Ekim ayında en az 169 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre ekimde en az 169 iş cinayeti yaşandı.

2025’in ilk on ayında iş cinayeti sayısı (Ocak 180, Şubat 128, Mart 158, Nisan 156, Mayıs 178, Haziran 161, Temmuz 207, Ağustos 192, Eylül 208, Ekim 169) 1737’ye ulaştı.

Ekimdeki iş cinayetlerine sektörel olarak bakıldığında sanayide 58, tarımda 46, inşaatta 44 ve hizmette 21 işçi hayatını kaybettiği görüldü. İşçilerin yalnızca 3’ünün bir sendika üyeliği vardı.

Bu ayda çalışırken hayatını kaybedenlerin en az 8’i çocuktu. Çocuklardan biri çalışma yasağı bulunan 14 yaşının altındaydı. Ayrıca 65 yaş ve üstünde de çalışan 14 işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi ölen çocukları şöyle verdi: Miraç Sağlam, 17 yaşında, orman işçisi. Maraş Andırın’da tel altı kesim yaptığı sırada 80 metrelik uçuruma düştü. Ölümü işçilerin toplanma alanına gelmemesi sonucu fark edildi, cansız bedenine bir gün sonra ulaşıldı.

Hüseyin Başkan, 9 yaşında, çiftçi. Kütahya Merkez Eynegazi Köyü’nde ailesiyle birlikte tarlada çalışırken traktöre bağlı ekim mibzerin ( tohum makinesi) üzerine düştü.

Adem Kaygısız, 17 yaşında, çiftçi. İzmir Kiraz’da şalgam tarlasındaki otları traktörle temizlerken traktörün arkasındaki rotovatöre çuval sıkıştı, çuvalı çıkarırken rotovatöre kolunu kaptırdı.

Abdülkadir Toktimur, 17 yaşında. Urfa Akçakale’de tarlada çalışırken yanında getirdiği tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.

Fatma Şanverdi, 17 yaşında. Hatay Reyhanlı’da sebze halindeki paketleme tesisi işçilerini mesai dönüşü eve götüren servis minibüsünün traktöre çarpması sonucu yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti.

Ruhi Can Çıracı, 16 yaşında. Aksaray Eskil’de çalıştığı mobilya atölyesinde üzerine kereste düştü.

Mustafa Eti, 16 yaşında. Tekirdağ Süleymanpaşa’da çalıştığı tuğla fabrikasında 05.00 sularında ısınmak için tenekede yaktığı ateşe tiner dökmesi sonucu yanarak yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede sekiz gün sonra hayatını kaybetti.

Samed Can Erdoğan, 17 yaşında. İzmir Çeşme Alaçatı'da bir evin yıkım çalışması sırasında duvar bloku çarptı.

Ayrıca bu ay iş cinayetlerinde ölenlerin 12’si kadın, 7’si de göçmen işçiydi. Göçmen işçiler Suriye, Azerbaycan, Mısır, Türkmenistan ve Ukrayna’dan gelmişlerdi.

Bu ayda en çok iş cinayeti tarım işkolunda meydana geldi. Ölenlerin 24’ü çiftçi ve 22’si tarım işçisi. İkinci sırada 43 ölüm ile inşaat işkolu var. Üçüncü sırada ise 25 ölümle taşımacılık işkolu geliyor. Ekim ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, orman işkolunda 46 emekçi (22 işçi ve 24 çiftçi),

İnşaat, yol işkolunda 43,

Taşımacılık işkolunda 25,

Metal işkolunda 10,

Ticaret, büro, eğitim, sinema işkolunda 8,

Belediye, genel işler işkolunda 7,

Gemi, tersane, deniz, liman işkolunda 5,

Konaklama, eğlence işkolunda 4,

Çimento, toprak, cam işkolunda 3,

Sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 3,

Gıda, şeker işkolunda 2,

Madencilik işkolunda 2,

Petro-kimya, lastik işkolunda 2,

Ağaç, kağıt işkolunda 2,

Enerji işkolunda 2,

Tekstil, deri işkolunda 1 işçi öldü.

İSİG Meclisi 4 işçinin ise iş kolunu belirleyemedi.

İlk sırada ezilme/göçükler var

Ölüm nedenlerinde ise ilk sırada ezilme/göçükler var. Bu nedenli ölümler tarlada ve inşaatta çalışırken devrilen traktörün/hareket eden iş makinesinin altında kalma ile sanayi işkollarında makineye kapılma olarak görülüyor.

İkinci sırada trafik/servis kazaları var. Bu nedenli ölümlerin yüzde 76’sı (traktör kasası, uygun olmayan servis minibüsleri vb. gerçekleşen işçi taşınması ve uygun olmayan traktörler yüzünden) tarım ve (uzun çalışma saatleri, tek şoför çalışma, uygun olmayan yollar, iş yetiştirme baskısı vb. yüzünden) taşımacılık işkollarında.

Üçüncü sırada yüksekten düşmeler var. Bu nedenli ölümlerin yüzde 79’u uygun olmayan iskeleler, olmayan korkuluklar, boşlukların kapatılmaması, yani yüksekte çalışmaya uygun olmayan koşullar yüzünden inşaatlarda meydana geldi.

Dördüncü sırada ise kalp krizi/beyin kanaması nedenli ölümler var. Bu ölümlerin temelinde her işkolunu yatay bir kesen olan aşırı-yoğun-fazla çalışma koşulları yatıyor.

Ekim ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, göçük nedeniyle 39,

Trafik, servis kazası nedeniyle 34,

Yüksekten Düşme nedeniyle 29,

Kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 28,

Zehirlenme, boğulma nedeniyle 7,

Patlama, yanma nedeniyle 5,

Şiddet nedeniyle 5,

Elektrik çarpması nedeniyle 4,

Nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 4,

İntihar nedeniyle 4,

Kesilme, kopma nedeniyle 1,

Diğer nedenlerden dolayı 9 işçi hayatını kaybetti...

İSİG Meclisi ayrıca bu ay Tuzla Tersanelerinde meydana gelen iş cinayetlerine dikkat çekti: 9 Ekim’de Vlasyuk Yevgen, 46 yaşında, Ukraynalı işçi. Yıldız Tersanesi'ne bakım için gelen St. Kitts&Nevis bandıralı Roro gemisi MV Elmes'in denizde kesimi gerçekleşiyordu. Ancak çalışma, işin gereği olarak kızakta veya havuzda olmalıydı. Yani yüzerken, suyla temas halindeyken böyle bir çalışma çok riskliydi. İşçinin üzerine ambar kapağı kaymıştır. Bu kapak diğer ambar kapağının üstüne bırakılmış herhangi bir önlem almaksızın çalışma yapılmıştır. 13 Ekim, Serdar Dur, 34 yaşında, İstanbul Tersanesi’nde BS Marin taşeron firmasında işçi. 19 gün önce çalışırken kafasına yüksekten nesne düşüp yaralanmıştı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 Ekim, Murat Mustafa, 36 yaşında, Suriyeli, Torlak Tersanesi Beşiktaş Marine işçisi. Tadilat için havuza alınan Maasborg Delzıjil isimli konteyner gemisinin onarımı sırasında makine dairesinde karbondioksit tüplerinin bakımını yaparken sızan gazdan zehirlendi.

(HA)