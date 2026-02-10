ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.02.2026 13:58 10 Şubat 2026 13:58
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.02.2026 14:56 10 Şubat 2026 14:56
Okuma Okuma:  2 dakika

Jandarmanın mühürlediği kaçak madende iş cinayeti

Zonguldak Kilimli’de yağmur yağışı kaçak kömür ocağında su baskınına neden oldu. Maden içerisindeki bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralı kurtarıldı.

BİA Haber Merkezi

Jandarmanın mühürlediği kaçak madende iş cinayeti

Zonguldak Kilimli’de jandarmanın daha önce mühürlediği kömür ocağını yoğun yağış sırasında su bastı.

Ruhsatı olmamasına rağmen faaliyetine devam eden madende su baskını sırasında çalışan bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de ağır yaralı olarak kurtarıldı.

32 yaşındaki Uğur Erikoğlu ve 41 yaşındaki Hasan Genç’i diğer işçiler ocak dışına çıkardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Erikoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç’in tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

Zonguldak’taki yerel medya su basan ocağın daha önce jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025’te mühürlendiğini, 26 Aralık’ta yapılan kontrolde de mührün bozulmadığının tespit edildiği yazdı.

"Kaçak ocaklara başladı iş olmadığı için"

Uğur Erikoğlu’nun babası Osman Erikoğlu, cenaze programı öncesi gazetecilere “Evde para lazım, çocuğa bez lazım… Kaçak ocaklara başladı iş olmadığı için. Yevmiyesi 1800 lira falandı, yeni 2 bin 200 lira olmuştu. Diğer arkadaşları falan hep çalışıyorlardı, önceden ocağın mühürlendiğini biliyorlar mıydı bilmiyorum. 2 sene falan çalıştı, biraz bayramlarda ara verdi. Ondan sonra yine başladı. Aşağıdan, başka bir yerden başlayalım demişler. Patron işe devam demiş. Bilmiyorum artık orada olmadığım için, oradan su patlamış.” diye açıklama yaptı.

Kaçak madenlerde 10 yılda 44 madenci öldü

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) 8 Mayıs 2024’teki açıklamasına göre kaçak ocaklarda, göçük, metan gazı zehirlenmesi, kömür tozu parlaması veya sıkışma gibi iş kazaları nedeniyle son 10 yılda 44 madenci hayatını kaybetti.

TTK aynı tarihte ocak ayından mayıs ayına kadar 366 kömür ocağının denetlendiğini ve denetlemeler esnasında 157 kaçak maden ocağı tespit edildiğini duyurdu.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) iş cinayetleri raporuna göre 2025’te en az 2 bin 105 işçi çalışırken hayatlarını kaybetti.

