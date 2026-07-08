İBB davasında 64. celse: İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı

*İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında olduğu 6 kişinin tahliyesine karar verdi. İkinci duruşma 17 Ağustos'ta başlayacak.

*Mahkeme başkanı ile tartışmanın büyümesi üzerine İmamoğlu "Ben sorgu vermeye gelmedim" diyerek davanın siyasi olduğunu savundu. Mahkeme başkanı, İmamoğlu'nu salondan çıkardı ve beyanı "susma hakkının kullanılması" olarak kaydetti.

*İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davanın 64. celsesi gerginlikle geçti. İmamoğlu, savunma sırası geldiğinde yargılama sürecine itiraz etmek istediğini belirtti ve savunma hakkının kısıtlandığını söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu, 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasının 64. celsesi İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sabah saatlerinde başlayan duruşma, gün boyunca yaşanan tartışmaların ardından akşam saatlerinde sona erdi. Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 6 kişinin tahliyesine karar verdi.

BirGün'den Kayhan Ayhan'ın haberine göre, duruşma saat 10.45'te başladı. Günün ilk bölümünde Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce, yarım kalan savunmasını sürdürdü. İnce, savunmasında iddianamedeki çelişkilere dikkat çekerek müvekkili hakkında ileri sürülen suçlamaların somut delillere dayanmadığını savundu. Mahkemeye sunulan bazı iddiaların yalnızca beyanlardan ibaret olduğunu ifade eden İnce, müvekkilinin suç tarihinde cezaevinde bulunduğunu belirterek güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin suçlamaları da reddetti.

Mahkemede gerginlik

Savunma sırasında mahkeme başkanının, saat 13.00 itibarıyla sözün Ekrem İmamoğlu'na verileceğini açıklaması üzerine avukat Nergiz İnce, savunmasını tamamlayamayacağını belirterek savunma hakkının kısıtlandığını söyledi. Mahkeme başkanı ise itirazın tutanağa geçirildiğini ifade ederek öğle arası verdi.

Öğle arasının ardından saat 14.25'te Ekrem İmamoğlu sanık kürsüsüne çıktı. İmamoğlu, savunma yapmak yerine yargılama sürecine ilişkin talep ve itirazlarını dile getirmek istediğini belirterek, avukatların savunmalarının sınırlandırıldığını ve savunma hakkının ihlal edildiğini söyledi.

Mahkeme başkanı ise daha önce belirlenen duruşma takviminde değişiklik yapılmayacağını ifade ederek İmamoğlu'na, "Ya savunma yaparsınız ya da susma hakkınızı kullanırsınız" uyarısında bulundu.

İmamoğlu salondan çıkarıldı

Bunun üzerine İmamoğlu, davanın siyasi nitelik taşıdığını savunarak, "Burada kararınızı hem kendinizi hem Türk yargısını düşünerek vermeniz gerekir" ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı ile yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine İmamoğlu, "Ben sorgu vermeye gelmedim" sözlerini yineledi. Mahkeme başkanı ise, "Burası senin yargılayacağın makam değil" diyerek Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasının ardından duruşmaya bir saat ara verildi. Daha sonra yeniden başlayan oturumda mahkeme heyeti, İmamoğlu'nun savunma yapmayacağını beyan etmesini "susma hakkının kullanılması" olarak tutanağa geçirdi. İmamoğlu'nun avukatları ise bu değerlendirmeye itiraz ederek müvekkillerinin savunma yapacağını, yalnızca usule ilişkin itirazlarını dile getirmek istediğini belirtti.

Günün ilerleyen saatlerinde cumhuriyet savcısı tutukluluk değerlendirmesine ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile eski Medya AŞ çalışanı Ceyda Kıryak ve İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmenin ardından Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Ceyda Kıryak, Serap Karay, Mehmet Karataş, Metin Bal ve Seyfullah Demirel'in tahliyesine karar verdi.

Öte yandan, duruşma sırasında mahkeme heyetiyle yaşadığı tartışmada kullandığı ifadeler nedeniyle Ekrem İmamoğlu hakkında "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı da açıklandı.

64 gün süren ilk duruşma sürecinin ardından mahkeme, davanın ikinci duruşmasının 17 Ağustos'ta başlamasına karar verdi.

(EMK)