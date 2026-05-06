Nisan’da en az 189 iş cinayeti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin aylık olarak raporlaştırdığı iş cinayetleri bilançosuna göre Nisan’da her gün en az 6 işçi çalışırken iş cinayetlerinde hayatını kaybetti.

Bu ayda en az 189 işçi yaşamdan koptu. İşçilerin 59’u sanayi, 51’i inşaat, 41’i tarım ve 38’i hizmet sektöründe çalışıyordu.

Nisan bilançosunun açıklanmasıyla 2026’nın ilk dört ayında iş cinayeti sayısı Ocak’ta 155, Şubat’ta 129, Mart’ta 149, Nisan’da 189 olmak üzere en az 622’ye ulaştı.

3’si 14 yaşının altında

Nisan’da iş cinayetlerinde ölenlerin en az 5’i çocuk/gençti. 3’ü yasal olarak çalıştırılması yasak olan 0-14 yaş arasındaki çocuklardı. 2’si ise 15-17 yaş aralığındaydı.

Bu ay yaşamını yitiren işçilerin 14’ü kadın, 3’ü göçmen/mülteci/sığınmacı işçiydi.

Ölen işçilerin sadece 13’ünün, yani yüzde 7’sinin sendika üyeliği vardı. 176 işçi, yani yüzde 93’ü ise sendikasız çalıştırılıyordu.

İş cinayetleri sanayi, tarım ve inşaat kentlerinde yoğunlaştı

İş cinayetleri en çok İstanbul, Bursa, Ankara, Antalya, Burdur, Manisa, İzmir, Maraş, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya, Sakarya, Bitlis, Düzce, Muğla, Samsun, Aydın, Denizli, Antep, Giresun, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin, Urfa, Tekirdağ ve Uşak gibi sanayi merkezlerinde ya da tarımsal üretim ve inşaat faaliyetlerinin yoğunlaştığı kentlerde meydana geldi.

İnşaat ilk sırada

En çok iş cinayeti 48 ölümle inşaat işkolunda meydana geldi. İkinci sırada 41 ölümle tarım/orman işkolu var. Üçüncü sırada ise 16 ölümle taşımacılık işkolu geliyor.

Trafik kazaları iş cinayetlerinin ilk nedeni

Ölüm nedenlerinde ilk sırada ise çoğunluğunun taşımacılık ve tarım işkolunda meydana geldiği trafik, servis kazaları nedenli ölümler bulunuyor.

İkinci sırada ise maden, tekstil, inşaat, tarım ve metalde görülen ezilme ve göçük nedenli ölümler var.

Üçüncü sırada aşırı-fazla-yoğun çalışma ve yoksul hayat koşulları nedenli bütün işkollarını yatay kesen bir neden olan kalp krizi ve beyin kanamaları geliyor.

Dördüncü sırada ise yüksekten düşmeler var. Bu ölümlerin yüzde 69’u inşaatlarda meydana geldi.

Mühendisler de çalışırken ölüyor

İSİG Meclisi raporda, mühendislerin işçileştiğine ve çalışırken hayatını kaybettiğine dikkat çeken bir başlık açtı. Buna göre nisan ayında 5 mühendis iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki inşaat mühendisi Görkem Selvitop’a, İstanbul Küçükçekmece’de çalıştığı işyerinin servisinden inip durakta otobüs beklerken rögar kapağına takılıp savrulan kamyonet çarptı.

32 yaşındaki inşaat mühendisi Murat Bektaş, Şırnak Balveren İlkokulu inşaatında kot ölçümü yaptığı sırada toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

52 yaşındaki inşaat mühendisi Levent Acar, İstanbul Maltepe’de şantiye şefi olarak çalıştığı inşaatın çatısında çekim yaparken düşerek hayatını kaybetti.

38 yaşındaki inşaat mühendisi ve DSİ Van Merkez Şube Müdürü Harun Yıldız, Bahçesaray’daki sel incelemesinden dönerken makam aracının tırla çarpışması sonucu öldü.

25 yaşındaki Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencisi Mehet Derda Işık ise intihar ederek yaşamına son verdi. Raporda, Işık’ın üçüncü sınıfta staj yaptığı gemide yaşadığı mobbing nedeniyle şirkete mail attığı ve psikolojisinin bozulduğunun belirtildiği aktarıldı.

Tarımda ölümler iki katına yaklaştı

Havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal üretim ve hareketlilik arttı. Mart ayında 21 olan tarım işkolundaki ölüm sayısı Nisan’da 41’e yükseldi.

İSİG Meclisi’ne göre bu artışın iki temel nedeni var. İlki, geçimlik üretim yapan çiftçilerin tarla yolunda ya da çift sürerken devrilen traktörlerin altında kalarak ölmesi. Raporda, traktörlerin eski ve bakımsız olmasına, ayrıca ROPS (Devrilmeye Karşı Koruyucu Çerçeve) sisteminin bulunmamasına dikkat çekildi.

İkinci neden ise tarım işçilerinin güvencesiz çalıştırılması. Bu güvencesizlik yalnızca çalışma ortamında değil, barınma ve ulaşım koşullarında da görülüyor. Nisan ayında Burdur Bucak’ta, Antalya Aksu’dan dönen tarım işçilerini taşıyan servisin beton tankeriyle çarpışması sonucu 7 işçi hayatını kaybetti.

Denetimsizlik işyerlerini ölüm mekânına çeviriyor

Raporda, güvencesizliğin yanı sıra denetim ve yaptırım mekanizmalarının işletilmemesinin işyerlerini işçiler için sürekli yaralanma ve ölüm mekânına dönüştürdüğü vurgulandı.

Kocaeli Dilovası’nda çelik ve sac üretimi yapan Çolakoğlu Metalurji fabrikasında ark ocağına yükleme yapan platformda bakım-onarım sırasında bir parçanın kopması sonucu platform çöktü. Yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen üç işçi hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi, fabrikanın son 20 yıllık geçmişinde çok sayıda işçi ölümü ve yaralanması yaşandığını belirtti.

(HA)