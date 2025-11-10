İş cinayetini protesto etmenin bedeli: Tutuklama

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 2'si çocuk 6 kadın işçinin, Ravive Kozmetik’te çıkan yangında hayatını kaybetmesine karşı İstanbul Kadıköy’de yürüyüş yapan Gençlik Komiteleri üyesi 4 genç tutuklandı.

Faciayı "Ölmek istemiyoruz" diyerek, "Ölüm Nedeni: Holdingci Güçler" pankartıyla İstanbul Kadıköy sokaklarında protesto eden Gençlik Komiteleri üyesi 9 genç, dün akşam eylem sonrası gözaltına alındı. Gençler gece boyunca mevcutlu şekilde tutulduktan sonra Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık, 9 kişi hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik (TCK 216)" suçlamasıyla işlem yaptı. Gençlerden 4'ü tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Mahkeme, tutuklama talebiyle sevk edilen 4 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan öğrenciler yaptıkları açıklamada, eylemlerinin Dilovası'nda yaşanan iş cinayetlerine dikkat çekmek amacı taşıdığını belirtti.

Açıklamada, "Bu ülkeyi yönetenler patronlardan yana. Soyadımız Sabancı ya da Koç değil diye bize her şeyi yapabileceklerini sanıyorlar. Altı işçi neden öldü, çocuklar neden okulda değil de işteydi diye sorduğumuz için dört arkadaşımız tutuklandı. Vazgeçmeyeceğiz, bizi hiçbir şey durduramayacak" ifadeleri yer aldı.

Gençlik Komiteleri, X’ten de “Her gün işçiler iş cinayetlerinde katlediliyor. Bu tutuklamaya verilen mesaj açık: Ölenlerin hesabını sormaya kalkarsanız cezalandırırız diyorlar. Alışın diyorlar. Tutuklanan arkadaşlarımız için de holdingçi güçlere karşı mücadeleye devam edeceğiz. Düzeninizi başınıza yıkacağız.” diye açıklama yaptı.

