Tekstil, deri işkolunda 2,

İletişim işkolunda 2,

Banka, finans, sigorta işkolunda 1,

Çimento, toprak, cam işkolunda 1,

İSİG Meclisi, şubatta hayatlarını kaybeden dört işçinin ise çalıştığı işkolunu belirleyemedi.

Ölümlerin yarısı trafik-servis kazası kaynaklı

Ölüm nedenlerinin ilk sırasında ise yarısının taşımacılık işkolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor. İkinci sırada yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 67’si inşaatlarda meydana geldi. Üçüncü sırada ise inşaat, maden ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler var. Şubat ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 36,

Yüksekten düşme nedeniyle 19,

Ezilme, göçük nedeniyle 18,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 17,

İntihar nedeniyle 10,

Elektrik çarpması nedeniyle 6,

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 6,

Kesilme, kopma nedeniyle 3,

Patlama, yanma nedeniyle 2,

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2,

Şiddet nedeniyle 2,

Diğer nedenlerden dolayı 5 işçi…

Ayrıca öte yandan en çok iş cinayeti Denizli, İstanbul, Antalya, Erzurum, Hatay, Aydın, Kocaeli, Zonguldak, Amasya, Ankara, Bursa, Manisa, Sakarya, Sivas ve Urfa gibi sanayi merkezleri olan, tarımsal üretim veya inşa faaliyetlerinin yoğunlaştığı şehirlerde meydana geldi.

Ölümlerin dörtte biri deprem bölgesinde

İSİG Meclisi, raporda 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından deprem kentlerinde yoğunlaşan yıkım, hafriyat ve yeniden inşa süreçlerine ayrı bir başlık açtı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 ile 6 Şubat 2026 arasındaki üç yılda deprem şehirlerindeki inşaatlarda en az 296 işçi hayatını kaybetti. Raporda, Türkiye’de yaşamını yitiren inşaat işçilerinin 2024’te yüzde 22’sinin, 2025’te ise yüzde 27’sinin deprem bölgesindeki kentlerde öldüğü belirtildi.

Deprem şehirlerindeki iş cinayetlerinin 2024’te yüzde 33’ü, 2025’te ise yüzde 37’si inşaatlarda meydana geldi. Ölümlerin başlıca nedenleri yüzde 43 ile yüksekten düşme, yüzde 26 ile ezilme/göçük, yüzde 9 ile elektrik çarpması oldu.

Rapora göre deprem bölgesinde ölen inşaat işçilerinin 15’i çocuk, 22’si göçmendi. Yalnızca bir işçinin sendika üyesi olduğu kaydedildi.

Deprem şehirlerinde en çok ölüm Hatay’da yaşandı. Hatay’da 51, Maraş’ta 37, Adıyaman’da 35, Malatya’da 33, Diyarbakır’da 32, Antep’te 31, Urfa’da 30, Adana’da 18, Elazığ’da 14, Osmaniye’de 13, Kilis’te 2 inşaat işçisi hayatını kaybetti.



